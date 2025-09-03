sports betsson
Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
03.09.2025 | 21:24
Σοκαριστικό δυστύχημα στην Πορτογαλία με εκτροχιασμό τραμ (βίντεο)
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Εθνικής
On Field 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:30

Ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Εθνικής

Ο αγώνας με την Ισπανία είναι ο δεύτερος «τελικός» στον όμιλο και για να μην την… πατήσουμε πρέπει να έχουμε στο νου μας την Βοσνία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Spotlight

Η ήττα της Εθνικής μας ομάδας από την Βοσνία, στην πρώτη φάση του Eurobasket, ήταν αποτέλεσμα που δεν περίμενε κανείς. Κι όταν λέμε κανείς, το εννοούμε καθώς όλοι περίμεναν μια άνετη επικράτηση ακόμα κι όταν έγινε γνωστό πως δεν θα παίξει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Και για να είμαστε ειλικρινείς, το παιχνίδι με τους Βόσνιους το χάσαμε, όχι γιατί δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης, αλλά γιατί πιστέψαμε πως είχαμε νικήσει πριν… παίξουμε.

Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα της Εθνικής μας, αυτή ήταν η «παγίδα» και δεν καταφέραμε να την αποφύγουμε. Το παιχνίδι χάθηκε κι αυτό δεν αλλάζει, ωστόσο κάτι μπορούμε να «κερδίσουμε» από την ήττα απέναντι στην Βοσνία.

Κι αυτό είναι η νοοτροπία με την οποία πρέπει να δούμε τον κρίσιμο αγώνα απέναντι στην Ισπανία, τον αγώνα που με νίκη θα μας χαρίσει την πρώτη θέση του ομίλου μας.

Ναι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα καταφέρει ν΄ αγωνιστεί κι αυτή είναι μια σημαντική εξέλιξη, αυτό όμως που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι το πάθημα με τους Βόσνιους.

Πρέπει να έχουμε την συγκέντρωση που δεν είχαμε προχθές και είναι δεδομένο πως πάνω έχει δουλέψει πολύ από χθες ο Βασίλης Σπανούλης.

«Μπλακ άουτ» όπως αυτό με την Βοσνία είναι απαγορευτικά στο παιχνίδι με τους Ισπανούς, όπως επίσης κάθε χαλαρότητα, καθώς μπορεί η ισπανική ομάδα να μην είναι το φόβητρο περασμένων χρόνων, αλλά η ζημιά δεν αργεί να γίνει και η Εθνική μας ομάδα πρέπει να δείξει μεγάλη προσοχή.

Πρέπει επίσης να τονίσουμε την ανάγκη «επιστροφής» στις βασικές μας αρχές και εννοούμε φυσικά την καλή άμυνα που είχαμε παίξει στην διοργάνωση, μέχρι τον αγώνα απέναντι στην Βοσνία.

Γιατί η αλήθεια είναι ότι στην αναμέτρηση με τους Βόσνιους «ξεχάσαμε» (λόγω της χαλαρότητας που προαναφέραμε) την καλή άμυνα και στο τέλος το πληρώσαμε ακριβά.

Το σίγουρο είναι πως η Εθνική μας ομάδα μπορεί να πετύχει τον στόχο της, μπορεί να πάρει τη νίκη επί των Ισπανών, η οποία θα μας δώσει και την πρωτιά στον όμιλο.

Αρκεί οι διεθνείς να δείξουν την απαιτούμενη προσοχή και συγκέντρωση, γιατί το παιχνίδι δεν θα είναι εύκολο και κανείς δεν πρόκειται να μας χαριστεί.

Headlines:
Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έργο

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έργο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Business
Metlen: Εντάχθηκε στον FTSE 100

Metlen: Εντάχθηκε στον FTSE 100

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Άλλα Αθλήματα 03.09.25

Το «αδύνατο» της Aston Martin στη Μόντσα

Για την Aston Martin, η Μόντσα μοιάζει με «αδύνατη αποστολή». Η μόνη ελπίδα είναι η τέλεια εκτέλεση στρατηγικής από το pit wall και ένα καθαρό τριήμερο χωρίς λάθη.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Eurobasket 2025 03.09.25

Λιθουανία – Σουηδία 74-71: Οι Λιθουανοί νίκησαν και περιμένουν το Φινλανδία- Γερμανία (vid)

