Αυξημένη είναι η κίνηση των αυτοκινήτων στην Αττική, καθώς σήμερα Πέμπτη οι μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία από τις καλοκαιρινές διακοπές και αρκετές κεντρικές οδικές αρτηρίες δέχονται μεγάλη πίεση.

Λεωφόρος Κηφισίας και λεωφόρος Βασ. Σοφίας παρουσιάζουν δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα. Η λεωφόρος Κηφισίας ειδικότερα, στο ρεύμα προς Κηφισιά από το ύψος της οδού Παραδείσου στην περιοχή του Αμαρουσίου, βρίσκεται στο «κόκκινο» καθώς έχει προκληθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Τα προβλήματα προέκυψαν νωρίτερα λόγω πτώσης υλικών στο οδόστρωμα από φορτηγό.

Αυξημένη είναι η κίνηση στο ύψος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Επίσης, από νωρίς το πρωί παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στον Κηφισό και στην Αττική Οδό. Με μποτιλιαρίσματα ξεκίνησε η κίνηση από τις 8:30 το πρωί στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών έως και τη Νέα Ιωνία.

Αυξημένη είναι η κίνηση στο Φάληρο στο ύψος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μικρότερες καθυστερήσεις υπάρχουν επίσης στη λεωφόρο Μεσογείων.

Αττική: Οι οδικές αρτηρίες με αυξημένη κίνηση

Σύμφωνα με το δελτίο κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής παρατηρείται αυξημένη κίνηση σε: