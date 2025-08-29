Τραγωδία σε διάβαση του ΟΣΕ στη Λάρισα: Εργάτης έχασε τη ζωή του

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Λάρισα, κατά τη διάρκεια εργασιών σε διάβαση σιδηροδρομικών γραμμών επί της οδού Βόλου.

Ένας 63χρονος εργάτης αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε με πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο να ενημερώνουν το ΕΚΑΒ.

Το ασθενοφόρο έφτασε άμεσα, με τους διασώστες να κάνουν προσπάθειες να επαναφέρουν στη ζωή τον εργάτη, που είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς.

Ωστόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, δυστυχώς ο άνδρας δεν τα κατάφερε και κατέληξε.