Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
09.09.2025 | 16:54
Ξεκινά η 24ωρη λειτουργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα
Σημαντική είδηση:
09.09.2025 | 13:12
Η ΓΣEE κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου
Η απλή μέθοδος των τριών
Η απλή μέθοδος των τριών

Οι τρεις χαφ της Δανίας «έκοβαν κι έραβαν» στο Καραϊσκάκη κάνοντας την (μεγάλη) διαφορά…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Vita.gr
Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Η Εθνική μας ομάδα είδε… αστεράκια στο πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Δανία, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, καθώς η ήττα με 3-0 στο Καραϊσκάκη δημιουργεί νέα δεδομένα στον όμιλο και σίγουρα η προσπάθεια μας γίνεται πιο δύσκολη.

Όχι ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο, αλλά όπως και να το κάνουμε το αποτέλεσμα του χθεσινού αγώνα κάνει τον όμιλο πολύ «ανοιχτό» σε οποιαδήποτε εξέλιξη και δεν πρέπει  να ξεχνάμε πως έχουμε να κάνουμε με «κούρσα» για τρεις.

Δεν είμαστε μόνο εμείς και η Δανία, καθώς στο «κόλπο» είναι και η Σκωτία, η οποία έχει τέσσερις βαθμούς μετά από δύο παιχνίδια.

Κι εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πως όποιος θεωρεί ότι οι Σκωτσέζοι δεν θα παλέψουν για να κάνουν την έκπληξη, κάνει μεγάλο λάθος, το ίδιο λάθος που έκαναν οι Δανοί όταν τους αντιμετώπισαν πριν λίγες μέρες στην Κοπεγχάγη, στην πρεμιέρα του ομίλου.

Σ’ εκείνο το παιχνίδι η Σκωτία πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας (0-0) κι «έφτιαξε τον δρόμο της» ενόψει της συνέχειας του ομίλου.

Πάμε όμως να δούμε ποιο ήταν το μεγάλο πρόβλημα της δικής μας ομάδας στο χθεσινό παιχνίδι με την Δανία ή αν προτιμάμε ποιο ήταν το πλεονέκτημα των αντιπάλων μας και τους επέτρεψε να κυριαρχήσουν.

Η τριάδα των Δανών στον άξονα της μεσαίας γραμμής έκανε το τέλειο παιχνίδι κι αυτό δεν είναι υπερβολή. Ο Μόρτεν Χιούλμαντ, ο Πιέρ Χόιμπιερκ και ο 18χρονος, Βίκτορ Φρόχολντ έκαναν την διαφορά και οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν σε κάθε… εκατοστό του φαληρικού γηπέδου.

Οι τρεις μέσοι της Δανίας «έκοβαν κι έραβαν» με χαρακτηριστική ευκολία και μ’ αυτό τον τρόπο ο Δανοί κατάφεραν όχι απλά να επιβάλλουν τον ρυθμό τους, αλλά να πάνε και το ματς εκεί ακριβώς που τους βόλευε.

Οι φιλοξενούμενοι ευτύχησαν να έχουν σε μεγάλη βραδιά τους τρεις παίκτες που προαναφέραμε και κάπου εκεί κρίθηκαν όλα, καθώς οι Δανοί πήραν τον έλεγχο από το πρώτο λεπτό και επί της ουσίας δεν μας επέτρεψαν να γίνουμε απειλητικοί.

Η γρήγορη μεταφορά μπάλας από την άμυνα στην επίθεση, αλλά και τα πολλά κλεψίματα που έκαναν οι τρεις χαφ της Δανίας, δημιούργησαν ένα σκηνικό έντονης πίεσης για την αμυντική γραμμή της Εθνικής μας ομάδας και τελικά το πληρώσαμε ακριβά.

Δεν είχαμε τις «απαντήσεις» για να διαμορφώσουμε νέα δεδομένα στο παιχνίδι και αποδείχθηκε ότι η «απλή μέθοδος των τριών» της μεσαίας γραμμής των Δανών, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της αναμέτρησης.

Ο 24χρονος Χιούλμαντ πήρε μεταγραφή το καλοκαίρι από την Λέτσε στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με την πρωταθλήτρια Πορτογαλίας να δαπανά 18 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του παίκτη.

Ο Χόιμπιερκ είναι χαφ με θητεία στην Πρέμιερ Λιγκ με την φανέλα της Τότεναμ και παλιότερα της Σαουάμπτον και τώρα αγωνίζεται στην Μαρσέιγ.

Τέλος ο νεαρός, Φρόχολντ πήρε μεταγραφή φέτος από την Κοπεγχάγη στην Πόρτο κι αυτό αν μη τι άλλο φανερώνει πολλά.

Η Δανία έκανε αυτό που είχε σχεδιάσει στο Καραϊσκάκη, στηρίζοντας το παιχνίδι της στην τριάδα της μεσαίας της γραμμής και πέτυχε απόλυτα τον στόχο της. Κυριάρχησε, είχε τον έλεγχο και επικράτησε πέρα για πέρα δίκαια.

Το έκανε με εμφατικό τρόπο, σ’ ένα παιχνίδι που «φώναζε» από μακριά ότι δεν θα είναι εύκολο, μετά την γκέλα με τους Σκωτσέζους. Τώρα το πρόγραμμα έχει δύο εκτός έδρας παιχνίδια και τα αποτελέσματα των αγώνων με Σκωτία και Δανία, θα κρίνουν πολλά σε ότι αφορά την προσπάθεια πρόκρισης στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2026.

Κόσμος
Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Vita.gr
Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Economy
SAFE: Εγκρίθηκαν τα πρώτα 787,67 εκατ. για την Ελλάδα

SAFE: Εγκρίθηκαν τα πρώτα 787,67 εκατ. για την Ελλάδα

inWellness
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
Αθλητική Ροή
«Κωδικός» Σιπιόνι στο Ρέντη
«Κωδικός» Σιπιόνι στο Ρέντη

Ο Αργεντίνος αμυντικός χαφ έχει «τρελάνει» κόσμο με την παρουσία του - Το πλάνο του Μέντι για τον 20χρονο άσο και η συνύπαρξη στην εντεκάδα με τον Έσε

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τώρα θέλουμε (πολύ) και το τρίποντο
Τώρα θέλουμε (πολύ) και το τρίποντο

Οι Λιθουανοί θα προσπαθήσουν να περιορίσουν τον δρόμο του Γιάννη προς το καλάθι κι αυτό σημαίνει πως τα εύστοχα σουτ από τα 6.75 είναι κάτι παραπάνω από… απαραίτητα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακοί αριθμοί των Γιάννη και Ντόντσιτς, τους βάζουν δίπλα σε Γκάλη – Πέτροβιτς
Οι εντυπωσιακοί αριθμοί των Γιάννη και Ντόντσιτς τους βάζουν «δίπλα» σε Γκάλη, Πέτροβιτς (vids)

Τα ασύλληπτα νούμερα που γράφουν στην στατιστική τους Γιάννης Αντετοκούνμπο Λούκα Ντόντσιτς στο Eurobasket 2025 τους βάζουν στην ίδια λίστα με «ιερά τέρατα» του μπάσκετ, όπως οι Γκάλης και Πέτροβιτς.

Σύνταξη
Τώρα είναι πιο δύσκολο…
Τώρα είναι πιο δύσκολο…

Η εθνική μας πρέπει να είναι προετοιμασμένη για μεγάλη «μάχη» απέναντι στους Δανούς, μετά την ισοπαλία των αντιπάλων μας με την Σκωτία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα δύο μηνύματα του Μέντι
Τα δύο μηνύματα του Μέντι

Ο Ισπανός τεχνικός θα μιλήσει στους παίκτες του για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, εστιάζοντας σε δύο πολύ σημαντικά στοιχεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ταλαντούχα, πλήρης και μοναδική: Ένας χρόνος για την «Εθνική του Ιβάν» που ήρθε για να… μείνει! (pics, vids)
Ταλαντούχα, πλήρης και μοναδική: Ένας χρόνος για την «Εθνική του Ιβάν» που ήρθε για να… μείνει! (pics, vids)

Η Εθνική Ελλάδας της νέας εποχής είναι μοναδική, εντυπωσιάζει, καθηλώνει και δείχνει ότι έχει έρθει για να εγκατασταθεί ξανά στο κορυφαίο επίπεδο.

Άκης Στρατόπουλος
H θέση των Ελλήνων βάσει επιδόσεων και το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου του Τόκιο
H θέση των Ελλήνων βάσει επιδόσεων και το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου του Τόκιο

Μίλτος Τεντόγλου, Εμμανουήλ Καραλής έχουν σπουδαίες επιδόσεις μεταξύ των αθλητών που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου.

