Πυρκαγιές σε Φθιώτιδα και Λάρισα – Επιχειρούν εναέρια
Αρχικώς ξέσπασε φωτιά σε σε χαμηλή βλάστηση στο Πολυδάμειο Λάρισας, ενώ στη συνέχεια σε δασική έκταση στην περιοχή Κομποτάδες, στη Φθιώτιδα
- Με κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό το πρώτο κουδούνι στα σχολεία – Τι είπε η Ζαχαράκη
- Ανταλλαγή πυροβολισμών τα ξημερώματα στο Πάρκο Τρίτση - Βρέθηκαν πάνω από 15 κάλυκες
- Επιτήδειοι ξάφριζαν τουρίστες στη Χαλκιδική - Πάνω από 10 οι κλοπές
- Αμαλιάδα: «Η φόνισσα σκότωσε το παιδί μου» – Ξεσπά ο πατέρας του μικρού Παναγιώτη
Πυρκαγιές σε δύο διαφορετικά μέτωπα, σε Λάρισα και Φθιώτιδα, αντιμετωπίζουν το μεσημέρι της Τετάρτης, 10 Σεπτεμβρίου, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
Αρχικώς ξέσπασε φωτιά σε σε χαμηλή βλάστηση στο Πολυδάμειο Λάρισας, περί τις 14:00. Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, οκτώ οχήματα τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας:
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πολυδάμειο Λάρισας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 10, 2025
Φωτιά και στη Φθιώτιδα
Η δεύτερη περίπτωση αφορά φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κομποτάδες, στη Φθιώτιδα, που ξέσπασε περί τις 15:00.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και εννέα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Η ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας:
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κομποτάδες Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της #4ης_ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 10, 2025
Και στις δύο πυρκαγιές δεν υπήρξε αναφορά για απειλή οικιστικών περιοχών, ενώ περί τις 16:15 ήταν οριοθετημένες από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
- LIVE: Φινλανδία – Γεωργία
- Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Έρχονται παρεμβάσεις για τα Airbnb και τη στεγαστική κρίση
- Έκθεση UNICEF για το τίμημα των «σκουπιδοτροφών»: Η παιδική παχυσαρκία τριπλασιάστηκε από το 2000
- Ελλάδα – Τουρκία: Κυρίαρχος κόντρα στον Σενγκούν ο Γιάννης (vids)
- Armani – The King of Fashion: Στα σκαριά βιογραφική ταινία για την ζωή του θρυλικού Τζόρτζιο Αρμάνι
- Πυρκαγιές σε Φθιώτιδα και Λάρισα – Επιχειρούν εναέρια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις