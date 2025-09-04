sports betsson
Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
Ελλάδα – Ισπανία: Η Εθνική θέλει να… ξορκίσει τον κακό της δαίμονα (vids)
Μπάσκετ 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:45

Την τρομακτική εις βάρος της παράδοση απέναντι στην Ισπανία θέλει να ανατρέψει η Εθνική Ελλάδας, σε ένα ματς που για πρώτη φορά «κατεβαίνει» αυτή ως το φαβορί! – Το 1-8 από το 2006, το συνολικό 27-9 και η μεγάλη ευκαιρία.

Γιώργος Πανταζόγλου
Η Ελλάδα κοντράρεται απόψε (21:30, EΡΤ 1) με την Ισπανία στην Κύπρο για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Eurobasket, σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει πολλά τόσο για τη «γαλανόλευκη» όσο και για τη «φούρια ρόχα». Η Εθνική μας ομάδα έχει ρεκόρ 3-1 στον όμιλο και έχει προκριθεί ήδη, όμως με νίκη απέναντι στην ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο «κλειδώνει» και την πρωτιά, την ώρα που οι Ισπανοί αν ηττηθούν είναι ορατό το ενδεχόμενο να μείνουν εκτός διοργάνωσης, αφού θα θέλουν νίκη της Γεωργίας επί της Βοσνίας για να περάσουν ως τέταρτοι στην ισοβαθμία.

Το αποψινό ματς της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη είναι μια τεράστια ευκαιρία για… εξιλέωση απέναντι στον «κακό δαίμονα» της γαλανόλευκης, αφού εκτός από την πρώτη θέση, με νίκη μπορεί να τη στείλει… σπίτι της. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 74 για την ακρίβεια, η Ισπανία αποτελεί τον μεγαλύτερο… μπελά της Ελλάδας στο μπάσκετ και για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για να κερδίσει τους Ίβηρες.

Η «φούρια ρόχα» ξυπνάει άσχημες αναμνήσεις στους Έλληνες, ειδικά στον 21ο αιώνα, αφού έχει στερήσει πολλές νίκες και κυρίως πολλά μετάλλια από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Συνολικά η Εθνική με την Ισπανία έχει παίξει 36 επίσημα παιχνίδια με την Ισπανία και έχει 27 ήττες και μόλις 9 νίκες (έχουν και 10 φιλικές αναμετρήσεις).

Καλώς ή κακώς η Ισπανία τον 21ο αιώνα είναι η κορυφαία εθνική ομάδα στην Ευρώπη με χρυσά μετάλλια σε Παγκόσμια, Ευρωπαϊκά, κι ασημένια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, πικραίνοντας πολλές φορές τη δική μας Εθνική.

Το ιστορικό 102-96 επί της Team USA και η… προσγείωση

Τα τελευταία 19 χρόνια περίπου, η Ισπανία έχει «κατατροπώσει» την Εθνική μας. Από τις 3 Σεπτεμβρίου του 2006 και τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία μας επί της Team USA στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Σαϊτάμα με 102-96, οι Ίβηρες έχουν πάρει το… σκαλπ της Ελλάδας.

Ο μεγάλος τελικός εκείνης της διοργάνωσης ήταν απέναντι στην Ισπανία και ήταν μια πολύ βαριά ήττα που ήρθε μετά από το έπος επί των Αμερικανών, με τη γαλανόλευκη να χάνει με 70-47 και να παίρνει το ασημένιο μετάλλιο.

YouTube thumbnail

Από το 2006 και τον τελικό του Παγκοσμίου στη Σαϊτάμα, έως τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι, η Ελλάδα έχει νικήσει μόνο μια φορά την Ισπανία σε μεγάλη διοργάνωση και έχει χάσει οκτώ από τους εννέα αγώνες! Η νίκη μας σημειώθηκε το 2013 στη Λιουμπλιάνα, με 79-75. Ήταν 12 Σεπτεμβρίου 2013, στην πρώτη αγωνιστική της β’ φάσης των ομίλων όπου νικήσαμε με 20 πόντους του… Βασίλη Σπανούλη, ενώ είχαν παίξει και οι Σλούκας – Παπανικολάου.

YouTube thumbnail

Σπουδαία εμφάνιση έκανε ο Κώστας Καϊμακόγλου, με 11 πόντους, ενώ από 10 πόντους είχαν Μπουρούσης και Πρίντεζης. Μετά όμως η Εθνική μας έκανε δύο ήττες, έμεινε εκτός οκτάδας και κατέλαβε την 11η θέση. Οι δε Ισπανοί έφτασαν στα ημιτελικά και κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο!

Ουσιαστικά η Εθνική μας στις ήττες που ήρθαν μέχρι και σήμερα αδικήθηκε πολύ, με τη διαιτησία να έχει την… τιμητική της σε αρκετά ματς. Το 2007 η Εθνική στο Eurobasket πήγε στην Ισπανία απέναντι στη διοργανώτρια και ηττήθηκε με 82-77 σε ένα ματς που αποτελεί και από τις μεγαλύτερες… σφαγές στην ιστορία. Γενικότερα απέναντι στη «φούρια ρόχα» έχει αδικηθεί πολλές φορές είτε από τη διαιτησία, είτε από τον ίδιο της τον εαυτό, όμως έχει μια μοναδική ευκαιρία για… εξιλέωση τη φετινή σεζόν.

