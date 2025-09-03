Ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Εθνικής

Η ήττα της Εθνικής μας ομάδας από την Βοσνία, στην πρώτη φάση του Eurobasket, ήταν αποτέλεσμα που δεν περίμενε κανείς. Κι όταν λέμε κανείς, το εννοούμε καθώς όλοι περίμεναν μια άνετη επικράτηση ακόμα κι όταν έγινε γνωστό πως δεν θα παίξει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Και για να είμαστε ειλικρινείς, το παιχνίδι με τους Βόσνιους το χάσαμε, όχι γιατί δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης, αλλά γιατί πιστέψαμε πως είχαμε νικήσει πριν… παίξουμε.

Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα της Εθνικής μας, αυτή ήταν η «παγίδα» και δεν καταφέραμε να την αποφύγουμε. Το παιχνίδι χάθηκε κι αυτό δεν αλλάζει, ωστόσο κάτι μπορούμε να «κερδίσουμε» από την ήττα απέναντι στην Βοσνία.

Κι αυτό είναι η νοοτροπία με την οποία πρέπει να δούμε τον κρίσιμο αγώνα απέναντι στην Ισπανία, τον αγώνα που με νίκη θα μας χαρίσει την πρώτη θέση του ομίλου μας.

Ναι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα καταφέρει ν΄ αγωνιστεί κι αυτή είναι μια σημαντική εξέλιξη, αυτό όμως που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι το πάθημα με τους Βόσνιους.

Πρέπει να έχουμε την συγκέντρωση που δεν είχαμε προχθές και είναι δεδομένο πως πάνω έχει δουλέψει πολύ από χθες ο Βασίλης Σπανούλης.

«Μπλακ άουτ» όπως αυτό με την Βοσνία είναι απαγορευτικά στο παιχνίδι με τους Ισπανούς, όπως επίσης κάθε χαλαρότητα, καθώς μπορεί η ισπανική ομάδα να μην είναι το φόβητρο περασμένων χρόνων, αλλά η ζημιά δεν αργεί να γίνει και η Εθνική μας ομάδα πρέπει να δείξει μεγάλη προσοχή.

Πρέπει επίσης να τονίσουμε την ανάγκη «επιστροφής» στις βασικές μας αρχές και εννοούμε φυσικά την καλή άμυνα που είχαμε παίξει στην διοργάνωση, μέχρι τον αγώνα απέναντι στην Βοσνία.

Γιατί η αλήθεια είναι ότι στην αναμέτρηση με τους Βόσνιους «ξεχάσαμε» (λόγω της χαλαρότητας που προαναφέραμε) την καλή άμυνα και στο τέλος το πληρώσαμε ακριβά.

Το σίγουρο είναι πως η Εθνική μας ομάδα μπορεί να πετύχει τον στόχο της, μπορεί να πάρει τη νίκη επί των Ισπανών, η οποία θα μας δώσει και την πρωτιά στον όμιλο.

Αρκεί οι διεθνείς να δείξουν την απαιτούμενη προσοχή και συγκέντρωση, γιατί το παιχνίδι δεν θα είναι εύκολο και κανείς δεν πρόκειται να μας χαριστεί.