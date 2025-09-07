newspaper
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

Ντάνιελ Σαν Ντιέγκο: Ο καταζητούμενος που κατάφερε να ξεφύγει από το FBI για 21 χρόνια, ενώπιον της δικαιοσύνης
Κόσμος 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:23

Μετά από 21 χρόνια φυγής, ο Ντάνιελ Αντρέας Σαν Ντιέγκο, ένας από τους πιο καταζητούμενους Αμερικανούς εγκληματίες, δικάζεται Ηνωμένο Βασίλειο

Spotlight

Ο Ντάνιελ Αντρέας Σαν Ντιέγκο συνελήφθη τον Νοέμβριο του 2024, 21 χρόνια μετά τις διπλές βομβιστικές επιθέσεις που συγκλόνισαν την περιοχή του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο το 2003.

Ο 47χρονος άνδρας, του οποίου το όνομα βρίσκεται στη λίστα των πιο καταζητούμενων προσώπων του FBI, θα εμφανιστεί αυτή την εβδομάδα στο Westminster Magistrates Court στο Λονδίνο για να αποφασιστεί αν θα παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για δίκη.

Το FBI συνδέει τον Σαν Ντιέγκο με εξτρεμιστικές ομάδες υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων και θεωρεί ότι ήταν ο κύριος ύποπτος για τις βομβιστικές επιθέσεις σε εταιρείες που σχετίζονταν με δοκιμές προϊόντων σε ζώα.

Σύμφωνα με το BBC, πριν εξαφανιστεί, οι πράκτορες είχαν ανακαλύψει ένα «εργοστάσιο κατασκευής βομβών» στο εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητό του, αλλά δεν υπήρξε άμεση σύλληψη.

Οι βομβιστικές επιθέσεις του 2003

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν δύο χρόνια μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, σε μια περίοδο αυξημένης επιφυλακής στις ΗΠΑ.

Η πρώτη βόμβα εξερράγη στις 28 Αυγούστου 2003 σε εταιρεία βιοτεχνολογίας στο Έμεριβιλ, κοντά στο Όκλαντ, με σκοπό πιθανόν να στοχεύσει τους πρώτους ανταποκριτές.

Η δεύτερη βόμβα, εξερράγη στις 26 Σεπτεμβρίου 2003 σε εταιρεία διατροφικών προϊόντων στο Πλεζάντον, 48 χιλιόμετρα ανατολικά της πρώτης. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε στις δύο επιθέσεις.

Η εξτρεμιστική ομάδα Revolutionary Cells – Animal Liberation Brigade ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις, υποστηρίζοντας ότι στόχος τους ήταν εταιρείες που συνεργάζονταν με οργανισμούς που πραγματοποιούσαν πειράματα σε ζώα.

Οι προσπάθειες του FBI

Οι πρώην πράκτορες του FBI, Ντέιβιντ Σμιθ και Κλάιντ Φορμαν, θυμούνται ότι υπήρξαν αρκετές ευκαιρίες να συλληφθεί ο Σαν Ντιέγκο πριν εξαφανιστεί.

Οι παρατηρήσεις των ντετέκτιβ περιλαμβάνουν μια καταδίωξη 104 χιλιομέτρων, που κατέληξε στο κέντρο του Σαν Φρανσίσκο, και την ανακάλυψη ενός αυτοσχέδιου εργαστηρίου στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του.

Ο Σμιθ περιέγραψε την κατάσταση ως «χαμένη ευκαιρία», σημειώνοντας ότι οι πράκτορες θα είχαν συλλάβει τον ύποπτο αν είχαν πρόσβαση στις πληροφορίες εκείνη την ώρα.

«Αισθανθήκαμε αμέσως σίγουροι ότι ήταν αυτός ο τύπος. Ήμασταν πολύ έμπειροι πράκτορες και αναγνωρίζαμε έναν ύποπτο όταν τον βλέπαμε.

Ήταν σίγουρα μια χαμένη ευκαιρία».

Η καταδίωξη και η φυγή

Την ημέρα πριν εξαφανιστεί, ο Σαν Ντιέγκο οδήγησε απρόβλεπτα και μανιωδώς, προσπαθώντας να ξεφύγει.

Οδήγησε νότια από το Σεμπάστοπολ, πέρασε τούνελ και γέφυρες με διόδια, σε μια καταδίωξη που κράτησε περίπου μια ώρα. Τελικά, εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του με τη μηχανή αναμμένη σε μια πολυσύχναστη διασταύρωση στο κέντρο του Σαν Φρανσίσκο και εξαφανίστηκε.

Οι πράκτορες θεωρούσαν ότι πιθανότατα χρησιμοποιούσε κατοικία για την κατασκευή βομβών και υποψιάζονταν ότι είχε διαφύγει προς την Κεντρική ή Νότια Αμερική. Για 21 χρόνια, οι αρχές παρακολουθούσαν τους φίλους και την οικογένειά του, χωρίς αποτέλεσμα.

Η σύλληψη στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το 2024, ο Σαν Ντιέγκο εντοπίστηκε σε ένα απομονωμένο εξοχικό στο βόρειο Ουαλία, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Ντάνι Γουέμπ. Η έφοδος της Εθνικής Υπηρεσίας Εγκλήματος (NCA) και της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας οδήγησε στη σύλληψή του στην κοιλάδα του Κόνγουι, κοντά στην πόλη Λανρουστ.

Ο Φορμαν σημείωσε ότι πιθανότατα είχε κάποια υποστήριξη για να διαφύγει, καθώς δεν ήταν έμπειρος στις μυστικές υπηρεσίες. Ο διευθυντής του FBI, Christopher Wray, δήλωσε: «Η σύλληψη του μετά από περισσότερα από 20 χρόνια δείχνει ότι, ανεξάρτητα από το πόσο χρόνο θα χρειαστεί, το FBI θα σε βρει και θα λογοδοτήσεις».

Προφίλ και υπόλοιπο της υπόθεσης

Ο Σαν Ντιέγκο γεννήθηκε στο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια και μεγάλωσε σε μια περιοχή της ανώτερης μεσαίας τάξης.

Ο πατέρας του ήταν δήμαρχος, ενώ ο ίδιος είχε ειδίκευση σε δίκτυα υπολογιστών.

Κατηγορήθηκε από την Ομοσπονδιακή Δικαιοσύνη των ΗΠΑ το 2004 για κακόβουλη πρόκληση ζημιών με εκρηκτικά και θεωρούνταν επικίνδυνος.

Αυτή τη στιγμή, κρατείται στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Belmarsh στο Λονδίνο και αρνείται να σχολιάσει την υπόθεση.

Η πενθήμερη ακροαματική διαδικασία στο Westminster Magistrates Court θα καθορίσει αν θα παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για δίκη.

inWellness
inTown
