Σημαντική είδηση:
06.09.2025 | 14:19
Κλειστός ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα
Η επόμενη μονοκρατορία δεν είναι αυτή που φαντάζονται πολλοί
Κόσμος 06 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:30

Η επόμενη μονοκρατορία δεν είναι αυτή που φαντάζονται πολλοί

«Η μεγαλειώδης παρέλαση στην Κίνα ήταν μια υπενθύμιση ότι το μέλλον δεν θα κριθεί από μία υπερδύναμη, αλλά από το πώς οι μεγάλες δυνάμεις θα καταφέρουν να συνυπάρξουν μέσα σε ένα "αρχιπέλαγος ισχύος"».

Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Spotlight

Πολλοί αναλυτές παρουσίασαν την εντυπωσιακή παρέλαση στο Πεκίνο ως απόδειξη ότι η Κίνα οδεύει να αντικαταστήσει τις ΗΠΑ ως η επόμενη υπερδύναμη. Με αυτή την ανάγνωση, η παρακμή της αμερικανικής πρωτοκαθεδρίας θα γεννήσει έναν «κινεζικό αιώνα». Είναι πράγματι έτσι ή μήπως η Κίνα δεν έχει «όλο το πακέτο»;

Σύμφωνα με τον ειδικό στον Παγκόσμιο Νότο, Peiman Salehi, μια τέτοια ερμηνεία είναι μάλλον παραπλανητική και σίγουρα μη χρήσιμη.

«Η παρέλαση δεν σήμανε τη μεταβίβαση της μονοπολικής κυριαρχίας από την Ουάσιγκτον στο Πεκίνο. Μάλλον ανέδειξε το πώς η Κίνα επιδιώκει να εδραιώσει τη θέση της ως κεντρικός πόλος σε έναν ήδη πολυπολικό κόσμο» αναφέρει σε ανάλυσή του στο Responsible Statecraft.

O ίδιος συγκρίνει την άνοδο της Κίνας με την παλαιότερη των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ μετά το 1945 έφτασαν στο επίπεδο της υπερδύναμης όχι απλώς λόγω του τεράστιου μεγέθους της οικονομίας τους, αλλά επειδή η οικονομική ισχύς συνδυάστηκε με στρατιωτική ισχύ, τεχνολογική υπεροχή, πολιτική νομιμοποίηση και πυκνό σύστημα συμμαχιών. Διέθεταν το δολάριο ως μετατρέψιμο παγκόσμιο νόμισμα, προωθημένες βάσεις σε πολλαπλές ηπείρους και μια αρχιτεκτονική θεσμών που ενσωμάτωσε την πρωτοκαθεδρία τους. Η άνοδος της Αμερικής ήταν συνολική.

Ενώ, λοιπόν η κινέζική παρέλαση ήταν μια επίδειξη της αποφασιστικότητας της Κίνας να συνδέσει την οικονομική της πορεία με αξιόπιστη «σκληρή ισχύ», ο Peiman Salehi, εκτιμά πως το συμπέρασμα ότι η Κίνα είναι ο επόμενος ηγεμόνας είναι πρόωρο.

Η Κίνα δεν είναι οι ΗΠΑ του παρελθόντος

«Η Κίνα εξακολουθεί να στερείται πολλά από τα συστημικά χαρακτηριστικά που στήριξαν την αμερικανική πρωτοκαθεδρία» αναφέρει και εξηγεί:

«Το κινεζικό νόμισμα δεν είναι ακόμη πλήρως μετατρέψιμο και δεν μπορεί να αγκυρώσει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα όπως το δολάριο. Το Πεκίνο έχει εταίρους και οργανισμούς όπως ο SCO και οι BRICS, αλλά δεν διαθέτει σύστημα συμμαχιών συγκρίσιμο με το ΝΑΤΟ ή το δίκτυο συνθηκών των ΗΠΑ στην Ασία. Η υπερπόντια παρουσία βάσεων είναι ελάχιστη. Η ικανότητά του για παγκόσμια προβολή ισχύος είναι περιορισμένη σε σύγκριση με την κυριαρχία των ΗΠΑ στη θάλασσα και τον αέρα. Αυτό που έδειξε η παρέλαση ήταν πρόοδος και πρόθεση, όχι η έλευση της μονοπολικότητας».

Γι’ αυτό, για τον αναλυτή είναι ακριβέστερο να δούμε την τρέχουσα στιγμή ως εδραίωση της πολυπολικότητας.

«Οι ΗΠΑ διατηρούν ακόμη καίρια πλεονεκτήματα: τεχνολογική πρωτοπορία, πυκνό δίκτυο συμμαχιών και θεσμικό βάθος της φιλελεύθερης τάξης. Αλλά δεν απολαμβάνουν πλέον ανεπίστρεπτη πρωτοκαθεδρία, όπως έχουν δείξει πρόσφατοι πόλεμοι και κρίσεις. Η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία και άλλα μεγάλα κράτη διαθέτουν ικανότητες για να διαμορφώνουν το σύστημα, αλλά κανένα δεν μπορεί να επιβάλει μόνο του κανόνες. Ο Παγκόσμιος Νότος επίσης διεκδικεί αυτενέργεια, διαφοροποιεί τις συνεργασίες και αντιστέκεται στο να ενταχθεί σε μια δυαδική αντιπαράθεση. Ο κόσμος μοιάζει λιγότερο με την κυριαρχία του ενός και περισσότερο με «αρχιπέλαγος δυνάμεων»».

Τέλος εποχής

Έτσι, ο ειδικός αναλυτής υπογραμμίζει ότι η παρέλαση στο Πεκίνο, δεν πρέπει να διαβαστεί ως προοίμιο ενός κινεζικού αιώνα. «Πρέπει να ιδωθεί ως μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας με την οποία η Κίνα κινείται για να παγιώσει τον ρόλο της ως ένας πόλος σε μια πλουραλιστική τάξη. Αυτό συνάδει με τη στρατηγική της οικονομικής διασυνδεσιμότητας μέσω του Belt and Road, τη διπλωματία της στον SCO και στους BRICS και τον συνεχή στρατιωτικό εκσυγχρονισμό της. Ωστόσο, δεν αποτελεί απόδειξη μιας επερχόμενης μονοπολικής ισχύος. Αποτελεί απόδειξη ότι το Πεκίνο αντιλαμβάνεται πως το κύρος στον 21ο αιώνα προκύπτει από την ενσωμάτωση πολλών διαστάσεων ισχύος».

Από αυτή την οπτική, καταλήγει ο ειδικός, προκύπτει ότι η εποχή των μονοκρατορικών υπερδυνάμεων έχει παρέλθει.

«Οι ΗΠΑ δεν εξαφανίζονται, αλλά δεν είναι πλέον απαράμιλλες. Η Κίνα αναδύεται, αλλά δεν θα απολαύσει ηγεμονική κυριαρχία. Αντίθετα, το εγγύς μέλλον θα διαμορφωθεί από αρκετές μεγάλες δυνάμεις των οποίων οι αλληλεπιδράσεις, οι αντιπαλότητες και οι περιορισμένες συνεργασίες θα υφάνουν την υφή της παγκόσμιας πολιτικής. Η αναγνώριση αυτής της πραγματικότητας μπορεί να αποτρέψει ψευδείς προσδοκίες που τροφοδοτούν την αντιπαράθεση. Η πραγματική πρόκληση είναι να οικοδομηθούν μηχανισμοί συνύπαρξης ανάμεσα στους πόλους, αντί να αναζητηθεί μια ακόμη μονοπολική τάξη που δεν θα έρθει ποτέ».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT Forum – Θεοδωρικάκος: Σε 50 μέρες οι 12 παρεμβάσεις για τη Βιομηχανία

89η ΔΕΘ – OT Forum – Θεοδωρικάκος: Σε 50 μέρες οι 12 παρεμβάσεις για τη Βιομηχανία

Κόσμος
Economist: Γιατί δεν αντιστέκεται κανείς σε έναν αντιδημοφιλή Τραμπ;

Economist: Γιατί δεν αντιστέκεται κανείς σε έναν αντιδημοφιλή Τραμπ;

Το νησί-φάντασμα που αφηγείται τις σκιές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
Απόκοσμο 06.09.25

