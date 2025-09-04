«Τελικός» για την Εθνική κόντρα στην Ισπανία – Τα σενάρια για την πρωτιά και τα δύο μονοπάτια μέχρι τον τελικό

Ο πρώτος… τελικός για την Εθνική στο Eurobasket θα διεξαχθεί απόψε (4/9, 21:30), κόντρα στην Ισπανία, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να θέλει τη νίκη προκειμένου να πάρει την πρώτη θέση στον όμιλο.

Σε αντίθετο σενάριο, δηλαδή σε ενδεχόμενη ήττα, τότε η Ελλάδα θα μπορούσε να τερματίσει στην τέταρτη θέση του ομίλου, ενώ υπενθυμίζεται πως και οι Ισπανοί «καίγονται» για νίκη καθώς κινδυνεύουν να μείνουν εκτός συνέχειας.

Το ευχάριστο για τον κόουτς Σπανούλη είναι πως θα έχει στη διάθεσή του τους δύο παίκτες που έλειψαν από το προηγούμενο ματς κόντρα στη Βοσνία. Ο λόγος για τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Γιαννούλη Λαρεντζάκη που είχαν ενοχλήσεις στο γόνατο και τη μέση αντίστοιχα, αλλά πλέον νιώθουν καλύτερα. Αμφότεροι αναμένεται να παίξουν απέναντι στην Ισπανία.

«Πιστεύω ότι δεν υπάρχει ομάδα που να πηγαίνει «τρένο» σε όλο το τουρνουά, ούτε η Ελλάδα έπαιζε πάντα τέλεια σε όλα τα ματς. Εμείς ξέρουμε τι πρέπει να βελτιώσουμε. Το πρωί μιλήσαμε με τον Γιάννη και αποφασίσαμε από κοινού, για το δικό του καλό, να μην παίξει. Η ομάδα προσαρμόστηκε ανάλογα. Ο Γιάννης είναι έτοιμος, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε και μακροπρόθεσμα. Έχουμε τους δικούς μας στόχους, τη δική μας λογική στο πλάνο μας και πρέπει να την ακολουθούμε. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», ανέφερε ο Βασίλης Σπανούλης ενόψει του ματς.

Τα σενάρια πρόκρισης για την Εθνική

1η θέση: Η Ελλάδα θα βγει πρώτη εάν νικήσει την Ισπανία ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα αποτελέσματα στα παιχνίδια του ομίλου.

2η θέση: Αν χάσει από την Ισπανία έως 27 πόντους διαφορά, η Ιταλία νικήσει την Κύπρο και η Γεωργία την Βοσνία.

3η θέση: Αν χάσει από την Ισπανία με τουλάχιστον 28 πόντους διαφορά, η Ιταλία νικήσει την Κύπρο και η Γεωργία την Βοσνία.

4η θέση: α) Αν χάσει από την Ισπανία, η Ιταλία νίκησε την Κύπρο και η Βοσνία την Γεωργία.

β) Αν χάσει από την Ισπανία, η Ιταλία χάσει από την Κύπρο και η Βοσνία νικήσει την Γεωργία.

Η βαθμολογία:

Ελλάδα 3-1

Ιταλία 3-1

Ισπανία 2-2

Βοσνία & Ερζεγοβίνη 2-2

Γεωργία 2-2

Κύπρος 0-4

Οι τέσσερις πιθανοί της αντίπαλοι στους «16»

Από το 4ο γκρουπ που διεξάγεται στο Κατοβίτσε της Πολωνίας στους «16» το «εισιτήριο» πήραν οι διοργανωτές Πολωνοί, η Γαλλία, το Ισραήλ, και η Σλοβενία, ενώ Βέλγιο και Ισλανδία αποκλείστηκαν από τη συνέχεια.

Αναλόγως με την τελική κατάταξη που θα κριθεί στην 5η και τελευταία αγωνιστική, όπως και στον όμιλο της Εθνικής, θα προκύψει και ο αντίπαλος της Ελλάδας με τον πρώτο να παίζει με τον τέταρτο και τον δεύτερο με τον τρίτο.

Έγιναν γνωστά τα πρώτα τέσσερα ζευγάρια του Eurobasket 2025

Ολοκληρώθηκαν και οι πέντε αγωνιστικές του Α’ και του Β’ ομίλου του Eurobasket 2025 κι έτσι προέκυψαν τα πρώτα τέσσερα ζευγάρια της φάσης των «16».

Τα πρώτα 4 ζευγάρια στη φάση των «16»

Λιθουανία – Λετονία

Τουρκία – Σουηδία

Γερμανία – Πορτογαλία

Σερβία – Φινλανδία