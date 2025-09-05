O Καλαϊτζάκης και τα «mind games» στις κρίσιμες βολές του Ερνανγκόμεθ (pics)
Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης έπαιξε με το... μυαλό του συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στις πιο κρίσιμες βολές του ματς της Ελλάδας με την Ισπανία.
Η Εθνική Ελλάδας πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη απέναντι στην Ισπανία, παίρνοντας την πρώτη θέση στον Γ’ Όμιλο και εξασφαλίζοντας ότι στο πρώτο νοκ-άουτ ματς της φάσης των «16» θα βρει απέναντί της το Ισραήλ.
Το φινάλε της αναμέτρησης θύμιζε θρίλερ. Με το σκορ στο 88-84 υπέρ της Ελλάδας και μόλις 13 δευτερόλεπτα να απομένουν, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ πήρε τρεις βολές που θα μπορούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα. Εκεί εμφανίστηκε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο οποίος δεν περιορίστηκε μόνο στην άμυνα, αλλά φρόντισε να επηρεάσει ψυχολογικά τον αντίπαλο.
Το αποτέλεσμα ήταν εμφανές, ο Ερνανγκόμεθ αστόχησε και στις τρεις βολές, ενώ ο Αλντάμα πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και πήγε ξανά στις βολές.
Τα «mind games» που έκανε ο Καλαϊτζάκης στον Ερνανγκόμεθ
Η παρέμβαση του Καλαϊτζάκη, που είχε ήδη προσφέρει σημαντικές λύσεις στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αποδείχθηκε καθοριστική για την έκβαση του αγώνα, αποσυντονίζοντας τον Ισπανό στα κρίσιμα δευτερόλεπτα.
