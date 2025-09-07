newspaper
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Ολα τα καθεστώτα αργούν να πέσουν (αλλιώς τι καθεστώτα θα ήταν). Αλλά στο τέλος πέφτουν. Νομοτελειακό. Και πέφτουν πανηγυρίζοντας και το γλεντάνε

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ισπανία: Δύο επιθέσεις από όρκες έχουν σημειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε γιοτ και σκάφη αναψυχής
Κόσμος 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:45

Ισπανία: Δύο επιθέσεις από όρκες έχουν σημειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε γιοτ και σκάφη αναψυχής

Οι όρκες, τα συμπαθή θηλαστικά που λανθασμένα ονομάζονται «φάλαινες» και ακόμα πιο λανθασμένα «δολοφόνοι» (Delphinidae), έχουν δείξει διάθεση να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις σε σκάφη ανοιχτά της Ισπανίας

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Spotlight

Οι ιβηρικές όρκες έχουν προκαλέσει ζημιές σε πολλά σκάφη στα ανοικτά των ακτών της Ισπανίας τις τελευταίες εβδομάδες, αναγκάζοντας τις αρχές να σπεύσουν για τη διάσωση των ναυαγών, σύμφωνα με το LiveScience.

Οι όρκες κατά μήκος των ισπανικών ακτών επιτίθενται ξανά σε σκάφη, καταστρέφοντας πηδάλια και αφήνοντας ναυαγούς ναυτικούς.

Ένας μικρός πληθυσμός όρκων (Orcinus orca), ή «φάλαινες – δολοφόνοι», έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μια τάση να προκαλεί ζημιές σε σκάφη στα ανοικτά της Ιβηρικής Χερσονήσου στη νοτιοδυτική Ευρώπη. Οι ερευνητές εξακολουθούν να μελετούν αυτή τη συμπεριφορά, αλλά πιστεύουν ότι οι όρκες είναι μάλλον παιχνιδιάρικες παρά επιθετικές.

Η αλήθεια είναι ότι φοβηθήκαμε πολύ. Στην πραγματικότητα, πανικοβληθήκαμε εντελώς όταν συνειδητοποιήσαμε ότι οι όρκες χτυπούσαν το σκάφος

Στις 21 Αυγούστου, μια ομάδα του κοπαδιού κατέστρεψε το πηδάλιο ενός γερμανικού ιστιοφόρου στον ποταμό Βίγο στη Γαλικία, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα Faro de Vigo. Στη συνέχεια, οι όρκες συνέχισαν να παίζουν με το ιστιοφόρο, το οποίο συνέχισαν να το χτυπούν ακόμα και την ώρα που ρυμουλκούνταν σε ασφαλές σημείο.

Επικράτησε πανικός όταν κατάλαβαν πως οι όρκες χτυπούν το ιστιοφόρο

Η Πολιτοφυλακή της Ποντεβέδρα, μια ισπανική υπηρεσία επιβολής του νόμου, μοιράστηκε ένα βίντεο της διάσωσης του ιστιοφόρου στην κοινωνική πλατφόρμα X και έγραψε ότι τα θηλαστικά είχαν επιτεθεί σε πολλά ιστιοφόρα. Δεν είναι σαφές πόσα σκάφη είχαν στοχοποιηθεί πριν από αυτή την ανάρτηση, αλλά έχουν σημειωθεί και άλλα περιστατικά από τότε.

Για παράδειγμα, το Σάββατο (30 Αυγούστου), η εφημερίδα Faro de Vigo ανέφερε ότι οι όρκες κατέστρεψαν το πηδάλιο ενός παραδοσιακού ξύλινου ιστιοφόρου πλοίου ανοιχτά του O Grove, στον ποταμό Arousa, και προκάλεσαν διαρροή σε άλλο ιστιοφόρο ανοιχτά του Ons, στον ποταμό Pontevedra.

Ο Βαλεντίν Οτέρο, ιδιοκτήτης του σκάφους που δέχτηκε επίθεση στο Ο Γκρόβε, είπε στην εφημερίδα Faro de Vigo ότι άκουσε δύο χτυπήματα στο σκάφος του πριν δει δύο όρκες. Ο Οτέρο και το πλήρωμά του ανέφεραν ότι υπήρχε μια μεγαλύτερη όρκα μήκους περίπου 7 μέτρων που συνοδευόταν από μια μικρότερη όρκα που κολυμπούσε δίπλα της.

«Η αλήθεια είναι ότι φοβηθήκαμε πολύ. Στην πραγματικότητα, πανικοβληθήκαμε εντελώς όταν συνειδητοποιήσαμε ότι οι όρκες χτυπούσαν το σκάφος», δήλωσε ο Οτέρο.

Τα γλυκύτατα θηλαστικά έχουν προσαρμοστεί σε όλους τους ωκεανούς του κόσμου.

«Οι βαριεστημένες έφηβες όρκες θέλουν να παίξουν» λένε οι επιστήμονες!

Οι ιβηρικές όρκες είναι ένας υποπληθυσμός όρκων που απειλείται με εξαφάνιση και πιστεύεται ότι αριθμεί λιγότερα από 40 άτομα. Η ομάδα επιτίθεται σε σκάφη στα ανοικτά των ακτών της Ισπανίας και της Πορτογαλίας από το 2020. Αν και ορισμένες αρχικές αναφορές υποδείκνυαν ότι οι ιβηρικές όρκες ενδέχεται να εκδικούνται τα πλοία, αυτό έχει απορριφθεί από πολλούς ειδικούς.

Στις συγκρούσεις συχνά εμπλέκονται νεαρές όρκες που επιτίθενται κατευθείαν στα πηδάλια των ιστιοφόρων.

Οι επιστήμονες έχουν υποδείξει ότι οι… δράστριες είναι πιθανώς απλώς βαριεστημένες έφηβες με περισσότερο ελεύθερο χρόνο, καθώς οι πληθυσμοί του ερυθρού τόνου του Ατλαντικού (Thunnus thynnus) — το αγαπημένο τους θήραμα στην περιοχή — έχουν ανακάμψει, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζονται λιγότερο χρόνο για να κυνηγήσουν.

Η συμπεριφορά των όρκων είναι ποικίλη και πολύπλοκη. Οι ερευνητές έχουν παρατηρήσει το είδος να συμμετέχει σε περίπλοκα κοινωνικά τελετουργικά, από το να δαγκώνουν απαλά τη γλώσσα του άλλου μέχρι να περιστρέφονται το ένα δίπλα στο άλλο.

Διαφορετικοί πληθυσμοί όρκων έχουν επίσης τις δικές τους διαλέκτους, παρόμοιες με την ανθρώπινη γλώσσα, και μπορούν να αναπτύξουν τις δικές τους μοναδικές «μόδες», όπως το να κολυμπούν με νεκρούς σολομούς στο κεφάλι τους.

Κάθε οικογένεια από όρκες έχει διαφορετικά θηράματα, γλώσσα και τακτικές κυνηγιού. Η μητριάρχης και οι μεγαλύτερες όρκες εκπαιδεύουν τις μικρότερες.

Ο άνθρωπος δεν βρίσκεται στο μενού τους

Δεν υπάρχει λόγος να υποψιαζόμαστε ότι οι ιβηρικές όρκες στοχεύουν τους επιβάτες των σκαφών. Οι όρκες είναι άγρια αρπακτικά ζώα που είναι γνωστό ότι κυνηγούν μια ποικιλία διαφορετικών θηραμάτων, από τόνους έως φώκιες, καρχαρίες και ακόμη και φάλαινες.

Ωστόσο, κάθε πληθυσμός έχει μια συγκεκριμένη διατροφή και κανένας από αυτούς δεν περιλαμβάνει την κατανάλωση ανθρώπων. Υπάρχουν μόνο λίγες τεκμηριωμένες περιπτώσεις άγριων όρκων που επιτίθενται σε ανθρώπους, και όλα αυτά τα αναφερόμενα περιστατικά συνοδεύονται από σημαντικές επιφυλάξεις, όπως το ενδεχόμενο μια όρκα να μπερδεύει έναν άνθρωπο με φώκια.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
89η ΔΕΘ: Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη

89η ΔΕΘ: Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε βομβαρδισμό της Ρωσίας σε βορειοανατολική περιφέρεια
Κόσμος 07.09.25

Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε βομβαρδισμό της Ρωσίας σε βορειοανατολική περιφέρεια

Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια Σούμι στην Ουκρανία, υπάρχουν και τραυματισμένοι πολίτες όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές το βράδυ του Σαββάτου

Σύνταξη
Η Κολομβία «είναι αφοσιωμένη» στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών, λέει ο υπουργός Άμυνας
Κόσμος 07.09.25

Η Κολομβία «είναι αφοσιωμένη» στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών, λέει ο υπουργός Άμυνας

