Αυτά που μπορεί να δώσει ο Λάμενς στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τι θα γίνει με τους υπόλοιπους τερματοφύλακες

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέληξε σε συμφωνία με την Αντβέρπ, ύψους περίπου 18,2 εκατομμυρίων λιρών (21 εκατ. ευρώ ), για την απόκτηση του τερματοφύλακα της Σένε Λάμενς. Ο 23χρονος θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τον σύλλογο και βρίσκεται καθ’ οδόν προς το Μάντσεστερ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky Sports, ο νεαρός «κίπερ» βρίσκεται ήδη στο Κάρινγκτον (το προπονητικό κέντρο της ομάδας) προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και εφόσον δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα, τότε η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί.

Εφόσον ο Λάμενς αποκτηθεί τότε η περίπτωση του τερματοφύλακα της Άστον Βίλα, Εμιλιάνο Μαρτίνεθ για τον οποίο οι «κόκκινοι διάβολοι» ενδιαφέρθηκαν δεν θα προχωρήσει. Πάντα όπως αναφέρει το Sky Sports οι ιθύνοντες της ομάδας προτίμησαν να κινηθούν για τον Λάμενς μετά από πολλή σκέψη και διαπραγματεύσεις θεωρώντας οτι είναι η καλύτερη λύση για την ενίσχυση της εστίας τους.

Όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναμένεται να παραμείνει με τέσσερις τερματοφύλακες, προσθέτοντας τον Λάμενς στους Αλτάι Μπαγιντίρ, Αντρέ Ονάνα και Τομ Χίτον.

Ωστόσο, τα μεταγραφικά «παράθυρα» στην Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία είναι ανοιχτά μέχρι τις 11 και 10 Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα. Θεωρείται δεδομένο ότι εφόσον υπάρξει κάποια καλή οικονομικά πρόταση για τους υπόλοιπους τερματοφύλακες, τότε αυτή θα εξεταστεί σοβαρά από τους ανθρώπους της ομάδας.

Ο προπονητής Ρούμπεν Αμορίμ είχε δηλώσει πρόσφατα ότι ήταν ευχαριστημένος με τους τερματοφύλακες που διαθέτει το ρόστερ του, παρά τα αρκετά σοβαρά λάθη των Ονάνα και Μπαϊντίρ στα πρώτα στάδια της σεζόν.

Από εκεί και πέρα ο Βέλγος τερματοφύλακας Λάμενς φαίνεται πως θα γίνει η πέμπτη μεταγραφή του Ρούμπεν Αμορίμ για το τρέχον καλοκαίρι, ανεβάζοντας έτσι τις δαπάνες στα 232 εκατομμύρια λίρες, μετά τις αφίξεις των Μπενζαμέν Σέσκο , Ματέους Κούνια , Μπράιαν Μπέουμο και Ντιέγκο Λεόν.

Ο Λάμενς αποκτήθηκε πριν από δύο χρόνια από την Κλαμπ Μπριζ και οποιαδήποτε πώληση θα αντιπροσώπευε σχεδόν 100% κέρδος για τον βελγικό σύλλογο καθώς ήρθε από την ομάδα του Χρηστου Τζόλη ως ελεύθερη μεταγραφή

Την περασμένη σεζόν ο 23χρονος πραγματοποίησε 30 εμφανίσεις στη βελγική Pro League με την Αντβέρπ (64 συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις), διατηρώντας επτά φορές την εστία του ανέπαφη, ενώ το συμβόλαιό του έληγε το καλοκαίρι του 2027.

Ο αναλυτής Κέβιν Χάτσαρντ, μιλώντας στο Sky Sports News για το τι μπορεί να προσφέρει στη Γιουνάιτεντ εξήγησε: «Είναι πολύ ήρεμος. Η νοοτροπία του είναι καλή, έχω μιλήσει με προπονητές τερματοφυλάκων και θεωρείται ανερχόμενο αστέρι στο Βέλγιο εδώ και αρκετό καιρό.

«Στην Κλαμπ Μπριζ που ήταν και δεν μπόρεσε να κερδίσει θέση βασικού έναντι του Σιμόν Μινιολέ, ο οποίος ήταν σε εξαιρετική φόρμα. Πήγε στη συνέχεια στην Αντβέρπ και ο αριθμός των αποκρούσεων που πραγματοποιεί σε σχέση με τα αναμενόμενα γκολ που θα μπορούσε να δεχτεί είναι πολύ, πολύ υψηλός.

Η Αντβέρπ διαθέτει ένα από τα καλύτερα αμυντικά ρεκόρ στο Βέλγιο την περασμένη σεζόν, αλλά είναι ένα τεράστιο άλμα να είσαι το Νο. 1 στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι όταν ο Ρούμπεν Αμορίμ ήταν στη Σπόρτινγκ, τον παρακολουθούσε από τότε. Οπότε προφανώς υπάρχει εικόνα για τις ικανότητές του εδώ και αρκετό καιρό», κατέληξε ο αναλυτής.