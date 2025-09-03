Τα ακριβότερα ρόστερ για τη σεζόν 2025-26: Αντίπαλοι του Ολυμπιακού τρεις από τις πέντε πρώτες ομάδες

Τη λίστα με τα ακριβότερα ρόστερ για την αγωνιστική περίοδο 2025-26, δημοσίευσε η γνωστή ιστοσελίδα «transfermarkt.com» και αυτό το οποίο προκύπτει είναι οτι τρεις από τις πέντε ομάδες που φιγουράρουν στις πρώτες πέντε θέσεις θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στη League Phase του Champions League. Ο λόγος γις της Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Άρσεναλ.

Βεβαίως το ότι στην κορυφή της λίστας φιγουράρει η βασίλισσα της Ευρώπης δεν προκαλεί έκπληξη. Συγκεκριμένα η συνολική αξία του ρόστερ της κυριολεκτικά, ζαλίζει καθώς αγγίζει τα 1,40 δισεκατομμύρια ευρώ! Μεταγραφές όπως του στόπερ Ντιν Χάουσεν που κόστισε 62,50 εκατ. ευρώ, του αριστερού μπακ Άλβαρο Καρέρας που έκλεισε στα 50 εκατομμύρια και του δεξιού εξτρέμ Φράνκο Μασταντουόνο με 45 συνέβαλαν σε παραπάνω αστρονομικό νούμερο.

Να αναφέρουμε οτι το συνολικό ποσό που διέθεσαν οι «μερένχες» για μεταγραφές ανέρχεται στα 167, 50 εκατομμύρια.

Το Νο2 της λίστας ωστόσο προκαλεί έκπληξη, τουλάχιστον στους περισσότερους, καθώς συναντάμε την Άρσεναλ. Βεβαίως είναι γνωστό οτι τα τελευταία χρόνια οι κανονιέρηδες ξοδεύουν αρκετά χρήματα προκειμένου να φτάσουν και πάλι σε κατάκτηση τίτλων, όμως το 1,33 δισεκατομμύρια ευρώ που κοστίζει το ρόστερ της ίσως να μην το περίμεναν.

Ο Μάρτιν Θουμπιμέντι που κόστισε στην αγγλική ομάδα 70 εκατομμύρια ευρώ τα οποία… γέμισαν τα ταμεία της πρώην πλέον ομάδας του Ρεάλ Σοσιεδάδ αποτελεί την ακριβότερη φετινή της μεταγραφή.

Πολύ κοντά όμως σε αυτό το ποσό βρίσκονται και οι δύο επόμενες σε κόστος μεταγραφές της Άρσεναλ, του Εμπερέτσι Έζε με 69,30 εκατομμύρια και του Βίκτορ Γιόκερες με 65,80 που προκάλεσαν αίσθηση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Τα συνολικά 293,50 εκατ. τα οποία ξόδεψε η ομάδα του Λονδίνου για μεταγραφές του φετινό καλοκαίρι εξηγεί οτι το έμψυχο δυναμικό της υπολείπεται ελάχιστα από της Ρεάλ.

Από εκέι και πέρα από το Νο3 έως το Νο6 τρεις ακόμη αγγλικές ομάδες, την Λίβερπουλ, την Μάντσεστερ Σίτι και και την Τσέλσι με ακριβότερες μεταγραφικές κινήσεις το καλοκαίρι τον Ζοά Πέδρο με 63,70 αντιστοίχως.

Στο Νο5 ωστόσο βρίσκεται μία ακόμη αντίπαλος του Ολυμπιακού στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση τη Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί σύμφωνα με «transfermarkt» διαθέτουν ρόστερ που κοστολογείται στα 1,11 δισεκατομμύρια ευρώ. Η διαφορά με τις παραπάνω ομάδες είναι πως οι «μπλαουγκράνα» δεν έβαλαν και τόσο… βαθιά το χέρι στην τσέπη, για μεταγραφές -έως τώρα τουλάχιστον- κάνοντας μόλις μία: Αυτή του τερματοφύλακα Ζοάν Γκαρσία από την Εσπανιόλ ο οποίος κόστισε «μόλις» 25 εκατομμύρια ευρώ.

Συνεπώς η Μπαρτσελόνα ήδη διέθετε ένα πανάκριβο ρόστερ και πώς να γίνει διαφορετικά όταν έχεις παίκτες όμως ο Λαμίν Γιαμάλ, ο Πέδρι, ο Ραφίνια, ο Κουντέο Ντάνι Όλμο κι ένα σωρό άλλοι.

Τέλος να αναφέρουμε οτι η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται στην 7η θέση με 1,08 δισ., η Μπάγερν Μονάχου είναι 8η με 905 εκατομμύρια, ενώ η Τότεναμ που διαθέτει νέο γήπεδο είναι 9η και πάνω από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με ρόστερ αξίας 891 και 748 εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα.

Τα ακριβότερα ρόστερ στο ποδόσφαιρο σύμφωνα με το tranfermarkt