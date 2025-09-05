Πολιτική αστάθεια στη Γαλλία: Ποιες είναι οι πιθανές συνέπειες για την ΕΕ;

Οι οικονομολόγοι παρακολουθούν στενά τις πολιτικές εξελίξεις στην Γαλλία εν όψει της ψηφοφορίας εμπιστοσύνης της 8ης Σεπτεμβρίου, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην παραίτηση της κυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού έχει εγγυηθεί την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης σε μια προσπάθεια να πείσει τους βουλευτές να υποστηρίξουν το σχέδιο ανάκαμψης του προϋπολογισμού.

Η Γαλλία ενδέχεται να αποκτήσει την τρίτη κυβέρνησή της μέσα σε ένα χρόνο, μια αστάθεια που δεν ευχαριστεί τις αγορές.

«Είναι σαφές ότι οι αγορές παρακολουθούν την κατάσταση και σκέφτονται τι μπορεί να σημαίνει. Και φυσικά, αν η πολιτική αναταραχή επιδεινωθεί, αυτό θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στις αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων. Και αυτό από μόνο του είναι φυσικά αρνητικό για τη γαλλική οικονομία, επειδή τα υψηλότερα επιτόκια σημαίνουν ότι οι επενδύσεις γίνονται πιο ακριβές», δήλωσε ο οικονομολόγος του Bruegel, Γκούντραμ Γουλφ, στο Euronews.

«Η πολιτική αστάθεια γενικά οδηγεί σε μια ορισμένη απώλεια εμπιστοσύνης των επενδυτών. Πρέπει να είμαστε σαφείς ότι οποιαδήποτε σημαντική πολιτική αναταραχή θα έχει συνέπειες για τους επενδυτές, τόσο στη Γαλλία, όσο και για τους ξένους επενδυτές που σκέφτονται τη Γαλλία ως επενδυτικό προορισμό».

Το χρέος της Γαλλίας συνεχίζει να αυξάνεται, οπότε ο Bayrou θέλει να πραγματοποιήσει εξοικονόμηση 44 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2026, ώστε να μειώσει το δημόσιο έλλειμμα κάτω από το 3% έως το 2029. Συγκεκριμένα, προτείνει τη μείωση των δημόσιων δαπανών, την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και την κατάργηση δύο δημόσιων αργιών.

Το Εθνικό Ράλι, η Γαλλία Αδάμαστη, οι Κομμουνιστές και οι Οικολόγοι έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα ψηφίσουν κατά της κυβέρνησης.

Συνέπειες για την ΕΕ

Η ΕΕ αναμένει από τη Γαλλία να βάλει τάξη στα οικονομικά της, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της. Το έργο θα είναι ακόμη πιο δύσκολο αν η κυβέρνηση πέσει.

«Η Γαλλία έχει δεσμευτεί να μειώσει το έλλειμμά της στο πλαίσιο ενός πολυετούς σχεδίου που έχει συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι προφανές λοιπόν ότι η κατάσταση στη Γαλλία και η πιθανή απουσία κυβέρνησης και προϋπολογισμού για το επόμενο έτος θα μπορούσαν να θέσουν σε αμφισβήτηση αυτό το σχέδιο μείωσης του ελλείμματος», επισημαίνει ο Έρικ Μορίς, πολιτικός αναλυτής στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικής (EPC).

Η πολιτική αστάθεια θα μπορούσε να αποδυναμώσει τη Γαλλία στην ευρωπαϊκή σκηνή.

«Δεδομένου του βάρους της Γαλλίας στην ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θα μπορούσε επίσης να έχει συνέπειες για την ευρωζώνη στο σύνολό της, για τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών εταίρων και, κατ’ επέκταση, για το πολιτικό βάρος της Γαλλίας στις αποφάσεις που θα ληφθούν για σημαντικά ζητήματα, ιδίως για θέματα εμπορίου, βιομηχανικής πολιτικής και ανταγωνιστικότητας, τεχνολογικής μετάβασης και κλιματικής αλλαγής», δήλωσε ο Μορίς.

Σε συνέντευξή της τον Ιούνιο, η υπουργός Δημοσίων Λογαριασμών Αμελί ντε Μοντσαλίν αναφέρθηκε στον κίνδυνο να τεθούν τα οικονομικά της Γαλλίας υπό τον έλεγχο διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών, κάτι που πρόσφατα απέκλεισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ.

«Σε λίγες ημέρες, οι οίκοι αξιολόγησης θα δημοσιεύσουν τις αξιολογήσεις τους. Τότε θα δούμε αν αυτό θα δυσκολέψει λίγο περισσότερο τη χρηματοδότηση της Γαλλίας. Ωστόσο, προς το παρόν, είμαστε πολύ μακριά από την παρέμβαση του ΔΝΤ, και ακόμη πιο μακριά από την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την αγορά χρέους, όπως έχει γίνει στο παρελθόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση», προσθέτει ο Μορίς.

Πιστεύει επίσης ότι το γαλλικό χρέος δεν αποτελεί επί του παρόντος κίνδυνο για την ευρωζώνη.

«Στη δεκαετία του 2010 είδαμε ότι μια αβέβαιη ή ασταθής κατάσταση σε μια χώρα, ιδίως στην Ιταλία, μπορούσε να έχει άμεσες συνέπειες για το σύνολο της ευρωζώνης. Από τότε, έχουν γίνει πολλά για να ενισχυθεί η κατάσταση των τραπεζών και των αγορών, οπότε η ευρωζώνη είναι πιο σταθερή απέναντι στους κινδύνους μιας κρίσης», προσθέτει ο πολιτικός αναλυτής.

France runs 6%+ fiscal deficit during good times. It simply cannot afford higher borrowing costs. With foreigners owning large chunk of French bonds, it’s an accident waiting to happen. pic.twitter.com/RAxYLAJW7b — Michael A. Arouet (@MichaelAArouet) March 14, 2025

Οικονομικές συνθήκες

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Γαλλίας, που αντιπροσωπεύει τη συνολική παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, αυξήθηκε μέτρια κατά 0,3% σε τριμηνιαία βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2025, φτάνοντας τα 657,6 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών (INSEE).

Αν και αδύναμη, η οικονομική ανάπτυξη της Γαλλίας ήταν υψηλότερη από το αναμενόμενο. Για το σύνολο του 2024, το ΑΕΠ της Γαλλίας ήταν 2.920 δισεκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας τη Γαλλία τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Γερμανία.

Το δημόσιο χρέος της Γαλλίας, το οποίο βρίσκεται σε άνοδο, ανήλθε σε 3.345 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2025, αντιπροσωπεύοντας το 113,9% του ΑΕΠ της, σύμφωνα με το INSEE. Το δημόσιο έλλειμμα ανήλθε σε 169,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ή 5,8% του ΑΕΠ το 2024.

Αυτοί οι δείκτες είναι πολύ υψηλότεροι από τα κριτήρια του Μάαστριχτ που θεσπίστηκαν το 1992, τα οποία ορίζουν ότι το δημόσιο χρέος μιας χώρας της ευρωζώνης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ και το γενικό δημόσιο έλλειμμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3% του ΑΕΠ.