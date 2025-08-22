Έφοδος του FBI στο σπίτι του πρώην συμβούλου του Τραμπ, Τζον Μπόλτον

Το FBI πραγματοποίησε έρευνα με δικαστική εντολή στο σπίτι του Τζον Μπόλτον στο πλαίσιο έρευνας εθνικής ασφάλειας, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα.

Η έρευνα στην οικία του Μπόλτον

Το CNN παρατήρησε προσωπικό του FBI στο σπίτι του πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ στην περιοχή της Ουάσινγκτον. Τους είδαν να μιλάνε με ένα πρόσωπο στη βεράντα του σπιτιού και τουλάχιστον τέσσερις έως έξι πράκτορες να μπαίνουν μέσα.

Όταν επικοινώνησε μαζί του το CNN, ο Μπόλτον είπε ότι δεν γνώριζε για τη δραστηριότητα του FBI και ότι θα το διερευνούσε περαιτέρω.

Η έρευνα αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την εφημερίδα New York Post την Παρασκευή. Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ έγραψε ότι οι πράκτορες ήταν «σε αποστολή», αλλά δεν ήταν σαφές αν αναφερόταν στην έρευνα.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στον πρώην σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του ενώ ήταν στην εξουσία.

«Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου… Οι πράκτορες του FBI σε αποστολή», έγραψε ο Πατέλ. Το FBI αρνήθηκε να σχολιάσει την έρευνα.

Ο πρόεδρος επίσης τερμάτισε την προστασία του Μπόλτον από τη Μυστική Υπηρεσία λίγες ώρες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του τον Ιανουάριο.

Κυβέρνηση και Τραμπ εναντίον Μπόλτον και άλλων πολιτικών αντιπάλων

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο πρόεδρος απείλησε να φυλακίσει τον Μπόλτον μετά τη δημοσίευση ενός βιβλίου το 2020, στο οποίο ισχυριζόταν ότι ο Τραμπ ήταν εντελώς ανενημέρωτος σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και είχε εμμονή με τη διαμόρφωση της κληρονομιάς του στα μέσα ενημέρωσης. Το βιβλίο ανέφερε επίσης ότι ο Τραμπ ζήτησε από τους ηγέτες της Ουκρανίας και της Κίνας να τον βοηθήσουν να κερδίσει τις εκλογές του 2020.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης διερεύνησε επίσης τον Μπόλτον για την πιθανότητα να «αποκάλυψε παράνομα απόρρητες πληροφορίες» στα απομνημονεύματά του, αν και αξιωματούχοι υπό τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν έκλεισαν την έρευνα και απέσυραν μια σχετική αγωγή που αφορούσε τη δημοσίευση του βιβλίου το 2021, αναφέρει το CNN.

Ο Τραμπ και η κυβέρνησή του έχουν πραγματοποιήσει τους τελευταίους μήνες εκστρατεία εκδίκησης εναντίον ενός ευρέος φάσματος των πολιτικών εχθρών του προέδρου, από πρώην αξιωματούχους του Τραμπ έως μέλη του Κογκρέσου και εισαγγελείς που άσκησαν δίωξη εναντίον του Τραμπ ενώ ήταν εκτός αξιώματος.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Πατέλ αποχαρακτήρισε και δημοσίευσε εσωτερικές σημειώσεις συνεντεύξεων του FBI από έναν πρώην υπάλληλο της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής, ο οποίος κατηγόρησε για πρώτη φορά τον πρώην βουλευτή Άνταμ Σιφ το 2017 ότι διεύθυνε παράνομες διαρροές απόρρητων πληροφοριών σχετικά με τον Τραμπ και τη Ρωσία, σε μια κλιμάκωση της μακροχρόνιας διαμάχης του Τραμπ με τον Σιφ.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης άνοιξε επίσης μια έρευνα για την Γενική Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, αυτό το μήνα, σχετικά με τις αστικές αγωγές που άσκησε εναντίον του Τραμπ και της Εθνικής Ένωσης Οπλοκατοχής.