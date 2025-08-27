Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Δεν βλέπω ταινίες και δεν πηγαίνω σινεμά, έχω κουραστεί»

Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον συμμετείχε σε μια βίντεο-συνέντευξη του περιοδικού GQ έχοντας για συντροφιά του τον σκηνοθέτη της ταινίας «Highest 2 Lowest», Σπάικ Λι, και τον συμπρωταγωνιστή του, A$AP Rocky.

Και, μιλώντας για την νέα τους ταινία, προχώρησε σε μια απρόσμενη αποκάλυψη δεδομένου του επαγγέλματος του και της σταδιοδρομίας του στην κινηματογραφική βιομηχανία: πλέον δεν παρακολουθεί ταινίες, διότι «έχει κουραστεί».

«Πάρα πολλές. Νομίζω 50!»

Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός παραδέχτηκε ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι έχει γυρίσει πάρα πολλές ταινίες. Ο Ουάσινγκτον έχει στο ενεργητικό του πάνω από 40 ταινίες, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του το 1981 με την ταινία «Carbon Copy», σε σκηνοθεσία Μίχαελ Σουλτς.

«Δεν βλέπω ταινίες, φίλε. Πραγματικά δεν βλέπω», είπε ο Ουάσινγκτον. «Είμαι ειλικρινής μαζί σου! Δεν βλέπω ταινίες! Δεν πηγαίνω στο σινεμά. Δεν βλέπω ταινίες[…]Έχω κουραστεί με τις ταινίες».

Όταν ο Λι ρώτησε τον Ουάσινγκτον πόσες ταινίες έχει γυρίσει, ο ηθοποιός απάντησε: «Πάρα πολλές. Νομίζω 50!».

Μια ακόμη συνεργασία

Σε σενάριο του Γουίλιαμ Άλαν Φοξ, το «Highest 2 Lowest» αντλεί έμπνευση στο «High and Low» του Ακίρα Κουροσάβα, το οποίο ακολουθεί έναν επιχειρηματία που αποφασίζει αν θα χρησιμοποιήσει τον πλούτο του για να προωθήσει την καριέρα του ή για να σώσει τη ζωή ενός παιδιού. Τόσο το «Highest 2 Lowest» όσο και το «High and Low» βασίζονται στο μυθιστόρημα του Ίβαν Χάντερ «The King’s Ransom».

Το «Highest 2 Lowest», σηματοδοτεί την πέμπτη συνεργασία των Ουάσινγκτον και Λι μετά τις ταινίες «Mo’ Better Blues» (1990), «Malcolm X» (1992), «He Got Game» (1998) και «Inside Man» (2006).

«Ο άνθρωπος δίνει το βραβείο»

Ο Ουάσινγκτον ήταν υποψήφιος για το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για το «Malcolm X», ένα βραβείο που ο Λι υποστηρίζει ότι ο Ουάσινγκτον θα έπρεπε να είχε κερδίσει.

Ωστόσο, ο ηθοποιός του «Equalizer», δεν κυνηγούσε ποτέ τις τιμές. Νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, ο Ουάσινγκτον δήλωσε στο podcast «Jake’s Takes», ότι: «Δεν το κάνω για τα Όσκαρ. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματa. Ασχολούμαι με αυτό εδώ και πολύ καιρό, και υπάρχουν φορές που κέρδισα και δεν έπρεπε να κερδίσω, και άλλες που δεν κέρδισα και έπρεπε να κερδίσω. Ο άνθρωπος δίνει το βραβείο. Ο Θεός δίνει την ανταμοιβή».

«Δεν με ενδιαφέρουν και πολύ τα Όσκαρ. Οι άνθρωποι με ρωτούν: ‘Πού το φυλάς;’ Λοιπόν, δίπλα στο άλλο. Δεν καυχιέμαι! Απλά σας λέω πώς νιώθω γι’ αυτό. Την τελευταία μου μέρα, τα [Όσκαρ] δεν θα μου κάνουν κανένα καλό», πρόσθεσε.

«Το θέατρο είναι το μέσο του ηθοποιού»

Τον περασμένο Μάρτιο, ο Ντένζελ Ουάσινγκτον δήλωσε στο Sunday Morning του CBS News ότι θεωρεί τον εαυτό του πρώτα απ’ όλα ηθοποιό που υπηρετεί την τέχνη του θέατρου.

Μιλώντας για τον ρόλο του στην παραγωγή του Μπρόντγουεϊ «Οθέλλος» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, εξήγησε ότι: «Δεν ξέρω τι σημαίνει Χόλιγουντ. Είμαι ένας ηθοποιός του θεάτρου που κάνει κινηματογράφο- δεν συμβαίνει το αντίστροφο. Πρώτα έκανα θέατρο. Έμαθα πώς να παίζω στη σκηνή, όχι στον κινηματογράφο. Ο κινηματογράφος είναι το μέσο του σκηνοθέτη. Το γυρίζεις, φεύγεις, και μετά το επεξεργάζονται και προσθέτουν μουσική. Το θέατρο είναι το μέσο του ηθοποιού. Όταν ξεκινά η παράσταση, κανείς δεν μπορεί να σε βοηθήσει».

*Με πληροφορίες από: Variety