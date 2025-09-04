Νέος Κόσμος: Φόνο και αυτοκτονία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία – Τι λένε οι γείτονες για το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό

Φόνο και αυτοκτονία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για το νεκρό ζευγάρι που βρέθηκε σε κατάσταση αποσύνθεσης σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο.

Όπως όλα δείχνουν ο 74χρονος άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε τη γυναίκα και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του.

Με χρονική απόσταση ο θάνατος της γυναίκας

Φαίνεται ότι ο θάνατος μεταξύ των δύο έχει χρονική απόσταση αφού το πτώμα της γυναίκας ήταν σε προχωρημένη αποσύνθεση σε σχέση με αυτό του άνδρα.

Ο 74χρονος φέρει ένα εμφανές τραύμα στο κεφάλι, ενώ στη γυναίκα εικάζεται ότι έχει πυροβολήθηκε στον θώρακα.

Στον χώρο βρέθηκαν ένα μια κυνηγετική καραμπίνα και δύο κάλυκες.

Ένοικος της πολυκατοικίας περιέγραψε πώς κάλεσαν την αστυνομία και αποκαλύφθηκε το μακάβριο εύρημα με τα δύο πτώματα.

«Μύριζε πολύ άσχημα»

«Γύρισα το Σάββατο από διακοπές, είδα το φως του σπιτιού που μένουν οι παππούδες και δεν το είχαν σβήσει. Λέω «μπορεί να είναι άρρωστοι, θα το ‘χουν ξεχάσει». Όμως περνούσαν οι μέρες και τα… ίδια. Τη Δευτέρα άρχισε να μυρίζει πολύ. Τρίτη και Τετάρτη χειρότερα. Σήμερα ακόμη χειρότερα. Και ο άνδρας μου είπε «γιατί μυρίζει τόσο άσχημα;». Και λέμε πρέπει να ειδοποιήσουμε γιατί θα έχουν πεθάνει οι παππούδες. Γιατί τους ξέραμε.

Ο άνδρας μου πήρε τηλέφωνο τον διαχειριστή, άνοιξαν την πόρτα και τους βρήκαν, νομίζω, στο υπνοδωμάτιο. Η κυρία δεν έβγαινε πολύ. Μόνο ο παππούς. Αλλά εγώ δεν είχα καταλάβει ότι ήταν άρρωστη» λέει ένοικος της πολυκατοικίας που ειδοποίησε τις Αρχές.



«Ήταν πολύ άρρωστη»

Άλλη γειτόνισσα αναφέρει ότι η γυναίκα ήταν πολύ άρρωστη.

«Απ’ ό,τι ξέρουμε στον τέταρτο όροφο έμενε ένα ζευγάρι. Ο κύριος ήταν γύρω στα 70, ενώ η σύζυγός του ήταν πολύ άρρωστη και ήταν πολύ στεναχωρημένος αυτός».

Ιατροδικαστής

Οι αστυνομικοί απέκλεισαν τον χώρο και στο σημείο πήγε ιατροδικαστής που εξέτασε τα πτώματα.

Την προανάκριση της υπόθεσης ανέλαβε η διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

ΕΛ.ΑΣ.: «Δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας»

Για την υπόθεση η Αστυνομία εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Απογευματινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς οι σοροί γυναίκας και του συζύγου της σε διαμέρισμα στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Αμφότεροι έφεραν θανατηφόρα τραύματα από πυροβόλο όπλο, το οποίο εντοπίστηκε στον ίδιο χώρο, ενώ δίπλα τους βρέθηκαν δυο κάλυκες.

Στο σημείο κλήθηκε και μετέβη Ιατροδικαστής, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το εν λόγω ζευγάρι.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.»