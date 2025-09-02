«Happy Fournierversary»: Ένας χρόνος από τη μεταγραφή του Εβάν Φουρνιέ (pics, vids)

21/5/2022: Ο Εβάν Φουρνιέ στο Χ: ««Αν κάποια μέρα έπρεπε να επιστρέψω στην Ευρώπη και είχα την επιλογή να πάω όπου θέλω, νομίζω ότι θα πήγαινα στον Ολυμπιακό. Εξακολουθεί να είναι ένα ιερό κλαμπ».

2/9/2024: Ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Γάλλο γκαρντ/φόργουορντ και δύο μέρες μετά έρχεται στην Ελλάδα.

Και από τότε γράφεται μία από τις πιο ιδιαίτερες ιστορίες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με τον Φουρνιέ να έρχεται και με το… bonjour (σ.σ. καλημέρα στα γαλλικά) να κάνει τη διαφορά για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Δύο μέρες μετά την ανακοίνωσή του, ο Γάλλος ήρθε στην Ελλάδα και τον υποδέχθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος», μία ερυθρόλευκη… λαοθάλασσα, η οποία θα μπορούσε να συγκριθεί με αυτή που είδε ο Ντανιέλ Ποντένσε λιγότερες από 365 μέρες μετά, το βράδυ της Δευτέρας (1/9), στη δεύτερη επιστροφή του στον Ολυμπιακό

Η υποδοχή του Ποντένσε από τους φίλους του Ολυμπιακού:

«Ήρθε, σούταρε, κατέκτησε»

Ο Φουρνιέ ήταν εκπληκτικός από το ξεκίνημα τη σεζόν, αλλά στον ημιτελικό του Final 4 της Euroleague ήταν ο μόνος που ξεχώρισε και προσπάθησε να οδηγήσει τους Ερυθρόλευκους στον τελικό. Ολοκλήρωσε το ματς με 31 πόντους έχοντας 6/9 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 7/9 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα. Συνολικά είχε 16,1 πόντους με 2,2 ριμπάουντ, 2,6 ασίστ, σε κάτι παραπάνω από 25 λεπτά (25:47). Σούταρε με 50.7% στο δίποντο, 35.8% στο τρίποντο και 73.5% στις βολές.

Καθοριστικός ήταν και στη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL, απέναντι στον Παναθηναϊκό, όταν ο Ολυμπιακός μετά την ήττα στο πρώτο ματς, έκανε τρεις σερί νίκες και κατέκτησε το πρωτάθλημα με ανατροπή, με τον Φουρνιέ να έχει 15 πόντους με 4/8 τρίποντα, στον τρίτο τελικό, οδηγώντας την ομάδα του στο 2-1 στη σειρά.

Κάπως έτσι, 365 μετά Φουρνιέ και Ολυμπιακός μπαίνουν στο δεύτερο χρόνο της… καρμικής τους σχέσης, με τις δύο πλευρές να έχουν επεκτείνει τη συνεργασία τους για τα επόμενα τρία χρόνια, με βελτιωμένους οικονομικούς όρους για τον Γάλλο και στον ορίζοντα να μπουν μαζί στο νέο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.