Η Λιθουανία έχασε με τραυματισμό έναν ακόμη παίκτη, ωστόσο νίκησε τη Σουηδία με 74-71 για το Β' γκρουπ και περιμένει τον αγώνα της Φινλανδίας με τη Γερμανία για να μάθει αν θα καταλάβει τη 2η θέση.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Ο νομικός θρίαμβος της Νότιγχαμ Φόρεστ κατά της FA, τάραξε τα νερά του αγγλικού ποδόσφαιρου (pics)

Για «ιστορική νίκη» κάνουν λόγο τα κορυφαία ΜΜΕ του «νησιού» σχολιάζοντας το θάρρος της Φόρεστ να κυνηγήσει ως το τέλος το δίκιο της κόντρα στα πειθαρχικά όργανα της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αγγλίας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
betson_textlink
Stream sports
Η πρώτη εικόνα του Μάνσα στο Ρέντη
On Field 03.09.25

Η πρώτη εικόνα του Μάνσα στο Ρέντη

Τι έδειξε με το «καλημέρα» ο νεαρός Βραζιλιάνος στόπερ και ποιο είναι το στοιχείο που τον κάνει να ξεχωρίζει

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο… πικρός καφές του Γκιγιέρμο Οτσόα
On Field 02.09.25

Ο… πικρός καφές του Γκιγιέρμο Οτσόα

Ο Μεξικανός γκολκίπερ άφησε στα «κρύα του λουτρού» την Μπούργκος (ομάδα δεύτερης κατηγορίας στην Ισπανία), λέγοντας πως πάει για καφέ κι επιστρέφει για την υπογραφή του συμβολαίου. Έλα όμως που δεν γύρισε ποτέ...

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Έξαλλος ο Γκουέι με την Κρίσταλ Πάλας
On Field 02.09.25

Έξαλλος ο Γκουέι με την Κρίσταλ Πάλας

Ο 25χρονος στόπερ αδυνατεί να πιστέψει πως η διοίκηση των «αετών» ακύρωσε την μεταγραφή του στην Λίβερπουλ, την ώρα που ο παίκτης περνούσε από ιατρικές εξετάσεις

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η μεγαλύτερη επιτυχία του Ποντένσε
On Field 02.09.25

Η μεγαλύτερη επιτυχία του Ποντένσε

Ο Πορτογάλος έχει κερδίσει την αγάπη και τον σεβασμό όλων στο Ρέντη κι αυτό τον κάνει ακόμα πιο πολύτιμο στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ολυμπιακός: Έγιναν όλα όπως έπρεπε…
On Field 02.09.25

Ολυμπιακός: Έγιναν όλα όπως έπρεπε…

Ένα άκρως ποιοτικό ρόστερ στα χέρια του «στρατηγού» Μεντιλίμπαρ που είδε όσα ήθελε να γίνονται πραγματικότητα από την διοίκηση Μαρινάκη – Ο Ποντένσε, ο Ταρέμι, η νέα γενιά και ένα «μίγμα» ικανό για νέες μεγάλες στιγμές.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Μήπως τελικά έχει δίκιο ο Σπανούλης για ρόστερ 14 παικτών στις μεγάλες διοργανώσεις;
On Field 02.09.25

Μήπως τελικά έχει δίκιο ο Σπανούλης για ρόστερ 14 παικτών στις μεγάλες διοργανώσεις;

Ο Βασίλης Σπανούλης είχε ταχθεί υπέρ τις αύξησης των ρόστερ 14 παίκτες και φαίνεται να επιβεβαιώνεται μετά από τους τελευταίους τραυματισμούς σε Σερβία, Λιθουανία και Γερμανία.