Η Κολομβία «είναι αφοσιωμένη» στην καταπολέμηση των ναρκωτικών, λέει ο υπουργός Άμυνας της χώρας Πέδρο Σάντσεθ, καθώς λήγει η προθεσμία των ΗΠΑ για την ταξινόμηση της χώρας ως συμμάχου ή εχθρού

Σύνταξη
Νότια Κορέα: «Η δημοσίευση από τις ΗΠΑ βίντεο που δείχνει τη σύλληψη εργαζομένων είναι λυπηρή» [βίντεο]
Κόσμος 07.09.25

Η Νότια Κορέα δηλώνει ότι η δημοσίευση από τις ΗΠΑ βίντεο που δείχνει τη σύλληψη εργαζομένων είναι λυπηρή

Οι μαζικές συλλήψεις εργαζόμενων ή υπεργολαβικά εργαζόμενων από τη Νότια Κορέα ενδέχεται να βλάψει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ εν μέσω διαπραγματεύσεων για τους δασμούς

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Φωτιά σε εργοστάσιο χημικών στην Ιντιάνα [Βίντεο]
Κόσμος 07.09.25

Φωτιά σε εργοστάσιο χημικών στην Ιντιάνα των ΗΠΑ

Ομάδες βιοχημικού πολέμου και πυροσβέστες στον σημείο χημικής πυρκαγιάς στο Νιούμπουργκ της Ιντιάνα. Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλείς, εσωτερικούς χώρους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις στην Καραϊβική να επεκταθούν
Στη Βενεζουέλα 07.09.25

ΗΠΑ: Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις στην Καραϊβική να επεκταθούν

Λίγες μέρες μετά την επίθεση σε πλοίο από την Βενεζουέλα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε γράμμα στο Κογκρέσο αιτιολογώντας την επίθεση, αλλά χωρίς να δίνει χρονικό ορίζοντα των επιχειρήσεων

Σύνταξη
Νέα σύννεφα στην ΕΕ – Δύο «φρέσκιες» προτάσεις μομφής καταδιώκουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Στριμωγμένη ξανά 06.09.25

Νέα σύννεφα στην ΕΕ – Δύο «φρέσκιες» προτάσεις μομφής καταδιώκουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η Αριστερά και η ακροδεξιά πρόκειται να υποβάλουν δύο διαφορετικές προτάσεις μομφής κατά της ΕΕ - Η πρώτη ψηφοφορία αναμένεται τον Οκτώβριο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
Ψυχρή λογική 06.09.25

Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος

Το μήνυμα που εκπέμπει η Κίνα, σύμφωνα με τη The Wall Street Journal, είναι σαφές: ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις.

Σύνταξη
Τώρα είναι πόλεμος με drones – H συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία κυριαρχεί στο μέτωπο της Ουκρανίας
Νέα μέσα 06.09.25

Τώρα είναι πόλεμος με drones – H συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία κυριαρχεί στο μέτωπο της Ουκρανίας

Ο σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει αλλάξει - Πλέον, ο τρόπος με τον οποίο επιχειρούν και οι δύο πλευρές προσαρμόζεται στα μοντέλα αναγνώρισης, διάσωσης, αναχαίτισης και επίθεσης των drones

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα πλατάνια, το κύκνειο άσμα τους σε όλη την Ελλάδα και η φιλόδοξη λύση από φοιτητές στα Ιωάννινα
Μαζικές νεκρώσεις 07.09.25

Τα πλατάνια, το κύκνειο άσμα τους σε όλη την Ελλάδα και η φιλόδοξη λύση από φοιτητές στα Ιωάννινα

Η βραβευμένη ομάδα iGEM Ioannina που δημιουργήθηκε από φοιτητές στο τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, παρουσιάζει στο in το εγχείρημα της - Τι λέει δασοπόνος που ερευνά το θέμα εδώ και 20 χρόνια

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;
Διεθνής Οικονομία 07.09.25

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

Η νέα σειρά προϊόντων της Lululemon, δεν έτυχε θερμής υποδοχής – Ούτε τα παπούτσια και τα κανονικά casual ρούχα στα οποία επεκτάθηκε

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε βομβαρδισμό της Ρωσίας σε βορειοανατολική περιφέρεια
Κόσμος 07.09.25

Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε βομβαρδισμό της Ρωσίας σε βορειοανατολική περιφέρεια

Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια Σούμι στην Ουκρανία, υπάρχουν και τραυματισμένοι πολίτες όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές το βράδυ του Σαββάτου

