Ένας διπλωμάτης, που υπηρετούσε στην πρεσβεία της Ινδονησίας στη Λίμα, σκοτώθηκε από σφαίρες το βράδυ της Δευτέρας έξω από το σπίτι του, σε μια συνοικία της πρωτεύουσας του Περού, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το υπουργείο Δημόσιας Τάξης ανέφερε ότι διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δολοφονήθηκε ο διπλωμάτης «μπροστά στην εξώπορτα της κατοικίας του».

Ο διοικητής της αστυνομίας Νταβίντ Γκουιβάρ, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση TV Peru, είπε ότι δεν αποκλείεται να επρόκειτο για «ξεκαθάρισμα λογαριασμών».

Ο διπλωμάτης επέστρεφε στο σπίτι του με ποδήλατο όταν τον πυροβόλησε ένας άνδρας, ο οποίος διέφυγε με μηχανάκι στο οποίο επέβαινε ένας συνεργός του, με βάση τα πλάνα που μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αρχές ανέφεραν ότι το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η αστυνομία δημοσίευσε βίντεο από δύο κάμερες παρακολούθησης που δείχνουν ένα άτομο με κράνος να πυροβολεί δύο φορές τον διπλωμάτη, ο οποίος πέφτει στο έδαφος. Στη συνέχεια, οι εικόνες δείχνουν τον ύποπτο να πυροβολεί τον διπλωμάτη για τρίτη φορά και να διαφεύγει με μια μοτοσικλέτα που οδηγούσε άλλο άτομο.

Κατακόρυφη αύξηση των δολοφονιών στο Περού

Ο Ζέτρο Λεονάρντο Πούρμπα, 40 ετών, ζούσε στο Περού από τον περασμένο Απρίλιο, μαζί με την οικογένειά του. Το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τη διπλωματική αποστολή της Ινδονησίας και θα παρασχεθεί «κάθε αναγκαία βοήθεια και προστασία» στην πρεσβεία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδονησίας, Sugiono (σ.σ. ο Sugiono, όπως πολλοί Ινδονήσιοι, χρησιμοποιεί ένα μόνο όνομα), σε δήλωσή του, ζήτησε «εξονυχιστική, διαφανή και ταχεία έρευνα, καθώς και τη μέγιστη δυνατή προστασία για το διπλωματικό προσωπικό και τους Ινδονήσιους πολίτες στο Περού».

Η κυβέρνηση της προέδρου Ντίνα Μπολουάρτε έχει δυσκολευτεί να ανταποκριθεί στην αύξηση των ανθρωποκτονιών και των εκβιασμών στο Περού.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, από τον Ιανουάριο έως τα μέσα Αυγούστου σκοτώθηκαν 6.041 άτομα, ο υψηλότερος αριθμός για την ίδια περίοδο από το 2017. Παράλληλα, οι καταγγελίες για εκβιασμούς ανήλθαν σε 15.989 από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο, σημειώνοντας αύξηση 28% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024.