Το νησί-φάντασμα που «αφηγείται» τις σκιές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Το νησί, έκτασης 6,3 εκταρίων, έγινε γνωστό για τα υπόγεια ανθρακωρυχεία του, που ιδρύθηκαν το 1887 και λειτούργησαν κατά την περίοδο της βιομηχανικής ανάπτυξης της Ιαπωνίας.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Πώς η σκληρή δεξιά στην Ευρώπη απειλεί την οικονομία
Προειδοποίηση 06.09.25

Πώς η σκληρή δεξιά στην Ευρώπη απειλεί την οικονομία

«Δεν χρειάζεται να είσαι ο Τζορτζ Σόρος για να προβλέψεις ότι οι επενδυτές ομολόγων θα δοκιμάσουν τη συνοχή στην οικονομία της Ευρωζώνης αν εκλεγεί η Εθνική Συσπείρωση στη Γαλλία»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ντονατέλα Βερσάτσε, Άντζελα Μισόνι – Πλήθος κόσμου και VIP αποτίουν φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι
Λαϊκό προσκύνημα 06.09.25

Ντονατέλα Βερσάτσε, Άντζελα Μισόνι - Πλήθος κόσμου και VIP αποτίουν φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι

Εκατοντάδες θαυμαστές και VIP αποχαιρετούν τον Τζιόρτζιο Αρμάνι, τον οποίο ο δήμαρχος του Μιλάνου χαρακτήρισε ως «άνθρωπο εξαιρετικής κομψότητας» που άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην πόλη και στον κόσμο της μόδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιατί οι άνθρωποι ρίχνουν λάδι στη φωτιά για τον υποτιθέμενο θάνατο του Τραμπ; – «Αυτή η ακόρεστη πείνα»
Κόσμος 06.09.25

Γιατί οι άνθρωποι ρίχνουν λάδι στη φωτιά για τον υποτιθέμενο θάνατο του Τραμπ; – «Αυτή η ακόρεστη πείνα»

Προ ολίγων ημερών, για ακόμη μία φορά, μία φήμη ξεκίνησε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ότι δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πεθάνει, με τον κόσμο να παρουσιάζει «δεδομένα» και να κτίζει θεωρίες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ζελένσκι: Απορρίπτει την πρόταση Πούτιν για συνάντηση στη Μόσχα και τον αποκαλεί «τρομοκράτη»
«Ας έρθει αυτός στο Κίεβο» 06.09.25

Απορρίπτει την πρόταση Πούτιν για συνάντηση στη Μόσχα ο Ζελένσκι και τον αποκαλεί «τρομοκράτη»

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε συνέντευξη στο ABC News - Κατηγορεί τον Ρώσο ομόλογό του ότι ουσιαστικά αποφεύγει τη μεταξύ τους συνάντηση

Σύνταξη
Κάρλο Ακούτις: O «influencer του Θεού» αγιοποιείται την Κυριακή
Κόσμος 06.09.25

Την Κυριακή οι millennials αποκτούν τον δικό τους Άγιο - O «influencer του Θεού» αγιοποιείται

Ο Ακούτις είχε δημιουργήσει ιστοσελίδες για τη διάδοση της καθολικής διδασκαλίας, κερδίζοντας μετά τον θάνατό του, σε ηλικία 15 ετών από λευχαιμία, το προσωνύμιο «ο influencer του Θεού».

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Θα υποστηρίξει τους πολίτες της που συνελήφθησαν από την υπηρεσία μετανάστευσης στις ΗΠΑ
Σε εργοστάσιο της Hyunday 06.09.25

Η Νότια Κορέα θα υποστηρίξει τους πολίτες της που συνελήφθησαν από την υπηρεσία μετανάστευσης στις ΗΠΑ

Πολίτες από τη Νότια Κορέα συνελήφθησαν από την ICE σε επιδρομή σε υπό κατασκευή εργοστάσιο της Hyundai στην Τζόρτζια των ΗΠΑ - Τι δηλώνει η νοτιοκορεάτικη πολιτική ηγεσία

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η αμαρτωλή ιστορία των ειδικών δυνάμεων που σκότωσαν πολίτες στη Β. Κορέα σε μια αποτυχημένη αποστολή
Ομάδα καταδρομέων 06.09.25

Η αμαρτωλή ιστορία της αμερικανικής SEAL μετά την αποκάλυψη για το φιάσκο στη Β. Κορέα και τη δολοφονία αθώων πολιτών

