Τραγωδία στο Αγρίνιο – Γυναίκα αυτοκτόνησε πέφτοντας από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας
Στο σημείο είχαν σπεύσει Πυροσβεστική και ΕΛ.ΑΣ. ωστόσο παρά τις εκκλήσεις και των περίοικων η γυναίκα έπεσε στο κενό την ώρα που οι πυροσβέστες ετοίμαζαν το ειδικό στρώμα
Ένα τραγικό γεγονός συγκλονίζει το Αγρίνιο. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της πέφτοντας στο κενό από μπαλκόνι 4ου ορόφου πολυκατοικίας.
Η τραγωδία συνέβη περίπου στις 20.30 στην οδό 14ης Σεπτεμβρίου όπου διαδραματίστηκαν δραματικές σκηνές.
Φώναζε ότι θα πέσει
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης πρόκειται για αυτοκτονία καθώς η γυναίκα φώναζε πως θα πέσει και έκανε το απονενοημένο διάβημα παρά τις εκκλήσεις περιοίκων και πυροσβεστών.
Για αρκετή ώρα η γυναίκα ήταν στο μπαλκόνι έξω από τα κάγκελα.
Οι Αρχές έσπευσαν στο σημείο αλλά δεν πρόλαβαν να αποτρέψουν την τραγωδία. Η πτώση έγινε την ώρα που οι πυροσβέστες ετοίμαζαν το ειδικό στρώμα.
Η αυτοκτονία της γυναίκας, περίπου 40 με 45 ετών-μητέρας ενός παιδιού, έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία.
Σύμφωνα με πληροφορίες όλα έγιναν ενώ απουσίαζαν από το σπίτι ο 9χρονος γιος της και η μητέρα της με τους οποίους ζούσε μαζί στο διαμέρισμα.
