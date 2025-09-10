Πυρκαγιές σε Φθιώτιδα και Λάρισα – Επιχειρούν εναέρια

Πυρκαγιές σε δύο διαφορετικά μέτωπα, σε Λάρισα και Φθιώτιδα, αντιμετωπίζουν το μεσημέρι της Τετάρτης, 10 Σεπτεμβρίου, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Αρχικώς ξέσπασε φωτιά σε σε χαμηλή βλάστηση στο Πολυδάμειο Λάρισας, περί τις 14:00. Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, οκτώ οχήματα τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας:

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πολυδάμειο Λάρισας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 10, 2025

Φωτιά και στη Φθιώτιδα

Η δεύτερη περίπτωση αφορά φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κομποτάδες, στη Φθιώτιδα, που ξέσπασε περί τις 15:00.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και εννέα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Η ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας:

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κομποτάδες Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της #4ης_ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 10, 2025

Και στις δύο πυρκαγιές δεν υπήρξε αναφορά για απειλή οικιστικών περιοχών, ενώ περί τις 16:15 ήταν οριοθετημένες από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας.