Ατύχημα με σχολικό λεωφορείο έγινε στη Λεωφόρο Συγγρού.

Σύμφωνα με ό,τι έχει γίνει γνωστό, στο λεωφορείο επέβαινε μόνο ο οδηγός.

Κυκλοφοριακό κομφούζιο

Το ατύχημα προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία στη Συγγρού στο ύψος της οδού Χαροκόπου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.