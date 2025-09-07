Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ετοιμάζει κίνηση για τον Βεράτι (pic)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι σε φάση αναδόμησης, με τον Ρούμπεν Αμορίμ να προσπαθεί να επαναφέρει τους «κόκκινους διαβόλους» στο επίπεδο που ήταν πριν μερικά χρόνια.

Η Γιουνάιτεντ ενισχύθηκε σημαντικά μεν στο επιθετικό κομμάτι και απέκτησε και τον Λάμενς στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου για τη θέση του Ονάνα, όμως δεν κατάφερε να βρει τον κεντρικό μέσο που ήθελε ο Πορτογάλος τεχνικός.

Αν και προσπάθησε να επικοινωνήσει με την Μπράιτον για τον Μπαλεμπά, τα 100 εκατ. ευρώ που ζητούσαν… ακατέβατα οι «γλάροι» έβαλαν «στοπ», με αποτέλεσμα να κλείσει το «παράθυρο» των μεταγραφών.

Πέρα όμως από αυτό οι κόκκινοι διάβολοι φαίνεται πως έχουν «κυκλώσει» ένα όνομα για τη μεσαία γραμμή, που αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στο Κατάρ και την Αλ-Ντουχαϊλ. Πρόκειται φυσικά για τον Μάρκο Βεράτι, ο οποίος μετά από χρόνια αναμένεται να αποχωρήσει από το Κατάρ και να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το Fichajesnet, η Γιουνάιτεντ σκέφτεται την απόκτηση του 32χρονου μέσου που έχει τα στοιχεία που θέλει ο Αμορίμ για τη μεσαία γραμμή, όμως έχει τεράστιο συμβόλαιο στην Αλ-Ντουχαϊλ και θα πρέπει να ρίξει πολύ τις απαιτήσεις του για να τα βρει με την αγγλική ομάδα.

Δείτε την ανάρτηση για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Βεράτι:

🚨 Manchester United are considering a move for Al-Duhail midfielder Marco Verratti. The 32-year-old would be prepared to leave Qatar and move to the Premier League. (Source: @Fichajesnet) pic.twitter.com/ikgixf1XZq — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 6, 2025

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Βεράτι έχει αποφασίσει να φύγει και να επιστρέψει στη Γηραιά Ήπειρο και αυτό θα φέρει μεγάλο ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες, με τη Γιουνάιτεντ να φαίνεται πως θα είναι μια από αυτές.