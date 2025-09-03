Γιατί η Σνάμπελ (ΕΚΤ) ζητά «πάγωμα» των επιτοκίων

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια, καθώς η οικονομία της ευρωζώνης αντέχει στις αμερικανικές δασμολογικές επιβαρύνσεις και ο πληθωρισμός ενδέχεται να είναι υψηλότερος από τον αναμενόμενο, δήλωσε η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, στο Reuters.

Η κεντρική τράπεζα των 20 χωρών που χρησιμοποιούν το ευρώ διέκοψε τον Ιούλιο τον κύκλο χαλάρωσης που διήρκεσε ένα χρόνο και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής περιμένουν τώρα να δουν τον πλήρη αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών που συμφωνήθηκαν τον Ιούλιο, προτού αποφασίσουν εάν τα κόστη δανεισμού πρέπει να μειωθούν περαιτέρω.

Η Σνάμπελ, η πιο επιδραστική μεταξύ των «γερακιών» της ΕΚΤ, όπως είναι γνωστοί οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής που τάσσονται υπέρ των υψηλότερων επιτοκίων, δήλωσε ότι δεν βλέπει την ανάγκη για περαιτέρω μειώσεις και ότι το τρέχον επιτόκιο πολιτικής 2% ενδέχεται να τονώνει «ελαφρώς» μια ήδη ανθηρή οικονομία.

«Πιστεύω ότι ενδεχομένως είμαστε ήδη ελαφρώς διαλλακτικοί και, ως εκ τούτου, δεν βλέπω τον λόγο για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων στην τρέχουσα κατάσταση», δήλωσε η Γερμανίδα οικονομολόγος σε συνέντευξή της.

Η πρόβλεψη

Η ΕΚΤ αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στην επόμενη συνεδρίασή της στις 11 Σεπτεμβρίου, αλλά οι επενδυτές θεωρούν πιθανό να μειώσει εκ νέου τα επιτόκια έως τον Ιούνιο. Πηγές ανέφεραν επίσης στο Reuters ότι οι συζητήσεις για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής ενδέχεται να ξαναρχίσουν το φθινόπωρο.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, υπό την πίεση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια αυτόν τον μήνα.

Ωστόσο, η Σνάμπελ δήλωσε ότι η οικονομία της ευρωζώνης είχε καλύτερη απόδοση από την αναμενόμενη χάρη στην «ισχυρή αύξηση της εγχώριας ζήτησης» και ότι τώρα αναμένεται «σημαντική δημοσιονομική ώθηση» από τις επενδύσεις της Γερμανίας σε υποδομές και στρατιωτικές δαπάνες.

Oι δασμοί θα διαταράξουν τις αλυσίδες εφοδιασμού

Οι δασμοί θα «ανεβάσουν» τον πληθωρισμό

Σε αντίθεση με πολλούς από τους συναδέλφους της και τις προβλέψεις της ίδιας της ΕΚΤ, η Σνάμπελ υποστήριξε ότι οι παγκόσμιοι δασμοί που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ θα ωθήσουν τον πληθωρισμό προς τα πάνω, ακόμη και χωρίς αντίποινα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι οι δασμοί είναι καθαρά πληθωριστικοί», δήλωσε η Σνάμπελ, ενώ πρόσθεσε: «Εάν υπάρξει αύξηση των τιμών των εισροών σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω των δασμών και αυτή μεταδοθεί μέσω των παγκόσμιων δικτύων παραγωγής, αυτό θα αυξήσει τις πληθωριστικές πιέσεις παντού».

Είπε επίσης ότι οι δασμοί θα διαταράξουν τις αλυσίδες εφοδιασμού, αναφέροντας ως παραδείγματα τους κινεζικούς περιορισμούς στην εξαγωγή διαφόρων σπάνιων γαιών και την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλλουν φόρο ακόμη και σε δέματα μικρής αξίας. Αυτό, σε συνδυασμό με την ταχεία αύξηση των τιμών των τροφίμων, οδήγησε την Σνάμπελ να θεωρήσει ότι «η ισορροπία του κινδύνου κλίνει προς τα πάνω», πράγμα που σημαίνει ότι ο πληθωρισμός ενδέχεται να ξεπεράσει τις προβλέψεις της ΕΚΤ για 1,6% το επόμενο έτος και 2% το 2027.

H σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής λόγω των εμπορικών περιορισμών, της δημοσιονομικής γενναιοδωρίας και της γήρανσης του πληθυσμού

Νωρίτερα η σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής

Αν και η Σνάμπελ δεν τάχθηκε υπέρ της αύξησης των επιτοκίων προς το παρόν, θεωρεί ότι η στιγμή για τη σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο ενδέχεται να έρθει νωρίτερα από ό,τι πιστεύεται, λόγω των εμπορικών περιορισμών, της δημοσιονομικής γενναιοδωρίας και της γήρανσης του πληθυσμού.

«Ένας πιο κατακερματισμένος κόσμος με λιγότερο ελαστική παγκόσμια προσφορά, υψηλότερες δημοσιονομικές δαπάνες και γηράσκουσες κοινωνίες είναι ένας κόσμος με υψηλότερο πληθωρισμό», είπε, ενώ σημείωσε: «Επομένως, πιστεύω ότι το σημείο στο οποίο οι κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο θα αρχίσουν να αυξάνουν ξανά τα επιτόκια μπορεί να έρθει νωρίτερα από ό,τι πιστεύουν πολλοί σήμερα».

«Θεωρώ εξαιρετικά απίθανο να υπάρξει αλλαγή των προσδοκιών για τον πληθωρισμό προς τα κάτω»

Οι εξαγωγές της Κίνας

Η Σνάμπελ δε διαθέτει στοιχεία περί του ότι οι κινεζικές εταιρείες ξεπουλάνε φθηνά προϊόντα στην ευρωζώνη ως εναλλακτική λύση στις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνοντας ότι οι συνολικές τιμές εξαγωγών της Κίνας είχαν ανακάμψει και ότι το κόστος των κινεζικών εισαγωγών στην ευρωζώνη ήταν χαμηλό αλλά σταθερό.

Επίσης, υποβάθμισε τον αντίκτυπο ενός ισχυρότερου ευρώ, λέγοντας ότι η επίδρασή του στις τιμές θα είναι μικρότερη αν οφείλεται στη βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης στην ευρωζώνη.

«Επομένως, δεν ανησυχώ ιδιαίτερα για τις εξελίξεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες», δήλωσε η Σνάμπελ.

Παρέμεινε ανοιχτή στο ενδεχόμενο να αλλάξει τις απόψεις της σχετικά με την πολιτική, εάν υπήρχαν «ουσιώδεις και επίμονες αποκλίσεις» από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ που θα αποσταθεροποιούσαν τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό, αλλά το θεώρησε απίθανο.

«Θεωρώ εξαιρετικά απίθανο να υπάρξει αλλαγή των προσδοκιών για τον πληθωρισμό προς τα κάτω, ειδικά μετά από τόσα χρόνια υπερβολικά υψηλού πληθωρισμού», δήλωσε η Σνάμπελ, ενώ συμπλήρωσε: «Όταν εξετάζετε τις τιμές πώλησης των επιχειρήσεων, δεν βλέπετε κανένα σημάδι αποπληθωριστικών πιέσεων, ούτε στον τομέα της μεταποίησης ούτε στον τομέα των υπηρεσιών».