Σύνταξη
Η Κολομβία «είναι αφοσιωμένη» στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών, λέει ο υπουργός Άμυνας
Κόσμος 07.09.25

Η Κολομβία «είναι αφοσιωμένη» στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών, λέει ο υπουργός Άμυνας

Η Κολομβία «είναι αφοσιωμένη» στην καταπολέμηση των ναρκωτικών, λέει ο υπουργός Άμυνας της χώρας Πέδρο Σάντσεθ, καθώς λήγει η προθεσμία των ΗΠΑ για την ταξινόμηση της χώρας ως συμμάχου ή εχθρού

Σύνταξη
Νότια Κορέα: «Η δημοσίευση από τις ΗΠΑ βίντεο που δείχνει τη σύλληψη εργαζομένων είναι λυπηρή» [βίντεο]
Κόσμος 07.09.25

Η Νότια Κορέα δηλώνει ότι η δημοσίευση από τις ΗΠΑ βίντεο που δείχνει τη σύλληψη εργαζομένων είναι λυπηρή

Οι μαζικές συλλήψεις εργαζόμενων ή υπεργολαβικά εργαζόμενων από τη Νότια Κορέα ενδέχεται να βλάψει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ εν μέσω διαπραγματεύσεων για τους δασμούς

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Φωτιά σε εργοστάσιο χημικών στην Ιντιάνα [Βίντεο]
Κόσμος 07.09.25

Φωτιά σε εργοστάσιο χημικών στην Ιντιάνα των ΗΠΑ

Ομάδες βιοχημικού πολέμου και πυροσβέστες στον σημείο χημικής πυρκαγιάς στο Νιούμπουργκ της Ιντιάνα. Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλείς, εσωτερικούς χώρους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις στην Καραϊβική να επεκταθούν
Στη Βενεζουέλα 07.09.25

ΗΠΑ: Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις στην Καραϊβική να επεκταθούν

Λίγες μέρες μετά την επίθεση σε πλοίο από την Βενεζουέλα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε γράμμα στο Κογκρέσο αιτιολογώντας την επίθεση, αλλά χωρίς να δίνει χρονικό ορίζοντα των επιχειρήσεων

Σύνταξη
Eurobasket 2025: Οι τέσσερις πρώτες ομάδες που προκρίθηκαν στους «8» και ο δρόμος μέχρι τον τελικό
Μπάσκετ 07.09.25

Eurobasket 2025: Οι τέσσερις πρώτες ομάδες που προκρίθηκαν στους «8» και ο δρόμος μέχρι τον τελικό

Τέσσερις ομάδες Τουρκία, Γερμανία, Λιθουανία και Φινλανδία προκρίθηκαν στα προημιτελικά του Eurobasket 2025 και περιμένουν να μάθουν αντίπαλο. Δείτε το «μονοπάτι» μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης…

Σύνταξη
ΔΕΘ 2025: O εμπορικός κόσμος για τα μέτρα της κυβέρνησης – «Σε εκκρεμότητα τα κρίσιμα αιτήματα»
ΔΕΘ 2025 07.09.25

O εμπορικός κόσμος για τα μέτρα της κυβέρνησης - «Σε εκκρεμότητα τα κρίσιμα αιτήματα»

«Η επιχειρηματικότητα και ειδικά το εμπόριο, ο ισχυρότερος κλάδος και μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας, δεν βρήκαν τη θέση που τους αξίζει» στο πακέτο της ΔΕΘ, λέει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης

Σύνταξη
Τα μέτρα δόλωμα Μητσοτάκη: Ξορκίζει σκάνδαλα και ακρίβεια, ψαρεύει εκλογική πελατεία
Προεκλογικό άρωμα 07.09.25

Τα μέτρα δόλωμα Μητσοτάκη: Ξορκίζει σκάνδαλα και ακρίβεια, ψαρεύει εκλογική πελατεία

Με μέτρα «για τους πολλούς», και μικρό αντίκρισμα στην τσέπη επίσης για τους πολλούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέταξε προεκλογικά (;) πυροτεχνήματα στη ΔΕΘ, προσδοκώντας στην αντιστροφή του αρνητικού κλίματος για την κυβέρνηση

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Σερβία – Φινλανδία 86-92: «Βόμβα» από τους Φινλανδούς, πέταξαν έξω το μεγάλο φαβορί του Eurobasket! (vid)
Μπάσκετ 06.09.25

Σερβία – Φινλανδία 86-92: «Βόμβα» από τους Φινλανδούς, πέταξαν έξω το μεγάλο φαβορί του Eurobasket! (vid)

Η Φινλανδία έριξε... βόμβα μεγατόνων στο Eurobasket 2025, καθώς με ηγέτη τον τρομερό Μάρκανεν (29π.), απέκλεισε τη Σερβία από τη συνέχεια με 92-86 και πήρε εκείνη το «χρυσό εισιτήριο» για τους «8»!

