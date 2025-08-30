Λάρισα: Νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε 57χρονος
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατός του αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας
- Κραυγή αγωνίας ειδικών για την χρήση ΑΙ – «Ολισθαίνουμε σε μια επικίνδυνη άβυσσο»
- Πώς ο υπερτουρισμός αδειάζει τις πόλεις και τις... εκκλησίες
- Θεσσαλονίκη: Στη ΜΕΘ η 26χρονη που τραυματίστηκε στο τροχαίο με την Porsche – Kαλύτερα ο 28χρονος φίλος της
- «Δύο κράτη ή αιώνιος πόλεμος: η μόνη ρεαλιστική επιλογή για Ισραήλ και Παλαιστίνη»
Ένας άνδρας 57 ετών εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του, στην περιοχή της οδού Βόλου στη Λάρισα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατός του αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο διαπιστώθηκε πως ο άνδρας είχε ήδη χάσει τη ζωή του.
- Νορβηγία: Κατολίσθηση κατέστρεψε τμήμα αυτοκινητοδρόμου και σιδηροδρομικής γραμμής – Αναφορές για ένα νεκρό
- Sean «Diddy» Combs: Δικαστική «νίκη» για τον ατιμασμένο ράπερ – Απορρίφθηκε αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση
- Δείτε το φανταστικό γκολ και την μυθική ασίστ του Τσικίνιο, για τη νίκη (0-2) του Ολυμπιακού στον Βόλο (vids)
- Ντόρσεϊ: «Βρήκαμε ρυθμό, κάναμε αυτό που έπρεπε για το 2-0»
- Βόλος – Ολυμπιακός 0-2: Η… μπαγκέτα του Τσικίνιο έφερε το 2Χ2
- Πληθωρισμός στο ράφι – Νέα άνοδος των τιμών στα τρόφιμα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις