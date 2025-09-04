Νέος Κόσμος: Άντρας και γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί σε κατάσταση αποσύνθεσης – Δίπλα τους βρέθηκε ένα όπλο
Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου των δύο ατόμων ενώ στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής
Νεκροί εντοπίστηκαν μέσα σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο ένας άνδρας και μια γυναίκα με τα πτώματα να είναι σε κατάσταση αποσύνθεσης.
Στο σημείο εντοπίστηκε ένα όπλο και δύο κάλυκες.
Τραύματα από πυροβολισμό
Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας ήταν 74 ετών και φαίνεται να έχει ένα τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι.
Η γυναίκα ακόμα δεν έχει ταυτοποιηθεί λόγω της προχωρημένης αποσύνθεσης που βρίσκεται το πτώμα. Φαίνεται να έχει τραύμα στον θώρακα.
Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσει τα δύο πτώματα.
Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα με πιθανότερο σενάριο ο άνδρας να πυροβόλησε τη γυναίκα και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή του.