Σύνταξη
Εταιρεία ΑΙ σχεδιάζει να αποκαταστήσει χαμένο υλικό από την ταινία «Οι Υπέροχοι Άμπερσον» του Όρσον Γουέλς
1942 06.09.25

Εταιρεία ΑΙ σχεδιάζει να αποκαταστήσει χαμένο υλικό από την ταινία «Οι Υπέροχοι Άμπερσον» του Όρσον Γουέλς

Ο Εντουαρντ Σαάτσι, διευθύνων σύμβουλος στούντιο παραγωγής ταινιών τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε στο IndieWire: «Ξεκινάμε με τον Όρσον Γουέλς επειδή είναι ο σημαντικότερος αφηγητής των τελευταίων 200 ετών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το Ελλάδα- Δανία: Πόσα έχουν απομείνει
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το Ελλάδα- Δανία: Πόσα έχουν απομείνει

Μετά την φοβερή εμφάνιση της Εθνικής μας κόντρα στην Λευκορωσία, «τρέλα» επικρατεί στις τάξεις των φιλάθλων και για το επόμενο ματς κόντρα στη Δανία, με το sold out να πλησιάζει.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Πίσω από τη «μαγική εικόνα» Μητσοτάκη βρίσκονται όλα αυτά για τα οποία διαδήλωναν οι εργαζόμενοι
«Κενό γράμμα» 06.09.25

ΚΚΕ: Πίσω από τη «μαγική εικόνα» Μητσοτάκη βρίσκονται όλα αυτά για τα οποία διαδήλωναν οι εργαζόμενοι

«Το μόνο στο οποίο ήταν ειλικρινής ο κ. Μητσοτάκης είναι η προσήλωσή του στις αντιλαϊκές οδηγίες της ΕΕ, στη δημοσιονομική πειθαρχία της, στην στροφή στην πολεμική οικονομία», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ο παίκτης από τη Λιθουανία που θέλει να μαρκάρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, εφόσον προκριθεί η Εθνική
Eurobasket 2025 06.09.25

Ο Λιθουανός που θέλει να μαρκάρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, εφόσον προκριθεί η Ελλάδα

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας και ο Αζουόλας Τουμπέλις έκαναν δηλώσεις μετά την πρόκριση της Εθνικής Λιθουανίας επί της Λετονίας και αναφέρθηκαν και στην πιθανή αναμέτρηση με την Ελλάδα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Θράσος ενός μετρ της διαστρέβλωσης και της εξαπάτησης – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή
«Αναξιόπιστος» 06.09.25

ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Θράσος ενός μετρ της διαστρέβλωσης και της εξαπάτησης – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή

«Ανακοίνωσε οτι 'ήρθε η ώρα της μεσαίας τάξης, της οικογένειας και των νέων', που επι 6 χρόνια αφαίμαξε φορολογικά και άφησε απροστάτευτους απέναντι στην ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νέα σύννεφα στην ΕΕ – Δύο «φρέσκιες» προτάσεις μομφής καταδιώκουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Στριμωγμένη ξανά 06.09.25

Νέα σύννεφα στην ΕΕ – Δύο «φρέσκιες» προτάσεις μομφής καταδιώκουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η Αριστερά και η ακροδεξιά πρόκειται να υποβάλουν δύο διαφορετικές προτάσεις μομφής κατά της ΕΕ - Η πρώτη ψηφοφορία αναμένεται τον Οκτώβριο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για την προετοιμασία που απαιτούσε η ενσάρκωση της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν
«Yπέροχο» 06.09.25

Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για την προετοιμασία που απαιτούσε η ενσάρκωση της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν

Η Σίντνεϊ Σουίνι ενσαρκώνει την θρυλική πυγμάχο Κρίστι Μάρτιν στην νέα βιογραφική ταινία «Christy» -ένα έργο που για να έρθει εις πέρας απαιτούσε αυστηρή προπόνηση, πειθαρχία και Chick-fil-A.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο