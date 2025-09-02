newspaper
Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 19:49
Σεισμός στη Χαλκιδική
Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 19:25
Φωτιά στη Νέα Τρίγλια στη Χαλκιδική
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Αργεντινός δικαστής απαγορεύει τη δημοσίευση των ηχογραφήσεων της Καρίνα Μιλέι εν μέσω σκανδάλου
Κόσμος 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 04:00

Αργεντινός δικαστής απαγορεύει τη δημοσίευση των ηχογραφήσεων της Καρίνα Μιλέι εν μέσω σκανδάλου

Αργεντίνος δημοσιογράφος προδημοσίευσε αυτό που δικαστήριο έκρινε ως παράνομη ηχογράφηση της αδερφής του προέδρου Μιλέι και ΓΓ της Προεδρίας στην οποία φέρεται να περιγράφονταν δωροδοκία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
A
A
Vita.gr
Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Spotlight

Έξι ημέρες πριν από τις κρίσιμες εκλογές στο Μπουένος Άιρες, ομοσπονδιακός δικαστής στην Αργεντινή απαγόρευσε στους δημοσιογράφους να δημοσιεύσουν τις ηχογραφήσεις της αδελφής του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι και γενικής γραμματέως της προεδρίας, Καρίνα, εν μέσω σκανδάλου δωροδοκίας, όπως μετέφερε το Bloomberg.

Η εντολή εκδόθηκε τη Δευτέρα μετά από καταγγελία της κυβέρνησης Μιλέι που καταγγέλλει «παράνομη επιχείρηση πληροφοριών με σκοπό την αποσταθεροποίηση της χώρας εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας», σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου Μανουέλ Αντόρνι στο X.

Την Παρασκευή, ο δημοσιογράφος Μάουρο Φεντερίκο του τοπικού καναλιού streaming Carnaval δημοσίευσε δύο σύντομα αποσπάσματα της Καρίνα, τα οποία περιέγραψε ως «άκρη του παγόβουνου» ενός πολύ μεγαλύτερου θησαυρού ηχογραφήσεων, συνολικής διάρκειας 50 λεπτών, που θα δημοσιευόταν τις επόμενες ημέρες.

Σε ένα από αυτά, η Καρίνα φέρεται να περιγράφει τις πολλές ώρες εργασίας, ενώ σε ένα άλλο προτρέπει στην ενότητα. Τα αποσπάσματα «ηχογραφήθηκαν παράνομα» μέσα στο προεδρικό μέγαρο Casa Rosada, ανέφερε ο Αντόρνι στην ανάρτησή του. Η δικαστική απαγόρευση ισχύει για πολίτες και δημοσιογράφους ακόμα και στα κοινωνικά δίκτυα.

Πέτρες, μπουκάλια και ένα γάντι που έπιασε ο φωτογραφικός φακός να… ίπταται, εκτοξεύτηκαν εναντίον του Μιλέι από οργισμένους πολίτες. REUTERS/Agustin Marcarian

Πως ξεκίνησε το σκάνδαλο Μιλέι

Η υπόθεση ξέσπασε στις 20 Αυγούστου, όταν ο Φεντερίκο δημοσίευσε ηχογραφήσεις του Ντιέγκο Σπανιουόλο, ενός πρώην κυβερνητικού αξιωματούχου, ο οποίος φέρεται να περιγράφει ένα σχέδιο δωροδοκίας που αφορούσε μια κυβερνητική σύμβαση για την αγορά φαρμάκων από την εθνική υπηρεσία αναπηρίας της Αργεντινής.

Ο Σπανιουόλο ανέφερε τα ονόματα της Καρίνα και του κορυφαίου βοηθού της, Εδουάρδο «Λούλε» Μενέμ , στις ηχογραφήσεις.