Αξίζει να σημειωθεί πως η αποψινή είναι η 16η συνάντηση Ελλάδας-Ισπανίας σε Ευρωμπάσκετ. Η Εθνική μας έχει τέσσερις νίκες και η Ισπανία 11.

Αναλυτικά όλες οι μάχες που έχει δώσει η Εθνική με την Ισπανία:

18/10/1951 – Μεσογειακοί Αγώνες (Αλεξάνδρεια): Ελλάδα 47-49 Ισπανία
20/07/1955 – Μεσογειακοί Αγώνες (Βαρκελώνη): Ελλάδα 53-59 Ισπανία
23/07/1955 – Μεσογειακοί Αγώνες (Βαρκελώνη): Ελλάδα 57-58 Ισπανία
02/05/1961 – Ευρωμπάσκετ (Βελιγράδι): Ελλάδα 46-73 Ισπανία
05/06/1965 – Ευρωμπάσκετ (Τιφλίδα): Ελλάδα 89-82 Ισπανία ✅
07/10/1967 – Ευρωμπάσκετ (Ελσίνκι): Ελλάδα 95-99 Ισπανία
02/10/1973 – Ευρωμπάσκετ (Βαρκελώνη): Ελλάδα 74-86 Ισπανία
09/06/1975 – Ευρωμπάσκετ (Ριέκα): Ελλάδα 63-89 Ισπανία
26/08/1975 – Μεσογειακοί Αγώνες (Αλγέρι): Ελλάδα 74-80 Ισπανία
23/05/1979 – Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Θεσσαλονίκη): Ελλάδα 88-89 Ισπανία
30/05/1981 – Ευρωμπάσκετ (Μπρατισλάβα): Ελλάδα 72-111 Ισπανία
30/05/1983 – Ευρωμπάσκετ (Λιμόζ): Ελλάδα 79-100 Ισπανία
17/05/1984 – Προολυμπιακό (Λε Μαν): Ελλάδα 89-90 Ισπανία
08/07/1986 – Μουντομπάσκετ (Σαραγόσα): Ελλάδα 86-87 Ισπανία
05/06/1987 – Ευρωμπάσκετ (Αθήνα): Ελλάδα 89-106 Ισπανία
13/09/1987 – Μεσογειακοί Αγώνες (Λαττάκεια): Ελλάδα 71-85 Ισπανία
07/07/1988 – Προολυμπιακό (Ρότερνταμ): Ελλάδα 84-91 Ισπανία
09/08/1990 – Μουντομπάσκετ (Μπουένος Άιρες): Ελλάδα 102-93 Ισπανία ✅
07/07/1991 – Μεσογειακοί Αγώνες (Θεσσαλονίκη): Ελλάδα 90-82 Ισπανία ✅
28/06/1993 – Ευρωμπάσκετ (Καρλσρούη): Ελλάδα 76-75 Ισπανία ✅
30/06/1995 – Ευρωμπάσκετ (Αθήνα): Ελλάδα 66-64 Ισπανία ✅
14/06/1997 – Μεσογειακοί Αγώνες (Μπάρι): Ελλάδα 70-75 Ισπανία
07/08/1998 – Μουντομπάσκετ (Αθήνα): Ελλάδα 69-62 Ισπανία ✅
09/09/2001 – Μεσογειακοί Αγώνες (Τύνιδα): Ελλάδα 61-72 Ισπανία
26/01/2002 – Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Περιστέρι): Ελλάδα 86-73 Ισπανία ✅
25/01/2003 – Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Λεόν): Ελλάδα 91-94 Ισπανία
30/06/2005 – Μεσογειακοί Αγώνες (Αλμερία): Ελλάδα 88-77 Ισπανία ✅
03/09/2006 – Μουντομπάσκετ (Σαϊτάμα): Ελλάδα 47-70 Ισπανία
07/09/2007 – Ευρωμπάσκετ (Μαδρίτη): Ελλάδα 58-76 Ισπανία
15/09/2007 – Ευρωμπάσκετ (Μαδρίτη): Ελλάδα 77-82 Ισπανία
10/08/2008 – Ολυμπιακοί Αγώνες (Πεκίνο): Ελλάδα 66-81 Ισπανία
19/09/2009 – Ευρωμπάσκετ (Κατοβίτσε): Ελλάδα 64-82 Ισπανία
04/09/2010 – Μουντομπάσκετ (Κωνσταντινούπολη): Ελλάδα 72-80 Ισπανία
12/09/2013 – Ευρωμπάσκετ (Λιουμπλιάνα): Ελλάδα 79-75 Ισπανία ✅
15/09/2015 – Ευρωμπάσκετ (Λιλ): Ελλάδα 71-73 Ισπανία
30/07/2024 –  Ολυμπιακοί Αγώνες (Λιλ) Ελλάδα 77-84 Ισπανία

