Οι δύο πλευρές του Μάντσεστερ

Το Μάντσεστερ κινείται σε μεταγραφικούς ρυθμούς, λίγες ώρες πριν από την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι κινήσεις που κάνουν οι δύο μεγάλες ομάδες της πόλης, για την θέση του τερματοφύλακα.

Κινήσεις που αν μη τι άλλο φανερώνουν πολλά για την στόχευση της Σίτι και της Γιουνάιτεντ αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκαν για να ενισχυθούν στην συγκεκριμένη θέση.

Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και οι συγκρίσεις αποδεικνύουν πως έχει η κατάσταση αυτή την στιγμή στο Έιτιχαντ και το Ολντ Τράφορντ.

Η Σίτι λοιπόν «εμφανίζεται» έτοιμη να ολοκληρώσει την μεταγραφή του Τζίτζι Ντοναρούμα από την Παρί Σεν Ζερμέν, εντάσσοντας στο ρόστερ της τον καλύτερο (αυτή την περίοδο) τερματοφύλακα στον κόσμο, ενώ από την άλλη πλευρά η Γιουνάιτεντ συμφώνησε με την Αντβέρπ για την απόκτηση του 23χρονου πορτιέρε, Σενέ Λάμενς.

Η Σίτι αναμένεται να δώσει περισσότερα από 40 εκατ. ευρώ για τον Ιταλό γκολκίπερ ενώ η Γιουνάιτεντ συμφωνήσε να δώσει 21 εκατ. ευρώ στην βελγική ομάδα για τον Λάμενς.

Ο τελευταίος μπορεί να έχει σπουδαίες δυνατότητες εξέλιξης και να κάνει μια φανταστική καριέρα αλλά το σίγουρο είναι πως η Γιουνάιτεντ παίρνει ένα τεράστιο ρίσκο και δεν έχει αυτή την πολυτέλεια.

Στο Ολντ Τράφορντ υπήρχε ανάγκη απόκτησης ενός καλού και έμπειρου τερματοφύλακα για να λύσει ο Αμορίμ το μεγάλο πρόβλημα που έχει η ομάδα του στα γκολπόστ.

Κι από την στιγμή που η Γιουνάιτεντ δεν μπορούσε να κοντράρει την Σίτι στην υπόθεση του Ντοναρούμα θα περίμενε κάποιος ότι θα έκανε τα πάντα για να πάρει τον Εμιλιάνο Μαρτίνες από την Άστον Βίλα.

Συζητήσεις έγιναν και μάλιστα μέχρι αργά χθες βράδυ, αλλά δεν κατέστη δυνατή μια συμφωνία για την μεταγραφή του Αργεντίνου τερματοφύλακα κι έτσι η Γιουνάιτεντ αποφάσισε να προχωρήσει στην απόκτηση του Λάμενς.

Η σύγκριση όμως ανάμεσα στις δύο κινήσεις είναι αναπόφευτη και οι οπαδοί της Γιουνάτεντ έχουν πολλούς λόγους να γκρινιάζουν, βλέποντας την Σίτι ν’ αποκτά τον Ντοναρούμα από την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί και την δική τους ομάδα να παίρνει τον γκολκίπερ της Αντβέρπ.

Είναι προφανές πως ο τρόπος που διαχειρίστηκε η Γιουνάιτεντ το θέμα τερματοφύλακα το φετινό καλοκαίρι, είναι παράδειγμα προς… αποφυγή.

Η κουβέντα για την μεταγραφή τερματοφύλακα είχε «ανοίξει» από τα μέσα της περσινής σεζόν στο «θέατρο των ονείρων», αλλά η Γιουνάιτεντ δεν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να κλείσει το πιο «καυτό» μεταγραφικό της ζήτημα.

Δαπάνησε πάνω από 200 εκατ. λίρες για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής, αλλά δεν φρόντισε να πάρει τερματοφύλακα και τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής, φάνηκαν με το… καλημέρα στο πρωτάθλημα αλλά και το Carabao Cup.

Και κάπως έτσι η Γιουνάτεντ έφτασε στο… πάρα πέντε των μεταγραφών, να αποκτά τον 23χρονο Λάμενς και να τον προορίζει για βασικό της τερματοφύλακα, την ώρα που η Παρί ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την μεταγραφή του Ντοναρούμα.

Οι δύο πλευρές του Μάντσεστερ απέχουν… έτη φωτός.