Θρίλερ στο Νέο Κόσμο με το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό – Φόνος και αυτοκτονία το επικρατέστερο σενάριο

Σε κατάσταση αποσύνθεσης μέσα σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο εντοπίστηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (4/9) ένας άνδρας και μία γυναίκα, με τραύματα από πυροβόλο όπλο.

Ο άνδρας έφερε τραύμα στο κεφάλι και η γυναίκα στο θώρακα, με τις Αρχές να εκτιμούν πως υπήρξε φόνος και μετά αυτοκτονία.

Όπως όλα δείχνουν ο 74χρονος άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε τη γυναίκα και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του, καθώς ο θάνατος μεταξύ των δύο έχει χρονική απόσταση αφού το πτώμα της γυναίκας ήταν σε προχωρημένη αποσύνθεση σε σχέση με αυτό του άνδρα.

Στον χώρο βρέθηκαν μια κυνηγετική καραμπίνα και δύο κάλυκες.

Ένοικος της πολυκατοικίας περιέγραψε πώς κάλεσαν την αστυνομία και αποκαλύφθηκε το μακάβριο εύρημα με τα δύο πτώματα, ενώ γειτόνισσα ανέφερε πως η γυναίκα ήταν πολύ άρρωστη και ο σύζυγός της πολύ στεναχωρημένος. Από την Αστυνομία προκύπτει πως δεν υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ του ζευγαριού.

Τι λένε γείτονες του ζευγαριού

Η έντονη οσμή που έβγαινε από το διαμέρισμα του ζευγαριού έκανε τους γείτονες να ειδοποιήσουν την αστυνομία.