Αττική: Μποτιλιαρίσματα στους δρόμους – Στο «κόκκινο» η Κηφισίας λόγω πτώσης υλικών από φορτηγό
Υπομονή καλούνται να κάνουν οι οδηγοί που κυκλοφορούν στην Αττική, δεδομένης της αυξημένης κίνησης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες λόγω και της επιστροφής των μαθητών στα σχολεία
Αυξημένη είναι η κίνηση των αυτοκινήτων στην Αττική, καθώς σήμερα Πέμπτη οι μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία από τις καλοκαιρινές διακοπές και αρκετές κεντρικές οδικές αρτηρίες δέχονται μεγάλη πίεση.
Λεωφόρος Κηφισίας και λεωφόρος Βασ. Σοφίας παρουσιάζουν δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα. Η λεωφόρος Κηφισίας ειδικότερα, στο ρεύμα προς Κηφισιά από το ύψος της οδού Παραδείσου στην περιοχή του Αμαρουσίου, βρίσκεται στο «κόκκινο» καθώς έχει προκληθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο.
Τα προβλήματα προέκυψαν νωρίτερα λόγω πτώσης υλικών στο οδόστρωμα από φορτηγό.
Αυξημένη είναι η κίνηση στο ύψος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά
Επίσης, από νωρίς το πρωί παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στον Κηφισό και στην Αττική Οδό. Με μποτιλιαρίσματα ξεκίνησε η κίνηση από τις 8:30 το πρωί στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών έως και τη Νέα Ιωνία.
Αυξημένη είναι η κίνηση στο Φάληρο στο ύψος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μικρότερες καθυστερήσεις υπάρχουν επίσης στη λεωφόρο Μεσογείων.
Αττική: Οι οδικές αρτηρίες με αυξημένη κίνηση
Σύμφωνα με το δελτίο κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής παρατηρείται αυξημένη κίνηση σε:
- Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη – έξοδος), από ΚΤΕΛ έως Αχαρνών
- Αλεξάνδρας
- Λ. Κηφισίας (άνοδος)
- Λ. Κηφισίας (κάθοδος)
- Βασ. Σοφίας (άνοδος)
- Βασ. Σοφίας (κάθοδος)
- Βασ. Κωνσταντίνου
- Σταδίου
- Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη – ρεύμα προς Πειραιά)
- Λ. Ποσειδώνος (Καραϊσκάκη έως Αλίμου – ρεύμα προς Γλυφάδα)
- Βάρης Κορωπίου
