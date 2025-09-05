Λεωφόρος Συγγρού: Ατύχημα με σχολικό λεωφορείο, επέβαινε μόνο ο οδηγός
Προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε το ατύχημα με το λεωφορείο στη Λεωφόρο Συγγρού
- Ατύχημα με σχολικό λεωφορείο στη Λεωφόρο Συγγρού, επέβαινε μόνο ο οδηγός
Ατύχημα με σχολικό λεωφορείο έγινε στη Λεωφόρο Συγγρού.
Σύμφωνα με ό,τι έχει γίνει γνωστό, στο λεωφορείο επέβαινε μόνο ο οδηγός.
Κυκλοφοριακό κομφούζιο
Το ατύχημα προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία στη Συγγρού στο ύψος της οδού Χαροκόπου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