Δήμος Μπουλούκος
Εθνική Ελλάδας: Από την Γλασκώβη στο… American Dream
Από την Γλασκώβη στο... American Dream

Η Εθνική Ελλάδας που διέλυσε την Σκωτία τον περασμένο Μάρτιο δείχνει τον δρόμο για την πορεία που ξεκινάει απόψε στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Λευκορωσία για το American Dream...

Γιώργος Νοικοκύρης
Ο Γιοβάνοβιτς έχει ήδη μία πολύ μεγάλη επιτυχία
Ο Γιοβάνοβιτς έχει ήδη μία πολύ μεγάλη επιτυχία

Η Ελλάδα έχει όλα τα φόντα για να προκριθεί στο Μουντιάλ και να πρωταγωνιστήσει στο υψηλότερο επίπεδο, όμως χάρη στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνδέθηκε ξανά με τους Έλληνες φιλάθλους.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Κόντρα στη Βουλή: «Δεν μπορούμε να ανεχτούμε το Μυλωνάκης gate», λέει η Κωνσταντοπούλου, επικαλούμενη άρθρα του in
Κόντρα στη Βουλή: «Δεν μπορούμε να ανεχτούμε το Μυλωνάκης gate», λέει η Κωνσταντοπούλου, επικαλούμενη άρθρα του in

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που έκανε αναφορά στα αναλυτικά δημοσιεύματα του in, προειδοποίησε πως «δεν μπορούμε να ανεχτούμε ένα Μαξίμου gate και ένα Μυλωνάκης gate που βρίσκεται σε εξέλιξη»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κέρκυρα: Καταγγελίες για απόπειρες απάτης – Επιτήδειοι παριστάνουν τους λογιστές
Κέρκυρα: Καταγγελίες για απόπειρες απάτης – Επιτήδειοι παριστάνουν τους λογιστές

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, επιτήδειοι προσποιούμενοι λογιστή επιχειρούν να εκμαιεύσουν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής με σκοπό να αποσπάσουν χρηματικά ποσά από τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η Σοφία Καρβέλα κλείνει 17 χρόνια νηφαλιότητας – «Η ζωή από την άλλη πλευρά είναι πιο φωτεινή»
Η Σοφία Καρβέλα κλείνει 17 χρόνια νηφαλιότητας – «Η ζωή από την άλλη πλευρά είναι πιο φωτεινή»

«Ακόμα νιώθω άβολα στο δέρμα και στο μυαλό μου, αλλά είναι υπέροχο να γνωρίζω τον εαυτό μου, να είμαι παρούσα και ζωντανή σήμερα. Στέλνω αγάπη», ανέφερε σε ανάρτηση της η Σοφία Καρβέλα.

ΗΠΑ: Δίνουν αμοιβή 10 εκατ. ευρώ για τη σύλληψη του «βασιλιά του ransomware»
Οι ΗΠΑ δίνουν αμοιβή 10 εκατ. ευρώ για τη σύλληψη του «βασιλιά του ransomware»

Η αμοιβή αφορά πληροφορίες που «θα οδηγήσουν στη σύλληψη ή/και καταδίκη, σε οποιαδήποτε χώρα, του Ουκρανού κακόβουλου κυβερνοεγκληματία Βολοντίμιρ Βικτόροβιτς Τίμοστσουκ».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κρητική μαφία: Θα «μιλήσουν» τα κινητά των δύο αδερφών – Οι διαδικτυακές συνομιλίες και οι φωτογραφίες
Κρητική μαφία: Θα «μιλήσουν» τα κινητά των δύο αδερφών – Οι διαδικτυακές συνομιλίες και οι φωτογραφίες

Είναι σημαντικό ότι έγινε αμέσως η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας και δεν πρόλαβαν οι φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» του κυκλώματος να διαγράψουν δεδομένα, κάτι που θα αποδειχθεί καθοριστικό.

Παπασταύρου: Η Ελλάδα σημαντικός ενεργειακός κόμβος στην Αν. Μεσόγειο – Μεγάλη ευκαιρία ο Κάθετος Διάδρομος
Παπασταύρου: Η Ελλάδα σημαντικός ενεργειακός κόμβος στην Αν. Μεσόγειο – Μεγάλη ευκαιρία ο Κάθετος Διάδρομος

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια, ώστε οι γειτονικές της Ελλάδας χώρες να εναρμονίσουν το κανονιστικό τους πλαίσιο

«Μπορείτε να με κρατήσετε ζωντανή;» – Οι τελευταίες στιγμές της Ελισάβετ – Καρκίνος, Χάρι και η «ξένη»
«Μπορείτε να με κρατήσετε ζωντανή;» – Οι τελευταίες στιγμές της Ελισάβετ – Καρκίνος, Χάρι και η «ξένη»

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, η Βρετανία θρήνησε τη μακροβιότερη βασίλισσα της, τη βασίλισσα Ελισάβετ. Σήμερα ο πρώην μπάτλερ της, Πολ Μπάρελ, αποκαλύπτει τις τελευταίες στιγμές της

Λουκάς Καρνής
Βλέπει το Ελλάδα – Λιθουανία ο Αταμάν
Βλέπει το Ελλάδα – Λιθουανία ο Αταμάν

Ο προπονητής της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν, παρακολουθεί από κοντά το Ελλάδα – Λιθουανία, από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της ομάδας του στα ημιτελικά.

Κασσελάκης: Η προστασία της οικογένειας είναι υποχρέωση του κράτους, όχι παροδικό κίνητρο μιας κυβέρνησης
Κασσελάκης: Η προστασία της οικογένειας είναι υποχρέωση του κράτους, όχι παροδικό κίνητρο μιας κυβέρνησης

«Το δημογραφικό πρέπει να είναι στην εξίσωση του κοινωνικού κράτους - όχι του φορολογικού συστήματος», επισήμανε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού
Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Η πρωθυπουργοποίηση του Σεμπαστιάν Λεκορνού επιβεβαιώθηκε και ο πρώην υπουργός Άμυνας και στενός σύμμαχος του Μακρόν θα αναλάβει να περάσει τον κρίσιμο προϋπολογισμό λιτότητας από το κοινοβούλιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αταμάν: «Κανείς δεν θέλει να παίξει με την Ελλάδα στους 4, αλλά ελπίζω να νικήσει» – Τι είπε για τον Όσμαν
Αταμάν: «Κανείς δεν θέλει να παίξει με την Ελλάδα στους 4, αλλά ελπίζω να νικήσει» – Τι είπε για τον Όσμαν

Ο Εργκίν Αταμάν παραδέχεται την ικανότητα της Ελλάδας, ωστόσο ευχήθηκε στην Εθνική μας να περάσει στα ημιτελικά. - Τι είπε για τον τραυματισμό που υπέστη ο Τσέντι Όσμαν.

Χαρίτσης: Όχι τρίτη ευκαιρία στον Μητσοτάκη, η κοινωνία δεν αντέχει άλλες υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, συγκάλυψη
Χαρίτσης: Όχι τρίτη ευκαιρία στον Μητσοτάκη, η κοινωνία δεν αντέχει άλλες υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, συγκάλυψη

«Η περιβόητη μείωση φόρου που παρουσίασε στη ΔΕΘ ισοδυναμεί με μόλις 1,5-2 ευρώ τη μέρα για τα χαμηλά εισοδήματα», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Η Άννα Γουίντουρ δεν πληγώθηκε με την καρικατούρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada»
Η Άννα Γουίντουρ δεν πληγώθηκε με την καρικατούρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada»

«Λοιπόν, πήγα στην πρεμιέρα φορώντας Prada. Χωρίς να έχω την παραμικρή ιδέα για την ταινία», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η πρώην αρχισυντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
La Liga: Καινοτομία με τηλεκριτική επίμαχων φάσεων
La Liga: Καινοτομία με τηλεκριτική επίμαχων φάσεων

Η La Liga εξέδωσε ανακοίνωση ότι κάθε Πέμπτη, μετά από κάθε αγωνιστική, θα αναλύονται οι επίμαχες φάσεις. Στην Ελλάδα προηγήθηκε ο Κλάτερνμπεργκ, ενώ συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά από τον Λανουά

Φάμελλος: Απαιτείται άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και κυρώσεις κατά του Ισραήλ
Φάμελλος: Απαιτείται άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και κυρώσεις κατά του Ισραήλ

«Δεν μπορεί να εξελίσσεται γενοκτονία και να μένουν αμέτοχες οι χώρες μας. Απαιτούνται κυρώσεις κατά του Ισραήλ», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, στη συνάντησή του με τους δημάρχους Βηθλεέμ και Αθηναίων

