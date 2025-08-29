Τραγωδία σε διάβαση του ΟΣΕ στη Λάρισα: Εργάτης έχασε τη ζωή του
Οι διασώστες έφτασαν άμεσα στο σημείο, ωστόσο δεν κατάφεραν να κρατήσουν στη ζωή τον 63χρονο εργάτη.
- Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ταϊλάνδης καθαίρεσε την πρωθυπουργό Παετονγκτάρν Σιναουάτρα
- Η απάντηση του Ιρανού αρχιτέκτονα της JCPOA σε Δύση για Ιράν - «Η υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ είναι η… ειρήνη»
- Σκουλήκι της αβύσσου παράγει το κίτρινο που αγάπησαν ο Ρέμπραντ και ο Σεζάν
- Συνελήφθη 38χρονος για ενδοοικογενειακή βία - Στο σπίτι του βρέθηκαν πυροβόλο όπλο, ναρκωτικά και κροτίδες
Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Λάρισα, κατά τη διάρκεια εργασιών σε διάβαση σιδηροδρομικών γραμμών επί της οδού Βόλου.
Ένας 63χρονος εργάτης αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε με πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο να ενημερώνουν το ΕΚΑΒ.
Το ασθενοφόρο έφτασε άμεσα, με τους διασώστες να κάνουν προσπάθειες να επαναφέρουν στη ζωή τον εργάτη, που είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς.
Ωστόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, δυστυχώς ο άνδρας δεν τα κατάφερε και κατέληξε.
- Γαλλία – Γερμανία: Η «προσάραξη σε ξέρα» των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης
- «Έξω οι φασίστες από τον Λευκό Οίκο»: Ο Νιλ Γιανγκ επιτίθεται σε Τραμπ και δισεκατομμυριούχους με νέο τραγούδι
- Νέα ήθη στη διαιτησία με οδηγία της ΚΕΔ
- Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Κοσμά Γρεβενών
- Τουρκία – Τσεχία 92-78: Έκανε το 2/2 η ομάδα του Εργκίν Αταμάν
- Έφερνε με το ταχυδρομείο από τις ΗΠΑ συσκευές ατμίσματος με κάνναβη – Θα τις διακινούσε στα Εξάρχεια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις