Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
05.09.2025 | 09:33
Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε διπλό τροχαίο στην Εγνατία (βίντεο)
Ξέσπασε ο Σπανούλης για τη διαιτησία: «Δεν μπορεί ο Γιάννης να ικετεύει για να πάρει φάουλ»
Μπάσκετ 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:28

Ξέσπασε ο Σπανούλης για τη διαιτησία: «Δεν μπορεί ο Γιάννης να ικετεύει για να πάρει φάουλ»

Ο Βασίλης Σπανούλης εξέφρασε τα παράπονά του στην συνέντευξη Τύπου όσον αφορά τον τρόπο που αντιμετωπίζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από τους διαιτητές.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Η Εθνική μας ομάδα πανηγύρισε τη νίκη και την πρόκριση απέναντι στην Ισπανία και την άφησε εκτός συνέχειας από το Eurobasket. Στη συνέντευξη Τύπου ο Βασίλης Σπανούλης εξέφρασε την δυσαρέσκειά του για την διαιτησία, αλλά και για τα διαφορετικά κριτήρια με τα οποία αντιμετωπίζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, συγκριτικά με άλλους αστέρες του τουρνουά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σπανούλης:

«Πρώτα απ’ όλα θέλω να συγχαρώ τον κόουτς Σκαριόλο για μία εκπληκτική καριέρα με την Εθνική Ισπανίας. Καλή τύχη στην επόμενη πρόκληση της καριέρας του. Πρέπει να συγχαρώ την ομάδα για ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Το πρώτο ημίχρονο ήταν από τα καλύτερα που έχει παίξει η Ελλάδα. Ήταν απίστευτο, επιθετικά, αμυντικά. Δείξαμε σπουδαίο χαρακτήρα, ακόμη και όταν πέρασε μπροστά η Ισπανία. Είναι απλά μία νίκη που μας δίνει την πρώτη θέση και τίποτα περισσότερο.

Ακόμα μία φορά βλέπω κόντρα στην Ισπανία διαφορά στις βολές. Πρέπει να δω ξανά το παιχνίδι. 37-19 οι βολές. Δε μπορεί ο Λούκα και άλλοι παίκτες να παίρνουν 20-22 βολές το παιχνίδι και ο Γιάννης κάθε φορά να ικετεύει να πάρει ένα φάουλ. Του έγινε αντιαθλητικό φάουλ τουλάχιστον δύο φορές και ξέρετε πρέπει να αντιμετωπίζονται όλοι με τα ίδια κριτήρια. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον Λούκα, τον Γιόκιτς, τον Μάρκανεν, τον Γιάννη με τα ίδια κριτήρια.

Οι 12 βολές είναι λίγες για τον Γιάννη, θα μπορούσε να έχει άλλες 10 σίγουρα. Έχουμε μία ομάδα που σεβόμαστε όλους. Σέβομαι πολύ τον Σκαριόλο και την Εθνική Ισπανίας, που πέτυχαν εκπληκτικά πράγματα τα τελευταία 15 χρόνια, αλλά πρέπει να είμαι τίμιος με τον εαυτό μου και το παιχνίδι και να πω την αλήθεια. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου και την Ισπανία. Τα καλύτερα για τον κόουτς Σκαριόλο».

Για τους έμπειρους παίκτες: «Εμπιστεύομαι όλα τα παιδιά. Έχω ξεκινήσει πεντάδα με τον Σαμοντούροφ και τον Κατσίβελη. Έχω βάλει τους πάντες. Ας πούμε σήμερα ο Ντίνος που είναι από τους καλύτερούς μας παίκτες έπαιξε 12’44” γιατί ήταν έτσι το παιχνίδι. Έπαιζαν με 4άρια που είναι 3άρια.

Ο Ντίνος είναι τόσο καλός χαρακτήρας που το κατάλαβε και το δέχθηκε. Το τουρνουά έχει πολύ δρόμο ακόμα, θέλουμε να έχει πολύ δρόμο ακόμα. Οι έμπειροι παίκτες είχαν ηρεμία στο τέλος. Ο καθένας όταν του αναθέτουμε έναν ρόλο, δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει ευθύνη στην επίθεση.

Ο Κώστας είναι ίσως ο καλύτερος decision maker στην Ευρωλίγκα. Ο Γιάννης κανονικά πρέπει να σκοτώσει τον αδερφό του σήμερα, γιατί για μία ασίστ δεν έχει τριπλ-νταμπλ και έχασε από κάτω ο Θανάσης το καλάθι. Ήταν καταπληκτικός ο Γιάννης σήμερα. Εμπιστεύεται τους συμπαίκτες του, βλέπει ότι έχει σουτ η ομάδα, ήταν μία από τις πιο ώριμες εμφανίσεις του».

Για τις χαμένες διαφορές: «Σίγουρα κάτι φταίει, αλλά είναι άνθρωποι. Να θυμηθούμε τι ανατροπές έχουμε κάνει. Το πιο σημαντικό είναι η αντίδραση, μετά την αντεπίθεσή τους. Ήμασταν τόσο χαρούμενοι με το πρώτο ημίχρονο και χαλαρώσαμε. Αυτό είναι ένα σημείο που χρήζει να δούμε στο VIDEO, αλλά να δούμε και την αντίδραση της ομάδας».

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ: Τι φέρνει το φορολογικό καλάθι για νοικοκυριά και οικογένειες

89η ΔΕΘ: Τι φέρνει το φορολογικό καλάθι για νοικοκυριά και οικογένειες

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ: Στα 100 χρόνια της ΔΕΘ ο Οικονομικός Ταχυδρόμος – Live από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου

89η ΔΕΘ: Στα 100 χρόνια της ΔΕΘ ο Οικονομικός Ταχυδρόμος – Live από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Eurobasket 2025 05.09.25

Σκληρή κριτική στην Ισπανία για τον αποκλεισμό από την Ελλάδα: «Η χρυσή εποχή του ισπανικού μπάσκετ θάφτηκε στη Λεμεσό»

Η Ισπανία αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Eurobasket και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ιβηρική, με τα ΜΜΕ να ασκούν σκληρή κριτική στον Σέρτζιο Σκαριόλο και τους παίκτες του.

Σύνταξη
Eurobasket 2025 05.09.25

Σκληρή κριτική στην Ισπανία για τον αποκλεισμό από την Ελλάδα: «Η χρυσή εποχή του ισπανικού μπάσκετ θάφτηκε στη Λεμεσό»

Η Ισπανία αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Eurobasket και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ιβηρική, με τα ΜΜΕ να ασκούν σκληρή κριτική στον Σέρτζιο Σκαριόλο και τους παίκτες του.

Σύνταξη
Ο Ντόρσεϊ θύμισε… Σπανούλη
On Field 04.09.25

Ο Ντόρσεϊ θύμισε… Σπανούλη

Τα τρίποντα του Τάιλερ Ντόρσεϊ στα δύο πρώτα δεκάλεπτα διέλυσαν την άμυνα της Ισπανίας κι έβαλαν τον… θεμέλιο λίθο για την κατάκτηση της νίκης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Θεσσαλονίκη: Μωρό μπουσουλούσε στη μέση του δρόμου δίπλα στο αδελφάκι του – Συνελήφθησαν οι γονείς
Στη Θεσσαλονίκη 05.09.25

Μωρό μπουσουλούσε στη μέση του δρόμου δίπλα στο αδελφάκι του - Τα είδε οδηγός, συνελήφθησαν οι γονείς

Τα δύο μικρά παιδιά τα αντελήφθη διερχόμενος οδηγός σε δρόμο της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη - Οι γονείς αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο

Σύνταξη
89η ΔΕΘ: Στα 100 χρόνια της ΔΕΘ ο Οικονομικός Ταχυδρόμος – Live από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου
Οικονομία 05.09.25

89η ΔΕΘ: Στα 100 χρόνια της ΔΕΘ ο Οικονομικός Ταχυδρόμος – Live από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου

Ηχηρό παρών δίνει στην 89η ΔΕΘ ο ΟΤ – Και φέτος ο Οικονομικός Ταχυδρόμος μέσα από το ειδικά εξοπλισμένο στούντιο της Alter Ego Media μεταδίδει τις εξελίξεις, παρεμβαίνει, αποκαλύπτει, εμβαθύνει

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε διπλό τροχαίο στην Εγνατία
Στη Θεσσαλονίκη 05.09.25

Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε διπλό τροχαίο στην Εγνατία (βίντεο)

Μετά την πρώτη σύγκρουση, το ένα από τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, στην έξοδο από Θεσσαλονίκη, και συγκρούστηκε με άλλο όχημα - Ο άνδρας που τραυματίστηκε νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ

Σύνταξη
Ισραήλ: «Εξαφανίζοντας γειτονιές» – Ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας, 19 νεκροί μετά από ολονύχτιες επιθέσεις
Φονική κλιμάκωση 05.09.25

«Εξαφανίζοντας γειτονιές»: Το Ισραήλ ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας, 19 νεκροί μετά από ολονύχτιες επιθέσεις

Το Ισραήλ έχει κλιμακώσει τις φονικές επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας - Τουλάχιστον το 30% των θυμάτων στη Λωρίδα είναι παιδιά

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Λισαβόνα: Κενά ασφαλείας στις γραφικές αλλά παλιές υποδομές – Οι προειδοποιήσεις και ο ρόλος του υπερτουρισμου
Δυστύχημα με τελεφερίκ 05.09.25

Κενά ασφαλείας στις γραφικές αλλά παλιές υποδομές της Λισαβόνας - Οι προειδοποιήσεις και ο παράγοντας υπερτουρισμός

Το δυστύχημα με τον εκτροχιασμό του ιστορικού τελεφερίκ στη Λισαβόνα έφερε στο φως τα προβλήματα στις υποδομές της πόλης που υποδέχεται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο βαρύς Σεπτέμβρης της (μη) δωρεάν παιδείας – Τα σχολικά είδη είναι η κορυφή του παγόβουνου των εξόδων
Σχολική χρονιά 05.09.25

Ο βαρύς Σεπτέμβρης της (μη) δωρεάν παιδείας – Τα σχολικά είδη είναι η κορυφή του παγόβουνου των εξόδων

Τα σχολικά είδη είναι στις ίδιες τιμές με πέρυσι επιμένει το υπουργείο Ανάπτυξης. Τα σούπερ μάρκετ δείχνουν μικρές μειώσεις. Οι ενώσεις καταναλωτών εντοπίζουν αυξήσεις. Τι ισχύει πραγματικά;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΗΠΑ: Να μείνει ανοιχτό το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όσο εξετάζεται η έφεση Τραμπ, αποφάσισε το δικαστήριο
Στις ΗΠΑ 05.09.25

Να μείνει ανοιχτό το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όσο εξετάζεται η έφεση Τραμπ, αποφάσισε το δικαστήριο

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ασκήσει έφεση στην προ δύο εβδομάδων απόφαση της δικαστού Κάθλιν Ουίλιαμς για οριστικό κλείσιμο του «Αλκατράζ με αλιγάτορες» και απόσυρση των περιφράξεων εντός 60 ημερών

Σύνταξη
«Λύγισε» ο Μέσι στο τελευταίο ματς μπροστά στον κόσμο της Αργεντινής – Αποθέωση στο «Μονουμεντάλ» (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 05.09.25

«Λύγισε» ο Μέσι στο τελευταίο ματς μπροστά στον κόσμο της Αργεντινής – Αποθέωση στο «Μονουμεντάλ» (pics, vids)

Ο Λιονέλ Μέσι έδωσε την τελευταία του παράσταση μπροστά στο κοινό της Αργεντινής σε επίσημο παιχνίδι και οι οπαδοί της «αλμπισελέστε» του έδειξαν την ευγνωμοσύνη τους.

Σύνταξη