Βιδιάνος Ρούσσος
Ο μεγάλος στόχος της Λίβερπουλ
On Field 01.09.25

Ο μεγάλος στόχος της Λίβερπουλ

Οι απίστευτες μεταγραφές των «κόκκινων» δημιουργούν ένα φανταστικό ρόστερ και ο πήχης έχει ανέβει ψηλότερα από ποτέ…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γυρίζει στον πάγκο και ποιους να δει…
Παναθηναϊκός 01.09.25

Γυρίζει στον πάγκο και ποιους να δει…

Ο Παναθηναϊκός «φώναζε» στο δεύτερο ημίχρονο ότι χρειαζόταν παρεμβάσεις από τον πάγκο, όμως οι επιλογές του Ρουί Βιτόρια δεν ήταν αυτές που έπρεπε να έχει...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
«Τα σπάει» το ρεκόρ του Μέχντι Ταρέμι
On Field 31.08.25

«Τα σπάει» το ρεκόρ του Μέχντι Ταρέμι

Οι «ερυθρόλευκοι» έβαλαν στην «μηχανή» τους έναν σέντερ φορ, που έχει το γκολ καθημερινή… συνήθεια και σκοράρει με ποσοστό πολύ πάνω από 50%

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κάθε μέρα και καλύτερη
On Field 31.08.25

Κάθε μέρα και καλύτερη

Τα μηνύματα από την εμφάνιση και άνετη νίκη επί της Γεωργίας είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά, καθώς η Εθνική μας δείχνει πως είναι έτοιμη για όλα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η πίεση που… συνεχίζεται και η τελευταία προσπάθεια για Μαρτίνες
On Field 31.08.25

Η πίεση που… συνεχίζεται και η τελευταία προσπάθεια για Μαρτίνες

Ο Ρούμπεν Αμορίμ ξέρει πως παραμένει στη… γωνία του ρινγκ παρά τη νίκη επί της Μπέρνλι, την ώρα που η Γιουνάιτεντ προσπαθεί να πάρει τον Αργεντίνο γκολκίπερ έστω και στο φινάλε των μεταγραφών

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ιστορία της πεντάχρονης Hind Rajab από τη Γάζα που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά συγκλονίζει τη Βενετία
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας 03.09.25

Η ιστορία της πεντάχρονης Hind Rajab από τη Γάζα που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά συγκλονίζει τη Βενετία

Η ταινία «The Voice of Hind Rajab» είναι βασισμένη σε μια (ακόμη) φρικαλεότητα που διαπράχθηκε στη Γάζα από το Ισραήλ, με θύμα την Hind Rajab, την οικογένεια της και τους γιατρούς που πήγαν να τους σώσουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φάμελλος: Απαιτείται ισχυρή Πολιτεία που θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ – Η κυβέρνηση συνεχίζει τη φοροεπιδρομή της
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

Φάμελλος: Απαιτείται ισχυρή Πολιτεία που θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ – Η κυβέρνηση συνεχίζει τη φοροεπιδρομή της

Σύσκεψη με εκπροσώπους Επαγγελματικών Ομοσπονδιών και φορέων ενόψει της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ είχε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Το «αδύνατο» της Aston Martin στη Μόντσα
Άλλα Αθλήματα 03.09.25

Το «αδύνατο» της Aston Martin στη Μόντσα

Για την Aston Martin, η Μόντσα μοιάζει με «αδύνατη αποστολή». Η μόνη ελπίδα είναι η τέλεια εκτέλεση στρατηγικής από το pit wall και ένα καθαρό τριήμερο χωρίς λάθη.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μυλωνάκης: Ο άνθρωπος που ήθελε να γίνει «Γρηγόρης» στη θέση του Γρηγόρη – Οι γκρίνιες και οι «νέοι κοριοί»
Βαρύ το κλίμα 03.09.25

Γιώργος Μυλωνάκης: Ο άνθρωπος που ήθελε να γίνει «Γρηγόρης» στη θέση του Γρηγόρη – Οι γκρίνιες και οι «νέοι κοριοί»

Δεν είναι λίγοι οι κυβερνητικοί βουλευτές που πνέουν μένεα στο πρόσωπο του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ. Ο Γιώργος Μυλωνάκης φαίνεται πως συγκεντρώνει πολλά παράπονα για τη διαχείριση της κρίσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για το γεγονός ότι επιθυμεί να δένει και να λύνει στο Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ήταν νόμιμο το χτύπημα των ΗΠΑ στο «πλοίο ναρκωτικών της Βενεζουέλας»;
11 νεκροί 03.09.25

Ήταν νόμιμο το χτύπημα των ΗΠΑ στο «πλοίο ναρκωτικών της Βενεζουέλας»;

Μια επίθεση που πραγματοποίησαν οι δυνάμεις των ΗΠΑ σε ένα πλοίο στην Καραϊβική Θάλασσα ενδέχεται να παραβίασε τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και το ναυτικό δίκαιο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λιθουανία – Σουηδία 74-71: Οι Λιθουανοί νίκησαν και περιμένουν το Φινλανδία- Γερμανία (vid)
Eurobasket 2025 03.09.25

Λιθουανία – Σουηδία 74-71: Οι Λιθουανοί νίκησαν και περιμένουν το Φινλανδία- Γερμανία (vid)

Η Λιθουανία έχασε με τραυματισμό έναν ακόμη παίκτη, ωστόσο νίκησε τη Σουηδία με 74-71 για το Β' γκρουπ και περιμένει τον αγώνα της Φινλανδίας με τη Γερμανία για να μάθει αν θα καταλάβει τη 2η θέση.

Σύνταξη
Ο νομικός θρίαμβος της Νότιγχαμ Φόρεστ κατά της FA, τάραξε τα νερά του αγγλικού ποδόσφαιρου (pics)
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Ο νομικός θρίαμβος της Νότιγχαμ Φόρεστ κατά της FA, τάραξε τα νερά του αγγλικού ποδόσφαιρου (pics)

Για «ιστορική νίκη» κάνουν λόγο τα κορυφαία ΜΜΕ του «νησιού» σχολιάζοντας το θάρρος της Φόρεστ να κυνηγήσει ως το τέλος το δίκιο της κόντρα στα πειθαρχικά όργανα της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αγγλίας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Λισαβόνα: Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες μετά από εκτροχιασμό Τραμ
Κόσμος 03.09.25

Λισαβόνα: Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες μετά από εκτροχιασμό Τραμ

Τουλάχιστον τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και περίπου άλλα 20 τραυματίστηκαν, όταν το εμβληματικό Τραμ Gloria στη Λισαβόνα, το οποίο είναι δημοφιλές στους τουρίστες, εκτροχιάστηκε και συνετρίβη

Σύνταξη
Ποια είναι η Κιμ Τζου Αι, η έφηβη πιθανή διάδοχος του Κιμ Γιονγκ Ουν στη Βόρεια Κορέα
Κόσμος 03.09.25

Ποια είναι η Κιμ Τζου Αι, η έφηβη πιθανή διάδοχος του Κιμ Γιονγκ Ουν στη Βόρεια Κορέα

Η έφηβη κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Τζου Αι, παρουσιάζεται ως η πιθανή διάδοχος για την ηγεσία στη Βόρεια Κορέα και η 4η που θα συνεχίσει την δυναστεία των Κιμ. Τι είναι γνωστό για αυτήν

Σύνταξη
Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις για να επισκεφθείτε το φθινόπωρο
Planet Travel 03.09.25

Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις για να επισκεφθείτε το φθινόπωρο

Προορισμοί για εμπειρία σε μεγάλη πόλη, για μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες ή για ένα γραφικό φθινόπωρο - Οι πόλεις όπου αυτή η εποχή του χρόνου προσφέρει όμορφα τοπία και μια διαφορετική κουλτούρα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Προφητεία και αναρχία στο στέμμα: Ο σαμάνος και η πριγκίπισσα της Νορβηγίας στο Netflix – «Πλύση εγκεφάλου»
Ντοκιμαντέρ 03.09.25

Προφητεία και αναρχία στο στέμμα: Ο σαμάνος και η πριγκίπισσα της Νορβηγίας στο Netflix – «Πλύση εγκεφάλου»

Ένας σαμάνος, μια πριγκίπισσα και μια αγάπη που αψήφησε τους κανόνες του παλατιού. Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας και ο σαμάνος Ντουρέκ παρουσιάζουν την ιστορία τους στο Netflix, λίγο πριν τον γάμο τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα ξαναχτίσει την Ελλάδα της δικαιοσύνης – «Ηθική» και «κυβέρνηση Μητσοτάκη» έννοιες ασύμβατες
3η Σεπτέμβρη 03.09.25

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα ξαναχτίσει την Ελλάδα της δικαιοσύνης – «Ηθική» και «κυβέρνηση Μητσοτάκη» έννοιες ασύμβατες

