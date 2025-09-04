Μια μουσική ιστορία προς πώληση: Ο Μόρισεϊ βγάζει στο «σφυρί» τα δικαιώματά του στους Smiths

Τι κι αν βρέθηκε ο ένας δίπλα στον άλλον μόνο για πέντε χρόνια; Σε αυτό το διάστημα πρόλαβαν να κυκλοφορήσουν τέσσερα άλμπουμ και να υπογράψουν δεκάδες επιτυχίες. Οι Smiths δικαίως θεωρούνται ένα από τα πιο σημαντικά ονόματα της βρετανικής indie rock σκηνής, έστω κι αν έχουν περάσει 38 χρόνια από τη διάλυσή τους.

Χωρίς αμφιβολία η πορεία τους είναι ένα μουσικό παραμύθι – ωστόσο χωρίς το happy end που έχουμε συνηθίσει σε αυτά. Ο Μόρισεϊ και ο Τζόνι Μαρ, ή αλλιώς το μυαλό και η ψυχή του βρετανικού συγκροτήματος, δεν κατάφεραν ποτέ να τα βρουν ως χαρακτήρες.

Και μετά το τέλος των Smiths η σχέση τους έγινε ακόμα χειρότερη. Εδώ και χρόνια η μοναδική επαφή που έχουν μεταξύ τους είναι μέσω δικηγόρων, αλληλοκατηγορίες και σκληρές δηλώσεις στον Τύπο.

Και μάλλον για τον 66χρονο καλλιτέχνη η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Ο Μόρισεϊ, σε ανάρτηση που έκανε στην ιστοσελίδα Morrissey Central, γνωστοποίησε ότι βγάζει στο «σφυρί» τα δικαιώματά του στους Smiths.

«Έχω βαρεθεί τις κακόβουλες συγκρίσεις», έγραψε αναφερόμενος στους Μαρ, Άντι Ρουρκ και Μάικ Τζόις.

«Έχω πληρώσει με όλη μου τη ζωή το τίμημα για αυτά τα τραγούδια και τώρα θέλω να ζήσω αποσυνδεδεμένος από εκείνους που μου εύχονται μόνο κακό και καταστροφή. Τα τραγούδια είμαι εγώ και κανείς άλλος, ωστόσο από πίσω κρύβονται πολλές επιχειρηματικές διαδικασίες που φέρνουν φόβο και κακία κάθε χρόνο. Πρέπει να προστατεύσω τον εαυτό μου, κυρίως την υγεία μου» συμπλήρωσε.

Ο Μόρισεϊ και ο Τζόνι Μαρ μοιράζονται τα πνευματικά δικαιώματα των κομματιών των Smiths. Ωστόσο, ο άγγλος κιθαρίστας, έχει αρνηθεί ουκ ολίγες φορές μια επανένωση του συγκροτήματος, εξαιτίας διαφορετικών πολιτικών και κοινωνικών ιδεολογιών ανάμεσά τους.

Από την πλευρά του ο Μόρισεϊ κατηγορεί τον Μαρ ότι προσπαθεί να κερδίσει τη συμπάθεια του κόσμου, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως τον προστάτη της ιστορίας των Smith.