Ο Μιλέι απέλυσε τον Σπανιουόλο την επόμενη μέρα, αλλά περίμενε σχεδόν μια εβδομάδα πριν δηλώσει σε μια προεκλογική εκδήλωση ότι «όλα όσα λέει είναι ψέματα». Κατά τη διάρκεια της ίδιας εκδήλωσης, διαδηλωτές πέταξαν πέτρες στον πρόεδρο, ενώ την επόμενη μέρα ξέσπασαν και άλλες βίαιες συγκρούσεις σε μια ξεχωριστή προεκλογική εκδήλωση με επικεφαλής την Καρίνα.

Η απόφαση παγώματος της δημοσίευσης των ηχογραφήσεων της Καρίνα Μιλέι στο προεδρικό μέγαρο «Casa Rosada».

Τι ζήτησε η κυβέρνηση στην καταγγελία της

Στην καταγγελία που υπέβαλε το υπουργείο Ασφάλειας της Αργεντινής, η κυβέρνηση ζητά να γίνουν έρευνες στο κανάλι streaming, στην κατοικία του Φεντερίκο και σε αυτές πολλών άλλων δημοσιογράφων που κατηγορούνται ότι προσπάθησαν να βοηθήσουν την αντιπολίτευση πριν από τις περιφερειακές και εθνικές ενδιάμεσες εκλογές. Η καταγγελία ζητά την κατάσχεση υπολογιστών, τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών και USB sticks.

Ο ηγέτης των νεοφιλελεύθερων αντιμετωπίζει μια κρίσιμη τοπική ψηφοφορία την Κυριακή στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, η οποία θεωρείται από τους επενδυτές ως προάγγελος των εθνικών ενδιάμεσων εκλογών στις 26 Οκτωβρίου.

Η επαρχία του Μπουένος Άιρες, η μεγαλύτερη της Αργεντινής σε πληθυσμό, είναι προπύργιο της περονιστικής αντιπολίτευσης με ηγέτη την πρώην πρόεδρο Κριστίνα Φερνάντες ντε Κίρσνερ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Τραμπ: Γιατί θέλει τον έλεγχο της Fed – Μπορεί να τον αποκτήσει;

Τραμπ: Γιατί θέλει τον έλεγχο της Fed – Μπορεί να τον αποκτήσει;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

World
Σύνοδος Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης – Εναγκαλισμοί, επαναπροσεγγίσεις και εκκλήσεις για νέο status quo

Σύνοδος Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης – Εναγκαλισμοί, επαναπροσεγγίσεις και εκκλήσεις για νέο status quo

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μπουρκίνα Φάσο: Η χούντα ποινικοποιεί την ομοφυλοφιλία
Μπουρκίνα Φάσο 02.09.25

Μετά τη χούντα ήρθε και η απαγόρευση της ομοφυλοφιλίας

Ο νόμος προβλέπει πλέον «ποινές φυλάκισης δύο ως πέντε ετών και την επιβολή προστίμων» για τους «δράστες των ομοφυλοφιλικών πράξεων» στην Μπουρκίνα Φάσο όπου κυβερνά στρατιωτική χούντα.

Σύνταξη
Πως η πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Ινδίας, ωφέλησε την Ρωσία και την Κίνα
Ο εχθρός του εχθρού 02.09.25

Πως η πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Ινδίας, ωφέλησε την Ρωσία και την Κίνα

Η εκδίωξη της Ινδίας από το δυτικό στρατόπεδο εξαιτίας των χειρισμών και των δασμών 50% από τον Τραμπ απειλεί 25 χρόνια διπλωματικής προσέγγισης από τις ΗΠΑ και αποτελεί «δώρο» για Κίνα και Ρωσία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισραήλ: Ξεκινά η κλήση 60.000 εφέδρων για την επίθεση και κατοχή στη Γάζα
Κόσμος 01.09.25

Ισραήλ: Ξεκινά η κλήση 60.000 εφέδρων για την επίθεση και κατοχή στη Γάζα

Από αύριο ξεκινά η σταδιακή κλήση 60.000 εφέδρων για την ολοκληρωτική επίθεση και κατοχή στη Γάζα, με την εκδίωξη των κατοίκων από τους καταυλισμούς τους και τον εκτοπισμό τους στη Ράφα