Η αποκάλυψη των New York Times για την αποτυχημένη αποστολή της ειδικής ομάδας καταδρομέων των ΗΠΑ στη Βόρεια Κορέα το 2019 στην πρώτη θητεία Τραμπ υπενθυμίζει την ιστορία της SEAL

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που συμμετείχε στις μαζικές κινητοποιήσεις του 2022 για τα δικαιώματα των γυναικών
Κόσμος 06.09.25

Εκτελέστηκε άνδρας στο Ιράν - Συμμετείχε στις μαζικές κινητοποιήσεις του 2022 για τα δικαιώματα των γυναικών

Ο Μεχράν Μπαχραμιάν βρισκόταν μεταξύ αυτών που επιτέθηκαν σε όχημα των δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή Σεμιρόμ της επαρχίας Ισφαχάν στο Ιράν, λέει ο ιστότοπος Mizan

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Μείωση 2 μονάδες για τους φορολογικούς συντελεστές – Ψαλίδισμα φόρου για νέους
ΔΕΘ 06.09.25

Μητσοτάκης: Μείωση 2 μονάδες για τους φορολογικούς συντελεστές – Ψαλίδισμα φόρου για νέους

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος στην ιστορία της Μεταπολίτευσης. Μία παρέμβαση ύψους 1,6 δισ ευρώ. Ένα σχέδιο που θα μπορούσε να έχει πολλούς τίτλους η ώρα της μεσαίας τάξης, η ώρα της οικογένειας, η ώρα της νέας γενιάς».

Σύνταξη
ΔΕΘ: Τετ α τετ Φάμελλου-Δούκα στο συλλαλητήριο – «Αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης τελειώνουν την αυτοδιοίκηση»
Στήριξη 06.09.25

ΔΕΘ: Τετ α τετ Φάμελλου-Δούκα στο συλλαλητήριο – «Αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης τελειώνουν την αυτοδιοίκηση»

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος στον Χάρη Δούκα, όταν συναντήθηκαν στην πορεία έξω από το Βελλίδειο, όπου μιλάει ο κ. Μητσοτάκης, στην 89η ΔΕΘ, «πρέπει να δυναμώσει η φωνή της αυτοδιοίκησης»

Σύνταξη
Αλλαγή ονόματος για λόγους ασφαλείας
Άλλα Αθλήματα 06.09.25

Αλλαγή ονόματος για λόγους ασφαλείας

Διαμαρτυρίες υπέρ της Παλαιστίνης ανάγκασαν την ομάδα Israel – Premier Tech να αλλάξει εμφάνιση στον ποδηλατικό γύρο Ισπανίας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πώς η διαφθορά θρέφει τη φτώχεια – Η διεθνής εμπειρία
Έρευνα CDG 06.09.25

Πώς η διαφθορά θρέφει τη φτώχεια – Η διεθνής εμπειρία

Έρευνα του Κέντρου Διεθνούς Αναπτυξης (CDG) αναλύει τους 5 διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους η διαφθορά διαιωνίζει τη φτώχεια και τις κοινωνικές ανισοτητες. Προτάσεις αντιμετώπισης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ κατηγορείται ότι «ώθησε» τον Έλβις προς το θάνατο σε νέα αγωγή – «Απαράδεκτοι ισχυρισμοί»
«Συνωμοσίες» 06.09.25

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ κατηγορείται ότι «ώθησε» τον Έλβις προς το θάνατο σε νέα αγωγή – «Απαράδεκτοι ισχυρισμοί»

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ αρνείται τους ισχυρισμούς πρώην συνεργατών της, οι οποίοι υποστηρίζουν σε νέα αγωγή ότι «ανέλαβαν δράση για να αποτρέψουν την οικονομική καταστροφή και τη δημόσια ταπείνωση της».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κρίσιμο στοίχημα για την πολιτική επιβίωση Μητσοτάκη – Η ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ
ΔΕΘ 2025 06.09.25 Upd: 20:18

Κρίσιμο στοίχημα για την πολιτική επιβίωση Μητσοτάκη – Η ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ

Στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το πακέτο παροχών. Παρακολουθήστε ζωντανά, στο in, την ομιλία του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο.

Σύνταξη
Συγκεντρώσεις κατά της κυβέρνησης σε όλη τη χώρα εν μέσω ΔΕΘ – Φωνή λαού στο Σύνταγμα για Τέμπη
Αγανάκτηση 06.09.25 Upd: 19:51

Συγκεντρώσεις κατά της κυβέρνησης σε όλη τη χώρα εν μέσω ΔΕΘ – Φωνή λαού στο Σύνταγμα για Τέμπη

Μαζικό «παρών» από πολίτες αυτή την ώρα στην πλατεία Συντάγματος, μετά το σχετικό πανελλαδικό κάλεσμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Μια Εθνική που οι παίκτες θέλουν να παίζουν σε αυτήν και οι Έλληνες να τη βλέπουν!
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Μια Εθνική που οι παίκτες θέλουν να παίζουν σε αυτήν και οι Έλληνες να τη βλέπουν!

Η Εθνική Ελλάδας μπήκε... φουριόζα στα προκριματικά του Μουντιάλ και το κυριότερο είναι ότι δείχνει να διαθέτει όχι απλά ελκυστικό παρόν, αλλά ακόμη καλύτερα πολύ ελπιδοφόρο μέλλον.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τα ανθρωποειδή ρομπότ ήταν όνειρο επιστημονικής φαντασίας – Ξαφνικά, βρίσκονται παντού και ψάχνουν… δουλειά
Θα μας ξεπεράσουν; 06.09.25

Τα ανθρωποειδή ρομπότ ήταν όνειρο επιστημονικής φαντασίας – Ξαφνικά, βρίσκονται παντού και ψάχνουν… δουλειά

Μια φρενίτιδα επενδύσεων έχει δημιουργήσει μια πληθώρα νέων σχεδίων ρομπότ που μοιάζουν με ανθρώπους - Ποιος θα τα προσλάβει;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ποιος θα κληρονομήσει τα δισεκατομμύρια του Τζιόρτζιο Αρμάνι; Μέσα στην ασαφή ιστορία διαδοχής της μόδας
Succession 06.09.25

Ποιος θα κληρονομήσει τα δισεκατομμύρια του Τζιόρτζιο Αρμάνι; Μέσα στην ασαφή ιστορία διαδοχής της μόδας

Μετά τον θάνατό του σε ηλικία 91 ετών, δεν είναι σαφές αν ο Αρμάνι είχε προγραμματίσει να αφήσει την περιουσία του στο δεξί του χέρι, συνεργάτη του και σύντροφό του Λίο Ντελ’ Όρκο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Αρμενία – Πορτογαλία
Ποδόσφαιρο 06.09.25

LIVE: Αρμενία – Πορτογαλία

LIVE: Αρμενία – Πορτογαλία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Αρμενία – Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Αγγλία – Ανδόρρα
Ποδόσφαιρο 06.09.25

LIVE: Αγγλία – Ανδόρρα

LIVE: Αγγλία – Ανδόρρα. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Αγγλία – Ανδόρρα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Η απάντηση του Νούρκιτς στον Αταμάν για την ώρα του αγώνα: «Έτοιμος να παίξω και στις πέντε το πρωί»
Μπάσκετ 06.09.25

Η απάντηση του Νούρκιτς στον Αταμάν για την ώρα του αγώνα: «Έτοιμος να παίξω και στις πέντε το πρωί»

Ο Γιουσούφ Νούρκιτς δεν άφησε αναπάντητες τις συνεχόμενες δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν για την ώρα διεξαγωγής των αγώνων, εξηγώντας πως ο ίδιος είναι έτοιμος να παίξει ακόμη και στις... 5 το πρωί.

Σύνταξη
Το νησί-φάντασμα που αφηγείται τις σκιές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
Απόκοσμο 06.09.25

Το νησί-φάντασμα που «αφηγείται» τις σκιές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Το νησί, έκτασης 6,3 εκταρίων, έγινε γνωστό για τα υπόγεια ανθρακωρυχεία του, που ιδρύθηκαν το 1887 και λειτούργησαν κατά την περίοδο της βιομηχανικής ανάπτυξης της Ιαπωνίας.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Θ. Κολυδάς: Η νέα ονοματοδοσία των κακοκαιριών – Ο Byron, η Maya, o Zorbas
2025-2026 06.09.25

Η νέα ονοματοδοσία των κακοκαιριών - Ο Byron, η Maya, o Zorbas

Ο Θοδωρής Κολυδάς, τέως διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, γνωστοποιεί τα ονόματα των κακοκαιριών που επέλεξαν οι Μετεωρολογικές Υπηρεσίες της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ για την περίοδο Οκτωβρίου 2025 - Σεπτεμβρίου 2026.

