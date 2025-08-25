Τραγωδία στο Αγρίνιο – Γυναίκα αυτοκτόνησε πέφτοντας από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας

Ένα τραγικό γεγονός συγκλονίζει το Αγρίνιο. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της πέφτοντας στο κενό από μπαλκόνι 4ου ορόφου πολυκατοικίας.

Η τραγωδία συνέβη περίπου στις 20.30 στην οδό 14ης Σεπτεμβρίου όπου διαδραματίστηκαν δραματικές σκηνές.

Φώναζε ότι θα πέσει

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης πρόκειται για αυτοκτονία καθώς η γυναίκα φώναζε πως θα πέσει και έκανε το απονενοημένο διάβημα παρά τις εκκλήσεις περιοίκων και πυροσβεστών.

Για αρκετή ώρα η γυναίκα ήταν στο μπαλκόνι έξω από τα κάγκελα.

Οι Αρχές έσπευσαν στο σημείο αλλά δεν πρόλαβαν να αποτρέψουν την τραγωδία. Η πτώση έγινε την ώρα που οι πυροσβέστες ετοίμαζαν το ειδικό στρώμα.

Η αυτοκτονία της γυναίκας, περίπου 40 με 45 ετών-μητέρας ενός παιδιού, έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα έγιναν ενώ απουσίαζαν από το σπίτι ο 9χρονος γιος της και η μητέρα της με τους οποίους ζούσε μαζί στο διαμέρισμα.