«Η σημερινή επέτειος αποτελεί διαχρονικά εφαλτήριο κοινωνικών αγώνων. Ας αγωνιστούμε ενωμένοι για να γίνει αφετηρία μιας νέας ηθικής και αξιακής επανάστασης απέναντι στην παρακμή, την ατιμωρησία, την αλαζονεία», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών»
Γάζα 03.09.25

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών»

«Η επιστροφή των ομήρων μας αποτελεί ηθικό και εθνικό καθήκον. Θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε εναντίον των κύριων προπυργίων της Χαμάς μέχρι την ήττα της», λέει το Ισραήλ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ουκρανία: Αρνείται συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι στη Μόσχα – Απαράδεκτη η πρόταση
Ουκρανία 03.09.25

Το Κίεβο αρνείται συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι στη Μόσχα - Απαράδεκτη η πρόταση

Η Ουκρανία αρνήθηκε συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι στη Ρωσία κρίνοντας την πρόταση απαράδεκτη ως προς τους όρους και ως προς το μέρος. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για «σοβαρές προτάσεις» δηλώνει ο ΥΠΕΞ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κρητική μαφία: «Δεν ζήτησα τη μεσολάβηση κανενός, προσπαθούν να με μπλέξουν» – Τι απαντά ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ
Ελλάδα 03.09.25

Κρητική μαφία: «Δεν ζήτησα τη μεσολάβηση κανενός, προσπαθούν να με μπλέξουν» – Τι απαντά ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ

Το όνομα του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ περιλαμβάνεται στη δικογραφία της υπόθεσης και στις αναφορές που κάνουν στον ίδιο τα αρχηγικά μέλη της κρητικής μαφίας

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία

Με νέα του παρέμβαση ο Αλέξης Τσίπρας ορίζει τη σύγχρονη διαχωριστική γραμμή απέναντι σε πολιτικές και πρακτικές που οξύνουν τις ανισότητες και το άδικο

Σύνταξη
Κίνηση ανθρωπιάς από φιλάθλους της Γουότφορντ προς τον 16χρονο φίλο του Άρη που έπεσε θύμα οπαδικής επίθεσης
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Κίνηση ανθρωπιάς από φιλάθλους της Γουότφορντ προς τον 16χρονο φίλο του Άρη που έπεσε θύμα οπαδικής επίθεσης

Σπουδαία κίνηση από τους οπαδούς της Γουότφορντ για τον νεαρό οπαδό του Άρη που έπεσε θύμα οπαδικής επίθεσης στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης πρόσφατα.

in.gr Team
Ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε Πούτιν και Σι να μιλάνε για μεταμοσχεύσεις και αθανασία – Δείτε το βίντεο
Κόσμος 03.09.25

Ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε Πούτιν και Σι να μιλάνε για μεταμοσχεύσεις και αθανασία – Δείτε το βίντεο

Η στιγμή της συνομιλίας Πούτιν και Σι μεταδόθηκε ζωντανά από την κρατική τηλεόραση CCTV σε άλλα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής τηλεόρασης της Κίνας CGTN, του AP και του Reuters.

Σύνταξη
Το δημογραφικό, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και η 13ωρη δουλεία
Πολιτική 03.09.25

Το δημογραφικό, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και η 13ωρη δουλεία

Με το πρόσχημα της ανταγωνιστικότητας το νέο εργασιακό νομοσχέδιο έρχεται να ξηλώσει ό,τι έχει μείνει όρθιο μετά από 3 μνημόνια και 6 χρόνια γαλάζιας διακυβέρνησης. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ανησυχεί για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Τσέφεριν: «Δεν είμαι υπέρ του αποκλεισμού αθλητών»
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Τσέφεριν: «Δεν είμαι υπέρ του αποκλεισμού αθλητών»

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, μίλησε για το Ισραήλ και την κατάσταση στην Γάζα, αλλά και για την τιμωρία που έχει επιβληθεί στη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΠΑΣΟΚ: Να σταματήσει τώρα το θέατρο παραλόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου
Στον αέρα; 03.09.25

ΠΑΣΟΚ: Να σταματήσει τώρα το θέατρο παραλόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

«Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα και ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη. Οφείλει άμεσα να ενημερώσει για την πραγματική κατάσταση, το χρονοδιάγραμμα και τις αληθείς προοπτικές υλοποίησης του έργου», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο