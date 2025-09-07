sports betsson
Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

Ο Πασχαλάκης, η πρεμιέρα στο Champions League με την Πάφο και ο Πανσερραϊκός
07 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:14

Ο Πασχαλάκης, η πρεμιέρα στο Champions League με την Πάφο και ο Πανσερραϊκός

Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, που θα παίξει βασικός στο ματς με την Πάφο στην πρεμιέρα του Champions League και η απόφαση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Γιώργος Νοικοκύρης
ΚείμενοΓιώργος Νοικοκύρης
A
A
Vita.gr
Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

Spotlight

Έχουμε δρόμο ακόμη για την επίσημη επιστροφή του Ολυμπιακού στα «αστέρια» και στην παρέα των κορυφαίων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Με την διακοπή να μας βάζει σε mood εθνικών ομάδων και τους ερυθρόλευκους να έχουν την τελευταία ευκαιρία για ξεκούραση (όσοι δεν είναι διεθνείς) η πρεμιέρα στο Καραϊσκάκη στις 17 Σεπτεμβρίου κόντρα στην Πάφο μοιάζει μακρινή.

Οποιαδήποτε προσπάθεια προσέγγισης του ματς, της τακτικής και των προσώπων που θα επιλέξει ο Μεντιλίμπαρ για το βασικό σχήμα προφανώς και είναι παραπάνω από παρακινδυνευμένη. Με μια μόνο διαφορά. Ξέρουμε ποιος θα υπερασπιστεί την ερυθρόλευκη εστία και αυτός δεν θα είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης καθώς πέρσι στο τελευταίο ευρωπαϊκό ματς με την Μπόντο Γκλιμτ στο Καραϊσκάκη αποβλήθηκε στο φινάλε όταν δεν άφησε τους Νορβηγούς να βρεθούν κατάφατσα με το 2-2.

Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης που η μοίρα του τον θέλει στα 36 του χρόνια να κάνει ντεμπούτο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Και το ζητούμενο πλέον είναι αν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα του δώσει ένα παιχνίδι πριν από την πρεμιέρα του Τσάμπιονς Λιγκ κόντρα στην Πάφο καθώς έως τώρα και στα δύο επίσημα ματς στο πρωτάθλημα έχει παίξει ο Τζολάκης.

Πριν την πρεμιέρα με την Πάφο ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Καραϊσκάκη τον Πανσερραϊκό και εκεί θα μπορούσε να «ζεστάνει» τον έμπειρο τερματοφύλακα ο Βάσκος τεχνικός εφόσον θεωρήσει ότι χρειάζεται να πάρει ένα ματς στα χέρια του.

Κάτι βεβαίως που σε αντίστοιχη περίπτωση την περασμένη σεζόν δεν έκανε. Στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, με τους ερυθρόλευκους να έχουν κατακτήσει ήδη τον τίτλο, ο Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να κρατήσει στον πάγκο τον Πασχαλάκη με τον Τζολάκη να αγωνίζεται κανονικά παρότι έξι μέρες μετά ακολουθούσε ο τελικός του κυπέλλου με τον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ. Τότε βεβαίως ήταν κύπελλο, τώρα είναι Τσάμπιονς Λιγκ.

googlenews

