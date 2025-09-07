Ισπανία: Δύο επιθέσεις από όρκες έχουν σημειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε γιοτ και σκάφη αναψυχής

Οι ιβηρικές όρκες έχουν προκαλέσει ζημιές σε πολλά σκάφη στα ανοικτά των ακτών της Ισπανίας τις τελευταίες εβδομάδες, αναγκάζοντας τις αρχές να σπεύσουν για τη διάσωση των ναυαγών, σύμφωνα με το LiveScience.

Οι όρκες κατά μήκος των ισπανικών ακτών επιτίθενται ξανά σε σκάφη, καταστρέφοντας πηδάλια και αφήνοντας ναυαγούς ναυτικούς.

Ένας μικρός πληθυσμός όρκων (Orcinus orca), ή «φάλαινες – δολοφόνοι», έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μια τάση να προκαλεί ζημιές σε σκάφη στα ανοικτά της Ιβηρικής Χερσονήσου στη νοτιοδυτική Ευρώπη. Οι ερευνητές εξακολουθούν να μελετούν αυτή τη συμπεριφορά, αλλά πιστεύουν ότι οι όρκες είναι μάλλον παιχνιδιάρικες παρά επιθετικές.

Η αλήθεια είναι ότι φοβηθήκαμε πολύ. Στην πραγματικότητα, πανικοβληθήκαμε εντελώς όταν συνειδητοποιήσαμε ότι οι όρκες χτυπούσαν το σκάφος

Στις 21 Αυγούστου, μια ομάδα του κοπαδιού κατέστρεψε το πηδάλιο ενός γερμανικού ιστιοφόρου στον ποταμό Βίγο στη Γαλικία, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα Faro de Vigo. Στη συνέχεια, οι όρκες συνέχισαν να παίζουν με το ιστιοφόρο, το οποίο συνέχισαν να το χτυπούν ακόμα και την ώρα που ρυμουλκούνταν σε ασφαλές σημείο.

Ataque de orcas en costa da vela a varios veleros produciendo daños en la pala del timón a uno. La patrullera de la #GC da protección hasta llegada embarcación Salvamento Maritimo que inicia remolque a puerto.

Patrullera realiza protección y acerca proa, intentando alejarlas. pic.twitter.com/u9KAyXbUF2 — Guardia Civil Pontevedra (@guardiacivilPon) August 21, 2025

Επικράτησε πανικός όταν κατάλαβαν πως οι όρκες χτυπούν το ιστιοφόρο

Η Πολιτοφυλακή της Ποντεβέδρα, μια ισπανική υπηρεσία επιβολής του νόμου, μοιράστηκε ένα βίντεο της διάσωσης του ιστιοφόρου στην κοινωνική πλατφόρμα X και έγραψε ότι τα θηλαστικά είχαν επιτεθεί σε πολλά ιστιοφόρα. Δεν είναι σαφές πόσα σκάφη είχαν στοχοποιηθεί πριν από αυτή την ανάρτηση, αλλά έχουν σημειωθεί και άλλα περιστατικά από τότε.

Για παράδειγμα, το Σάββατο (30 Αυγούστου), η εφημερίδα Faro de Vigo ανέφερε ότι οι όρκες κατέστρεψαν το πηδάλιο ενός παραδοσιακού ξύλινου ιστιοφόρου πλοίου ανοιχτά του O Grove, στον ποταμό Arousa, και προκάλεσαν διαρροή σε άλλο ιστιοφόρο ανοιχτά του Ons, στον ποταμό Pontevedra.

Ο Βαλεντίν Οτέρο, ιδιοκτήτης του σκάφους που δέχτηκε επίθεση στο Ο Γκρόβε, είπε στην εφημερίδα Faro de Vigo ότι άκουσε δύο χτυπήματα στο σκάφος του πριν δει δύο όρκες. Ο Οτέρο και το πλήρωμά του ανέφεραν ότι υπήρχε μια μεγαλύτερη όρκα μήκους περίπου 7 μέτρων που συνοδευόταν από μια μικρότερη όρκα που κολυμπούσε δίπλα της.

«Η αλήθεια είναι ότι φοβηθήκαμε πολύ. Στην πραγματικότητα, πανικοβληθήκαμε εντελώς όταν συνειδητοποιήσαμε ότι οι όρκες χτυπούσαν το σκάφος», δήλωσε ο Οτέρο.

«Οι βαριεστημένες έφηβες όρκες θέλουν να παίξουν» λένε οι επιστήμονες!

Οι ιβηρικές όρκες είναι ένας υποπληθυσμός όρκων που απειλείται με εξαφάνιση και πιστεύεται ότι αριθμεί λιγότερα από 40 άτομα. Η ομάδα επιτίθεται σε σκάφη στα ανοικτά των ακτών της Ισπανίας και της Πορτογαλίας από το 2020. Αν και ορισμένες αρχικές αναφορές υποδείκνυαν ότι οι ιβηρικές όρκες ενδέχεται να εκδικούνται τα πλοία, αυτό έχει απορριφθεί από πολλούς ειδικούς.

Στις συγκρούσεις συχνά εμπλέκονται νεαρές όρκες που επιτίθενται κατευθείαν στα πηδάλια των ιστιοφόρων.

Οι επιστήμονες έχουν υποδείξει ότι οι… δράστριες είναι πιθανώς απλώς βαριεστημένες έφηβες με περισσότερο ελεύθερο χρόνο, καθώς οι πληθυσμοί του ερυθρού τόνου του Ατλαντικού (Thunnus thynnus) — το αγαπημένο τους θήραμα στην περιοχή — έχουν ανακάμψει, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζονται λιγότερο χρόνο για να κυνηγήσουν.

Η συμπεριφορά των όρκων είναι ποικίλη και πολύπλοκη. Οι ερευνητές έχουν παρατηρήσει το είδος να συμμετέχει σε περίπλοκα κοινωνικά τελετουργικά, από το να δαγκώνουν απαλά τη γλώσσα του άλλου μέχρι να περιστρέφονται το ένα δίπλα στο άλλο.

Διαφορετικοί πληθυσμοί όρκων έχουν επίσης τις δικές τους διαλέκτους, παρόμοιες με την ανθρώπινη γλώσσα, και μπορούν να αναπτύξουν τις δικές τους μοναδικές «μόδες», όπως το να κολυμπούν με νεκρούς σολομούς στο κεφάλι τους.

Ο άνθρωπος δεν βρίσκεται στο μενού τους

Δεν υπάρχει λόγος να υποψιαζόμαστε ότι οι ιβηρικές όρκες στοχεύουν τους επιβάτες των σκαφών. Οι όρκες είναι άγρια αρπακτικά ζώα που είναι γνωστό ότι κυνηγούν μια ποικιλία διαφορετικών θηραμάτων, από τόνους έως φώκιες, καρχαρίες και ακόμη και φάλαινες.

Ωστόσο, κάθε πληθυσμός έχει μια συγκεκριμένη διατροφή και κανένας από αυτούς δεν περιλαμβάνει την κατανάλωση ανθρώπων. Υπάρχουν μόνο λίγες τεκμηριωμένες περιπτώσεις άγριων όρκων που επιτίθενται σε ανθρώπους, και όλα αυτά τα αναφερόμενα περιστατικά συνοδεύονται από σημαντικές επιφυλάξεις, όπως το ενδεχόμενο μια όρκα να μπερδεύει έναν άνθρωπο με φώκια.