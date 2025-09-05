Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον εκφράζει την ειλικρινή του άποψη για τα Όσκαρ μετά την απόρριψη του «Gladiator II»

Ο 70χρονος ηθοποιός της ταινίας «Fences» (Εμπόδια), Ντένζελ Ουάσινγκτον, εξήγησε πρόσφατα γιατί η κατάκτηση ενός Όσκαρ δεν είναι σημαντική για την καριέρα του.

«Δεν το κάνω για τα Όσκαρ. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα», δήλωσε στην εκπομπή του YouTube, «Jake’s Takes», κατά την προώθηση της νέας του ταινίας «Highest 2 Lowest» του Σπάικ Λι.

«Ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά εδώ και πολύ καιρό, και υπάρχουν φορές που κέρδισα ενώ δεν έπρεπε να κερδίσω και άλλες που δεν κέρδισα ενώ έπρεπε να κερδίσω», πρόσθεσε ο Ουάσινγκτον. «Ο άνθρωπος δίνει το βραβείο. Ο Θεός δίνει την ανταμοιβή».

Όταν ρωτήθηκε πώς ένιωσε για την απόρριψη τον Φεβρουάριο, ο Ουάσιγκτον απάντησε σαρκαστικά στη New York Times: «Με κοροϊδεύετε; Αχ, είμαι τόσο αναστατωμένος»

Παρά το γεγονός ότι ήταν υποψήφιος εννέα φορές και κέρδισε δύο βραβεία στην τελετή απονομής, ο Ουάσινγκτον σημείωσε: «Δεν με ενδιαφέρουν και πολύ τα Όσκαρ».

«Οι άνθρωποι με ρωτούν “πού τα φυλάς;”. Λοιπόν, το ένα δίπλα στο άλλο. Δεν καυχιέμαι! Απλά σας λέω πώς νιώθω γι’ αυτό» ξεκαθάρισε. «Την τελευταία μου μέρα, τα Όσκαρ δεν θα μου κάνουν κανένα καλό, δεν θα έχουν αλλάξει τίποτα στη ζωή μου».

Η επιβράβευση, η αγνόηση και η κατάκτηση της σοφίας

Ο Ουάσινγκτον κέρδισε Όσκαρ το 1990 για την ταινία «Glory» (Γκλόρι, ο δρόμος για τη δόξα) και το 2002 για την ταινία «Training Day» (Ημέρα Εκπαίδευσης).

Ήταν επίσης υποψήφιος για τις ερμηνείες του στις ταινίες «Cry Freedom» (Κραυγή Ελευθερίας), «Malcolm X», «The Hurricane» (Τυφώνας: Η αληθινή ιστορία), «Flight», «Fences» (Εμπόδια), «Roman J. Israel, Esq.» (Στα Όρια) και «The Tragedy of Macbeth» (Η Τραγωδία του Μάκβεθ).

Νωρίτερα φέτος, ο Ουάσινγκτον αγνοήθηκε από την Ακαδημία για την ερμηνεία του στην ταινία «Gladiator II», ενώ αναμενόταν να μπει στη διεκδίκηση του βραβείου Καλύτερου Ηθοποιού Β’ Ρόλου, ειδικά μετά τις υποψηφιότητες που έλαβε στα Golden Globes 2025 και στα Critics Choice Awards 2025.

«Ακούστε, είμαι εδώ πολύ καιρό. Έχω… δεν θέλω να πω ότι έχω κι άλλα πράγματα να κάνω, αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα σε αυτή την ηλικία», πρόσθεσε. «Η αρχή της σοφίας είναι η κατανόηση. Γίνομαι πιο σοφός, προσπαθώ να μιλάω λιγότερο και να μαθαίνω να καταλαβαίνω περισσότερο — και αυτό είναι συναρπαστικό».

«Δεν ξέρω πόσες ακόμα ταινίες θα γυρίσω. Πιθανώς όχι πολλές» δήλωσε σε συνέντευξή του στο αυστραλιανό Today. «Θέλω να κάνω πράγματα που δεν έχω κάνει ακόμα»

Τρεις μήνες μετά την απόρριψη από τα Όσκαρ, ο Ουάσινγκτον δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε την υποψηφιότητα για τα βραβεία Tony για την ερμηνεία του στην παράσταση «Οθέλλο» -ένα έργο το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις λόγω του υψηλού κόστους των εισιτηρίων.

Πέρυσι, ο Ουάσινγκτον έγινε πρωτοσέλιδο όταν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να αποσυρθεί μετά από μια σειρά επερχόμενων κινηματογραφικών έργων, μεταξύ των οποίων και το «Black Panther 3».

«Θέλω να κάνω πράγματα που δεν έχω κάνει ακόμα» πρόσθεσε ο Ουάσινγκτον.

*Με στοιχεία από nypost.com