Πατήσια: Γυναίκα γέννησε μόνη της στο διαμέρισμα και εντοπίστηκε νεκρή με το νεογνό
Μέσα στο σπίτι ήταν τα άλλα δύο μικρά παιδιά της γυναίκας - Ο σύζυγός της την βρήκε νεκρή
Μια απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα στα Πατήσια με μια γυναίκα να εντοπίζεται νεκρή έχοντας μόλις γεννήσει μέσα στο διαμέρισμά της.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τη γυναίκα βρήκε νεκρή ο σύζυγό της όταν επέστρεψε στο σπίτι τους στην οδό Σκρα.
Η γυναίκα φαίνεται να είχε κόψει μόνη της τον ομφάλιο λώρο και το νεογνό ήταν και αυτό νεκρό δίπλα της.
Μέσα στα διαμέρισμα που έγιναν όλα αυτά ήταν και τα άλλα δύο μικρά παιδιά της οικογένειας.
Στο σημείο έχει πάει ιατροδικαστής.
Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα Ελληνίδα, περίμενε να γεννήσει τις επόμενες ημέρες.
Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε αυτή η τραγωδία.
Το ένα σενάριο που εξετάζεται είναι κάτι να συνέβη στη γυναίκα και μην πρόλαβε να ειδοποιήσει κανέναν.
