Τραγωδία στη Λάρισα: Καταπλακώθηκε και σκοτώθηκε 46χρονος υλοτόμος κατά την κοπή δέντρου
Το περιστατικό σημειώθηκε στο δάσος του Πολυδενδρίου, στη Λάρισα, τη στιγμή που μαζί με συναδέλφους του βρισκόταν σε διαδικασία κοπής του δέντρου
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες, Δευτέρα 25 Αυγούστου, στο δάσος του Πολυδενδρίου, στη Λάρισα, όπου ένας 46χρονος Αλβανός υλοτόμος έχασε τη ζωή του αφού τον καταπλάκωσε μεγάλο κλαδί δέντρου.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 12:00 τη στιγμή που μαζί με συναδέλφους του βρισκόταν σε διαδικασία κοπής του, σύμφωνα με το choraagia.gr.
Προσπάθειες για τη διάσωσή του
Ο άτυχος εργάτης, ο οποίος δούλευε σε συνεργείο κοπής ξυλείας ιδιωτικής επιχείρησης με έδρα τη Σωτηρίτσα Αγιάς, υπέκυψε γρήγορα στα βαρύτατα τραύματά του παρά την προσπάθεια των γιατρών στο αγροτικό ιατρείο της Σωτηρίτσας όπου αρχικά μεταφέρθηκε, αλλά και μέσα στο ασθενοφόρο κατά τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Λάρισας.
Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Αγιάς.
