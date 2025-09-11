Ηλιούπολη: Συνελήφθησαν 4 ανήλικοι για επίθεση εις βάρος 18χρονου
Στα χέρια της αστυνομίας είναι 4 ανήλικοι που κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν σε 18χρονο για να τον ληστέψουν, στην Ηλιούπολη
Συνελήφθησαν την Τρίτη, 9 Αυγούστου, στην Ηλιούπολη, 4 ανήλικοι (2 άνδρες και 2 γυναίκες), ηλικίας 15 και 16 ετών, κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για ληστεία κατά συναυτουργία, σωματικές βλάβες από κοινού, εξύβριση και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.
Επιπλέον συνελήφθησαν και 3 γονείς των παραπάνω για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
Το περιστατικό στην Ηλιούπολη
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το βράδυ της Δευτέρας 8 Αυγούστου σε πλατεία της Ηλιούπολης, οι 4 κατηγορούμενοι, μαζί με ακόμα 2 άτομα, προσέγγισαν τον 18χρονο, ο οποίος συνομιλούσε μαζί με ακόμα 3 ανήλικες και με πρόσχημα την επίλυση προσωπικών τους διαφορών, αρχικά μία εκ των κατηγορουμένων τον χαστούκισε.
Στη συνέχεια, ο 15χρονος και ο 16χρονος, τον γρονθοκόπησαν χτυπώντας τον σε πρόσωπο και στο σώμα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και την πτώση του στο έδαφος, του αφαίρεσαν κινητό τηλέφωνο και διέφυγαν.
Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, καθόλη τη διάρκεια οι δύο 15χρονες βιντεοσκοπούσαν την επίθεση, ενώ εξύβριζαν τον 18χρονο και τις 3 ανήλικες που βρισκόταν στο σημείο μαζί του.
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τους 4 κατηγορούμενους και τους συνέλαβαν ενώ κατέσχεσαν και 2 κινητά τηλέφωνα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
