Χαμός στο Ολντ Τράφορντ για τον τερματοφύλακα που πήρε η Γιουνάιτεντ

Μόνο ενθουσιασμένοι δεν είναι οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την επιλογή της ομάδας τους ν’ αποκτήσει τον 23χρονο γκολκίπερ Σενέ Λάμενς από την Αντβέρπ.

Ο αγγλικός σύλλογος προχώρησε στην υλοποίηση της μεταγραφής προορίζοντας τον Βέλγο πορτιέρε για βασικό, αλλά τα σχόλια των οπαδών της Γιουνάιτεντ στο διαδίκτυο, είναι ενδεικτικά της γκρίνιας και της αμφισβήτησης που υπάρχει.

Πολλοί οπαδοί της αγγλικής ομάδας έχουν ανεβάσει βίντεο, με στιγμιότυπα από την καριέρα του Λάμενς στην Αντβέρπ, εστιάζοντας κατά κύριο λόγο σε φάσεις με λάθη του 23χρονου γκολκίπερ.

Πρόκειται για βίντεο που έχουν γίνει viral με πολλούς να αναρωτιούνται, αν η Γιουνάιτεντ το σκέφτηκε πολύ πριν κάνει την συγκεκριμένη μεταγραφή.

Κι όσο για τα σχόλια; Ήταν κάτι παραπάνω από… φαρμακερά καθώς γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και στην επιλογή του αγγλικού συλλόγου, να προτιμήσει τον Λάμενς από τον Τζίτζι Ντοναρούμα και τον Εμιλιάνο Μαρτίνες.

«Αυτός ο τερματοφύλακας είναι η δεύτερη έκδοση του Ονάνα» έγραψε χαρακτηριστικά ένας οπαδός της Γιουνάιτεντ, ενώ ένας άλλος ανέφερε.

«Με αυτόν τον γκολκίπερ δεν θα γλυτώσουμε τον υποβιβασμό», ενώ υπήρξε και δεικτικό σχόλιο για την απόφαση της Γιουνάιτεντ να πάρει τον Βέλγο πορτιέρε.

«Είναι ν’ απορεί κάποιος για την απόφαση που λήφθηκε. Ποιος είναι αυτός που διάλεξε τον συγκεκριμένο τερματοφύλακα και δεν προτίμησε έναν παγκόσμιο πρωταθλητή».

Βέβαια θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι κάποιοι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αντέδρασαν στα αρνητικά σχόλια για τον Βέλγο πορτιέρε, αναφέροντας πως είναι λάθος να κρίνει κάποιος έναν παίκτη, πριν καν αυτός αγωνιστεί σε μια ομάδα.

Ωστόσο όταν οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ βλέπουν την Σίτι να προχωρά στην απόκτηση του Τζίτζι Ντοναρούμα από την Παρί Σεν Ζερμέν, είναι λογικό να κάνουν την σύγκριση και να τα βάζουν με την διοίκηση της ομάδας τους.

Γιατί η μία ομάδα πήρε τον καλύτερο τερματοφύλακα στον κόσμο, δίνοντας 40 εκατ. ευρώ και η άλλη έναν 23χρονο Βέλγο δίνοντας τα μισά. Αν μη τι άλλο η Γιουνάιτεντ πήρε ένα πολύ μεγάλο ρίσκο.