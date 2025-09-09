Η απλή μέθοδος των τριών

Η Εθνική μας ομάδα είδε… αστεράκια στο πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Δανία, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, καθώς η ήττα με 3-0 στο Καραϊσκάκη δημιουργεί νέα δεδομένα στον όμιλο και σίγουρα η προσπάθεια μας γίνεται πιο δύσκολη.

Όχι ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο, αλλά όπως και να το κάνουμε το αποτέλεσμα του χθεσινού αγώνα κάνει τον όμιλο πολύ «ανοιχτό» σε οποιαδήποτε εξέλιξη και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως έχουμε να κάνουμε με «κούρσα» για τρεις.

Δεν είμαστε μόνο εμείς και η Δανία, καθώς στο «κόλπο» είναι και η Σκωτία, η οποία έχει τέσσερις βαθμούς μετά από δύο παιχνίδια.

Κι εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πως όποιος θεωρεί ότι οι Σκωτσέζοι δεν θα παλέψουν για να κάνουν την έκπληξη, κάνει μεγάλο λάθος, το ίδιο λάθος που έκαναν οι Δανοί όταν τους αντιμετώπισαν πριν λίγες μέρες στην Κοπεγχάγη, στην πρεμιέρα του ομίλου.

Σ’ εκείνο το παιχνίδι η Σκωτία πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας (0-0) κι «έφτιαξε τον δρόμο της» ενόψει της συνέχειας του ομίλου.

Πάμε όμως να δούμε ποιο ήταν το μεγάλο πρόβλημα της δικής μας ομάδας στο χθεσινό παιχνίδι με την Δανία ή αν προτιμάμε ποιο ήταν το πλεονέκτημα των αντιπάλων μας και τους επέτρεψε να κυριαρχήσουν.

Η τριάδα των Δανών στον άξονα της μεσαίας γραμμής έκανε το τέλειο παιχνίδι κι αυτό δεν είναι υπερβολή. Ο Μόρτεν Χιούλμαντ, ο Πιέρ Χόιμπιερκ και ο 18χρονος, Βίκτορ Φρόχολντ έκαναν την διαφορά και οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν σε κάθε… εκατοστό του φαληρικού γηπέδου.

Οι τρεις μέσοι της Δανίας «έκοβαν κι έραβαν» με χαρακτηριστική ευκολία και μ’ αυτό τον τρόπο ο Δανοί κατάφεραν όχι απλά να επιβάλλουν τον ρυθμό τους, αλλά να πάνε και το ματς εκεί ακριβώς που τους βόλευε.

Οι φιλοξενούμενοι ευτύχησαν να έχουν σε μεγάλη βραδιά τους τρεις παίκτες που προαναφέραμε και κάπου εκεί κρίθηκαν όλα, καθώς οι Δανοί πήραν τον έλεγχο από το πρώτο λεπτό και επί της ουσίας δεν μας επέτρεψαν να γίνουμε απειλητικοί.

Η γρήγορη μεταφορά μπάλας από την άμυνα στην επίθεση, αλλά και τα πολλά κλεψίματα που έκαναν οι τρεις χαφ της Δανίας, δημιούργησαν ένα σκηνικό έντονης πίεσης για την αμυντική γραμμή της Εθνικής μας ομάδας και τελικά το πληρώσαμε ακριβά.

Δεν είχαμε τις «απαντήσεις» για να διαμορφώσουμε νέα δεδομένα στο παιχνίδι και αποδείχθηκε ότι η «απλή μέθοδος των τριών» της μεσαίας γραμμής των Δανών, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της αναμέτρησης.

Ο 24χρονος Χιούλμαντ πήρε μεταγραφή το καλοκαίρι από την Λέτσε στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με την πρωταθλήτρια Πορτογαλίας να δαπανά 18 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του παίκτη.

Ο Χόιμπιερκ είναι χαφ με θητεία στην Πρέμιερ Λιγκ με την φανέλα της Τότεναμ και παλιότερα της Σαουάμπτον και τώρα αγωνίζεται στην Μαρσέιγ.

Τέλος ο νεαρός, Φρόχολντ πήρε μεταγραφή φέτος από την Κοπεγχάγη στην Πόρτο κι αυτό αν μη τι άλλο φανερώνει πολλά.

Η Δανία έκανε αυτό που είχε σχεδιάσει στο Καραϊσκάκη, στηρίζοντας το παιχνίδι της στην τριάδα της μεσαίας της γραμμής και πέτυχε απόλυτα τον στόχο της. Κυριάρχησε, είχε τον έλεγχο και επικράτησε πέρα για πέρα δίκαια.

Το έκανε με εμφατικό τρόπο, σ’ ένα παιχνίδι που «φώναζε» από μακριά ότι δεν θα είναι εύκολο, μετά την γκέλα με τους Σκωτσέζους. Τώρα το πρόγραμμα έχει δύο εκτός έδρας παιχνίδια και τα αποτελέσματα των αγώνων με Σκωτία και Δανία, θα κρίνουν πολλά σε ότι αφορά την προσπάθεια πρόκρισης στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2026.