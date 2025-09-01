Δεν είναι καλές μέρες για πρώην προπονητές της Γιουνάιτεντ…

Ο Ρούμπεν Αμορίμ κατάφερε ν’ αποφύγει (τουλάχιστον μέχρι στιγμής) την απόλυση από τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά την δύσκολη νίκη επί της Μπέρνλι με 3-2, αλλά το «φεγγάρι» δεν είναι καθόλου καλό για τρεις πρώην προπονητές της αγγλικής ομάδας.

Μέσα σε διάστημα τριών ημερών, τρεις πρώην τεχνικοί της Γιουνάιτεντ απολύθηκαν από τις ομάδες στις οποίες εργάζονταν και γίνεται εύκολα αντιληπτό πως το συγκεκριμένο θέμα δεν έμεινε ασχολίαστο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο λόγος για τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, τον Ζοσέ Μουρίνιο και τον Έρικ Τεν Χαγκ, οι οποίοι έμειναν χωρίς δουλειά.

🗓 August 28: Ole Gunnar Solskjaer sacked by Besiktas

🗓 August 29: Jose Mourinho sacked by Fenerbahce

🗓 September 1: Erik ten Hag sacked by Bayer Leverkusen A difficult few days for former Manchester United managers. pic.twitter.com/BUH9n4B7cb — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 1, 2025

Η αρχή έγινε με τον Νορβηγό τεχνικό, ο οποίος ήταν στον πάγκο της Μπεσίκτας, αλλά οι ιθύνοντες του τουρκικού συλλόγου δεν έμειναν ικανοποιημένοι με την εικόνα της ομάδας και αποφάσισαν την απομάκρυνση του Σόλσκιερ στις 28 Αυγούστου.

Η Μπεσίκτας αποκλείστηκε από την Λωζάνη στο Conference League και έμεινε εκτός Ευρώπης, μια αρνητική εξέλιξη που οδήγησε τους ιθύνοντες του τουρκικού συλλόγου στην απόφαση απομάκρυνσης του Νορβηγού προπονητή.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί πως η απόλυση του Σόλσκιερ ανακοινώθηκε από την διοίκηση της Μπεσίκτας λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου αγώνα με την Λωζάνη.

Μία μέρα μετά την απομάκρυνση του Νορβηγού από την Μπεσίκτας, ήταν… σειρά της Φενέρ ν’ απολύσει τον προπονητή της, Ζοσέ Μουρίνιο.

Αιτία δεν ήταν μόνο ο αποκλεισμός της Φενέρ από την League Phase του Champions League αλλά και οι δηλώσεις που έκανε ο special one κατά του αντιπροέδρου της της τουρκικής ομάδας,

Το κλίμα ήταν βαρύ για τον Πορτογάλο τεχνικό και τελικά η Φενέρ αποφάσισε να προχωρήσει στην απόλυση του Μουρίνιο.

Μετά τον Νορβηγό και τον Πορτογάλο, ένας ακόμα πρώην τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «πλήρωσε το μάρμαρο» του κακού ξεκινήματος στην σεζόν.

Ο λόγος για τον προπονητή της Μπάγερ Λεβερκούζεν, Έρικ Τεν Χαγκ, ο οποίος απομακρύνθηκε σήμερα από την θέση του.

Το in είχε αναφερθεί πριν δύο μέρες στην έντονη δυσαρέσκεια πολλών οπαδών της Λεβερκούζεν μετά την ισοπαλία με την Βέρντερ και τελικά η διοίκηση της Μπάγερ αποφάσισε να μην συνεχίσει την συνεργασία με τον Ολλανδό προπονητή.

Έτσι, σε διάστημα τριών ημερών, απολύθηκαν τρεις πρώην προπονητές της Γιουνάιτεντ αλλά τουλάχιστον συνεχίζει ο… νυν τεχνικός της αγγλικής ομάδας, γιατί κανείς δεν πρέπει να ξεχνά πως και αυτός είναι σε δύσκολη θέση.