Σύνταξη
«Πόλεμος» στο γαλλικό ποδόσφαιρο – Μαρσέιγ και Λανς αμφισβητούν το μοντέλο της Ligue 1
Ποδόσφαιρο 06.09.25

«Πόλεμος» στο γαλλικό ποδόσφαιρο – Μαρσέιγ και Λανς αμφισβητούν το μοντέλο της Ligue 1

Οι ιδιοκτήτες της Μαρσέιγ και της Λανς μίλησαν στη Le Figaro και εξαπέλυσαν επίθεση κατά της ηγεσίας της λίγκας και προσωπικά του προέδρου της, Βενσάν Λαμπρούν.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τι συμβαίνει με την Εθνική Γερμανίας; (pics)
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Τι συμβαίνει με την Εθνική Γερμανίας; (pics)

Σύμπτωση η ήττα από τη Σλοβακία στην πρεμιέρα, ή μέρος ευρύτερου αγωνιστικού προβλήματος; Η διαχείριση του Νάγκελσμαν και η έλλειψη «βάθους» στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας.

Γιάννης Κουριδάκος
Εκατό ασπρόμαυρα πορτρέτα μεταναστών κάνουν την εμφάνιση τους σε κτήριο του 16ου αιώνα στη Βενετία
Το βάρος 06.09.25

Εκατό ασπρόμαυρα πορτρέτα μεταναστών κάνουν την εμφάνιση τους σε κτήριο του 16ου αιώνα στη Βενετία

Εγκατεστημένο σε ένα από τα ορόσημα της πόλης, το έργο φέρνει το θέμα της μετανάστευσης στη Βενετία, κάνοντας τους περαστικούς να αναλογιστούν την σημασία του «ανήκειν».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φάμελλος: Οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν αφεθεί στην τύχη τους
Πιερία 06.09.25

Φάμελλος: Οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν αφεθεί στην τύχη τους

«Δεν υπάρχει σχεδιασμός ώστε το τουριστικό προϊόν να μην έχει μόνο θερινό χαρακτήρα, αλλά να συνδυάζεται με τα πλούσια ιστορικά και φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Πώς η σκληρή δεξιά στην Ευρώπη απειλεί την οικονομία
Προειδοποίηση 06.09.25

Πώς η σκληρή δεξιά στην Ευρώπη απειλεί την οικονομία

«Δεν χρειάζεται να είσαι ο Τζορτζ Σόρος για να προβλέψεις ότι οι επενδυτές ομολόγων θα δοκιμάσουν τη συνοχή στην οικονομία της Ευρωζώνης αν εκλεγεί η Εθνική Συσπείρωση στη Γαλλία»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η μάχη για τη Fed – Οι τρεις φιναλίστ του Τραμπ και οι πιθανότητες
Διεθνής Οικονομία 06.09.25

Η μάχη για τη Fed – Οι τρεις φιναλίστ του Τραμπ και οι πιθανότητες

Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να επιλέξει τον διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ στη Fed, με τρία πρόσωπα να βρίσκονται στο προσκήνιο και τις αγορές να στοιχηματίζουν για το αποτέλεσμα

Νατάσα Σινιώρη
Ντονατέλα Βερσάτσε, Άντζελα Μισόνι – Πλήθος κόσμου και VIP αποτίουν φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι
Λαϊκό προσκύνημα 06.09.25

Ντονατέλα Βερσάτσε, Άντζελα Μισόνι - Πλήθος κόσμου και VIP αποτίουν φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι

Εκατοντάδες θαυμαστές και VIP αποχαιρετούν τον Τζιόρτζιο Αρμάνι, τον οποίο ο δήμαρχος του Μιλάνου χαρακτήρισε ως «άνθρωπο εξαιρετικής κομψότητας» που άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην πόλη και στον κόσμο της μόδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
