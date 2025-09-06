Ένας ομοσπονδιακός δικαστής έδωσε στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ μια νίκη στο δικαστήριο την Τετάρτη, αλλά οποιαδήποτε ελπίδα έχει το πανεπιστήμιο να επιστρέψει στην κανονική λειτουργία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δεσμευτεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, η οποία διέταξε τη κυβέρνηση να επιστρέψει 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε ερευνητικά κεφάλαια. Οι προοπτικές του Χάρβαρντ πέρα ​​από τον δικαστή της Βοστώνης που διορίστηκε από τον Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος αποφάσισε υπέρ του, παραμένουν ασαφείς. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση διαθέτει ένα βαθύ οπλοστάσιο όπλων για να ασκήσει πίεση στο ελίτ πανεπιστήμιο.

Το Χάρβαρντ εξαρτάται από την κρατική υποστήριξη για να κερδίσει μελλοντικές ερευνητικές επιχορηγήσεις, να εγγράψει διεθνείς φοιτητές και να διατηρήσει το καθεστώς απαλλαγής από φόρους. Ο Τραμπ έχει ασκήσει πίεση σε όλα αυτά τα μέτωπα. Λίγο μετά την απόφαση του δικαστή, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι το πανεπιστήμιο παρέμεινε μη επιλέξιμο για μελλοντικά κεφάλαια.

Ο Πρόεδρος του Χάρβαρντ, Άλαν Γκάρμπερ, αναγνώρισε τις προκλήσεις.

«Θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε τις επιπτώσεις της γνωμοδότησης, να παρακολουθούμε περαιτέρω νομικές εξελίξεις και να έχουμε επίγνωση του μεταβαλλόμενου τοπίου στο οποίο επιδιώκουμε να εκπληρώσουμε την αποστολή μας», έγραψε ο Γκάρμπερ στην σχολική κοινότητα μετά την απόφαση.

Στο νομικό μέτωπο, το Ανώτατο Δικαστήριο έδωσε στον Λευκό Οίκο κάποιους λόγους να είναι αισιόδοξος εάν η υπόθεση φτάσει εκεί, δήλωσε στην Wall Street Journal η Τζόντι Φέρισε, δικηγόρος της Church, Church, Hittle, and Antrim.

Είναι ή δεν είναι συνταγματικό θέμα η υπόθεση Χάρβαρντ

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστήριξε ότι η υπόθεση του Χάρβαρντ δεν είναι συνταγματικό ζήτημα, αλλά μάλλον μια συμβατική διαφορά που θα πρέπει να επιλυθεί σε διαφορετικό χώρο.

Σε μια διαφορετική υπόθεση τον περασμένο μήνα, το Ανώτατο Δικαστήριο φάνηκε να αφήνει ανοιχτή την πόρτα στο συμβατικό επιχείρημα. Σε μια υπόθεση σχετικά με τον τερματισμό των επιχορηγήσεων των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας (NIH) από την κυβέρνηση, οι πέντε πιο συντηρητικοί δικαστές δήλωσαν ότι συμφωνούσαν με τη θέση της κυβέρνησης ότι ένας δικαστής κατώτερου δικαστηρίου δεν είχε δικαιοδοσία να εκδικάσει την υπόθεση και δεν μπορούσε να παρέμβει στον τερματισμό των επιχορηγήσεων από την κυβέρνηση, ακόμη και αν το έκανε.

«Αυτό είναι το τοπίο αυτή τη στιγμή και το ερώτημα είναι αν [ο δικαστής της υπόθεσης του Χάρβαρντ] έδωσε επαρκή λόγο για να την δει διαφορετικά από ό,τι οι δικαστές είδαν την υπόθεση των NIH;» είπε η Φέρισε.

Ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί τελικά στη δικαστική υπόθεση, το πανεπιστήμιο αντιμετωπίζει την πραγματικότητα ότι ο Λευκός Οίκος έχει πολλά πλεονεκτήματα στην ευρύτερη μάχη. Ενώ το Χάρβαρντ, με το κληροδότημά του των 53 δισεκατομμυρίων δολαρίων, βρίσκεται σε καλύτερη θέση από τους ομολόγους του, εξακολουθεί να βασίζεται στην ομοσπονδιακή υποστήριξη.

Η σχέση μεταξύ πανεπιστημίων και ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι πολυεπίπεδη, περίπλοκη και εδραιωμένη. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια βυζαντινή γραφειοκρατία που δίνει στον Λευκό Οίκο έναν τεράστιο αριθμό μοχλών για να προσπαθήσει να εμποδίσει τις δραστηριότητες του Χάρβαρντ. Εάν το δικαστήριο καταργήσει μια τακτική, η κυβέρνηση μπορεί να στραφεί σε μια άλλη. Η δομή αυτή καθιστά τη μάχη του Χάρβαρντ με τον Λευκό Οίκο σαν να πολεμά Λερναία Ύδρα.

Τα όπλα στη φαρέτρα Τραμπ

Εκτός από την απόσυρση ομοσπονδιακών ερευνητικών κονδυλίων, η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης αμφισβητήσει το καθεστώς απαλλαγής από φόρους του Χάρβαρντ, έχει απαιτήσει αρχεία για τις δωρεές που έχει λάβει από ξένες πηγές και έχει προσπαθήσει να εμποδίσει το πανεπιστήμιο να εγγράφει διεθνείς φοιτητές.

Τον περασμένο μήνα, η κυβέρνηση προειδοποίησε το Χάρβαρντ ότι θα μπορούσε να κατασχέσει τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας του, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, εάν μια αναθεώρηση διαπιστώσει ότι το πανεπιστήμιο δεν έχει συμμορφωθεί με την ομοσπονδιακή νομοθεσία.

Μέρος της ομοσπονδιακής επέκτασης προηγείται της δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ. Οι κυβερνήσεις Ομπάμα και Μπάιντεν ανέστειλαν τις πληρωμές φοιτητικών δανείων και εισήγαγαν απαιτήσεις ισότητας στις συμβάσεις, δήλωσε στην WSJ ο Φρέντερικ Χες, διευθυντής σπουδών εκπαιδευτικής πολιτικής στο συντηρητικό American Enterprise Institute.

Το Χάρβαρντ αντιμετωπίζει επίσης την ευρύτερη αντιπάθεια του Τραμπ και των συμμάχων του απέναντι στα ελίτ πανεπιστήμια, την οποία ο Χες συνέκρινε με τις στάσεις των Δημοκρατικών απέναντι στις βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Όταν το MAGA εξετάζει τους προέδρους πανεπιστημίων… βλέπει παράσιτα που έχουν τσεπώσει δισεκατομμύρια σε δημόσιες επιδοτήσεις, τα οποία ήταν πρόθυμα να προσπαθήσουν να καταπνίξουν τη συντηρητική σκέψη στις πανεπιστημιουπόλεις», είπε ο Χες. «Βλέπουν τα ιδρύματα ως έντονα επιδοτούμενα προνομιούχα καταφύγια».

Πηγή: ot.gr