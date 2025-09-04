Φουρνιέ: «Αν κρατούσα όλα τα δώρα από την οικογένεια του Ολυμπιακού, θα άνοιγα το καλύτερο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα»
Η απίθανη ανάρτηση του Εβάν Φουρνιέ με ελιές καλαμών στο Twitter και «ευχαριστώ» στους φίλους του Ολυμπιακού για τα δώρα που του έχουν κάνει.
Ο Εβάν Φουρνιέ βρίσκεται μόλις έναν χρόνο στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, αφού πέρσι το καλοκαίρι υπέγραψε συμβόλαιο με τους ερυθρόλευκους, όμως το «δέσιμο» που έχει με τον κόσμο της ομάδας είναι απίστευτο.
Ο Γάλλος παικταράς που έκανε τη διαφορά την περσινή σεζόν για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα και την οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος απέναντι στον Παναθηναϊκό, αλλά και του Σούπερ Καπ, έχει ξεκινήσει προετοιμασία στο ΣΕΦ με την υπόλοιπη ομάδα, όμως η αγάπη που δέχεται από τους οπαδούς είναι εντυπωσιακή.
Όπως ανέβασε και ο ίδιος στα social media του, κάθε μέρα που περνά φαίνεται ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού κάνει και από ένα δώρο στον Εβάν Φουρνιέ και ο Γάλλος δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί, κάνοντας μια πολύ ιδιαίτερη ανάρτηση στο «Χ».
Δείτε την ανάρτηση του Εβάν Φουρνιέ:
If I still had all the gifts that the Olympiacos family gave me, I could open the best supermarket in Greece.
Thanks you so much❤️🤍 pic.twitter.com/Xar2NlCI9o
— Evan Fournier (@EvanFourmizz) September 4, 2025
Ο ηγέτης του Ολυμπιακού έλαβε από κάποιον φίλο της ομάδας ελιές καλαμών, τις πόσταρε στο Twitter και έγραψε άλλο ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη και χιούμορ για την ομάδα του: «Αν κρατούσα όλα τα δώρα που μου έχει κάνει η οικογένεια του Ολυμπιακού, θα μπορούσα να ανοίξω το καλύτερο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ».
