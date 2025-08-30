Λάρισα: Νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε 57χρονος

Ένας άνδρας 57 ετών εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του, στην περιοχή της οδού Βόλου στη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατός του αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο διαπιστώθηκε πως ο άνδρας είχε ήδη χάσει τη ζωή του.