Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
Θρίλερ στο Νέο Κόσμο με το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό – Φόνος και αυτοκτονία το επικρατέστερο σενάριο
Ελλάδα 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:09

Θρίλερ στο Νέο Κόσμο με το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό – Φόνος και αυτοκτονία το επικρατέστερο σενάριο

Ο άνδρας έφερε τραύμα στο κεφάλι και η γυναίκα στο θώρακα - Δεν υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ του ζευγαριού, λέει η Αστυνομία

Σύνταξη
Σε κατάσταση αποσύνθεσης μέσα σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο εντοπίστηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (4/9) ένας άνδρας και μία γυναίκα, με τραύματα από πυροβόλο όπλο.

Ο άνδρας έφερε τραύμα στο κεφάλι και η γυναίκα στο θώρακα, με τις Αρχές να εκτιμούν πως υπήρξε φόνος και μετά αυτοκτονία.

Όπως όλα δείχνουν ο 74χρονος άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε τη γυναίκα και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του, καθώς ο θάνατος μεταξύ των δύο έχει χρονική απόσταση αφού το πτώμα της γυναίκας ήταν σε προχωρημένη αποσύνθεση σε σχέση με αυτό του άνδρα.

Στον χώρο βρέθηκαν μια κυνηγετική καραμπίνα και δύο κάλυκες.

Ένοικος της πολυκατοικίας περιέγραψε πώς κάλεσαν την αστυνομία και αποκαλύφθηκε το μακάβριο εύρημα με τα δύο πτώματα, ενώ γειτόνισσα ανέφερε πως η γυναίκα ήταν πολύ άρρωστη και ο σύζυγός της πολύ στεναχωρημένος. Από την Αστυνομία προκύπτει πως δεν υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ του ζευγαριού.

Τι λένε γείτονες του ζευγαριού

Η έντονη οσμή που έβγαινε από το διαμέρισμα του ζευγαριού έκανε τους γείτονες να ειδοποιήσουν την αστυνομία.

«Γύρισα το Σάββατο από διακοπές, είδα το φως του σπιτιού που μένουν οι παππούδες και δεν το είχαν σβήσει. Λέω «μπορεί να είναι άρρωστοι, θα το ‘χουν ξεχάσει». Όμως περνούσαν οι μέρες και τα… ίδια. Τη Δευτέρα άρχισε να μυρίζει πολύ. Τρίτη και Τετάρτη χειρότερα. Σήμερα ακόμη χειρότερα. Και ο άνδρας μου είπε «γιατί μυρίζει τόσο άσχημα;». Και λέμε πρέπει να ειδοποιήσουμε γιατί θα έχουν πεθάνει οι παππούδες. Γιατί τους ξέραμε.

Όπως όλα δείχνουν ο 74χρονος άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε τη γυναίκα και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του

Ο άνδρας μου πήρε τηλέφωνο τον διαχειριστή, άνοιξαν την πόρτα και τους βρήκαν, νομίζω, στο υπνοδωμάτιο. Η κυρία δεν έβγαινε πολύ. Μόνο ο παππούς. Αλλά εγώ δεν είχα καταλάβει ότι ήταν άρρωστη» λέει ένοικος της πολυκατοικίας που ειδοποίησε τις Αρχές.


«Ήταν πολύ άρρωστη»

Άλλη γειτόνισσα αναφέρει ότι η γυναίκα ήταν πολύ άρρωστη.

«Απ’ ό,τι ξέρουμε στον τέταρτο όροφο έμενε ένα ζευγάρι. Ο κύριος ήταν γύρω στα 70, ενώ η σύζυγός του ήταν πολύ άρρωστη και ήταν πολύ στεναχωρημένος αυτός».

ΕΛ.ΑΣ.: «Δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας»

Για την υπόθεση η Αστυνομία εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Απογευματινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς οι σοροί γυναίκας και του συζύγου της σε διαμέρισμα στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Αμφότεροι έφεραν θανατηφόρα τραύματα από πυροβόλο όπλο, το οποίο εντοπίστηκε στον ίδιο χώρο, ενώ δίπλα τους βρέθηκαν δυο κάλυκες.

Στο σημείο κλήθηκε και μετέβη Ιατροδικαστής, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το εν λόγω ζευγάρι.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.»

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ: Τι φέρνει το φορολογικό καλάθι για νοικοκυριά και οικογένειες

89η ΔΕΘ: Τι φέρνει το φορολογικό καλάθι για νοικοκυριά και οικογένειες