Σύνταξη
Μαδούρο: «Με την ενίσχυση του πολεμικού τους στόλου, οι ΗΠΑ επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα»
Βενεζουέλα 01.09.25

Μαδούρο: «Με την ενίσχυση του πολεμικού τους στόλου, οι ΗΠΑ επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος»

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος στη χώρα με την αποστολή ναυτικών δυνάμεων στην Καραϊβική, δήλωσε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σε μια σπάνια συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα

Σύνταξη
Οι 10 πιο περιζήτητες χώρες – εξαγωγείς όπλων και οι δύο που ανεβαίνουν στη λίστα
Παγκόσμιοι εξοπλισμοί 01.09.25

Οι 10 πιο περιζήτητες χώρες – εξαγωγείς όπλων και οι δύο που ανεβαίνουν στη λίστα

Με την υδρόγειο να φλέγεται και πολέμους να λαμβάνουν χώρα ή να υποβόσκουν σε κάθε ήπειρο, οι χώρες - έμποροι όπλων τρίβουν τα χέρια τους και όλοι τους αγαπούν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αίτηση για ευκολότερη πρόσβαση στην άμβλωση υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
My Voice, My Choice 01.09.25

Αίτηση για ευκολότερη πρόσβαση στην άμβλωση υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Με πάνω από 1 εκατομμύριο υπογραφές, η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «My Voice, My Choice» υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα για τη δημιουργία ενός μηχανισμού χρηματοδότησης για την άμβλωση

Σύνταξη
«Η Γάζα δεν είναι προς πώληση»: Η Χαμάς απαντά στο αμερικανικό σχέδιο για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής
Κόσμος 01.09.25

«Η Γάζα δεν είναι προς πώληση»: Η Χαμάς απαντά στο αμερικανικό σχέδιο για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής

Η Χαμάς καταδίκασε ένα σχέδιο που φέρεται να εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο στην κατεστραμμένη Γάζα και ο πληθυσμός της θα μετεγκατασταθεί

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Eurobasket 2025: Τουρκική ενόχληση για το τατουάζ του Νίκου Στυλιανού
Eurobasket 2025 02.09.25

Τουρκική ενόχληση για το τατουάζ του Νίκου Στυλιανού

«Tο τατουάζ του Νίκου Στυλιανού, παίκτη της εθνικής ομάδας μπάσκετ που απεικονίζει την Κύπρο ως Ελλάδα, προκάλεσε αντιδράσεις», γράφει τούρκος δημοσιογράφος, αναφέροντας το παιχνίδι Ελλάδας - Κύπρου.

Σύνταξη
Μπουρκίνα Φάσο: Η χούντα ποινικοποιεί την ομοφυλοφιλία
Μπουρκίνα Φάσο 02.09.25

Μετά τη χούντα ήρθε και η απαγόρευση της ομοφυλοφιλίας

Ο νόμος προβλέπει πλέον «ποινές φυλάκισης δύο ως πέντε ετών και την επιβολή προστίμων» για τους «δράστες των ομοφυλοφιλικών πράξεων» στην Μπουρκίνα Φάσο όπου κυβερνά στρατιωτική χούντα.

Σύνταξη
Πως η πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Ινδίας, ωφέλησε την Ρωσία και την Κίνα
Ο εχθρός του εχθρού 02.09.25

Πως η πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Ινδίας, ωφέλησε την Ρωσία και την Κίνα

Η εκδίωξη της Ινδίας από το δυτικό στρατόπεδο εξαιτίας των χειρισμών και των δασμών 50% από τον Τραμπ απειλεί 25 χρόνια διπλωματικής προσέγγισης από τις ΗΠΑ και αποτελεί «δώρο» για Κίνα και Ρωσία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σωκράτης Φάμελλος: Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο – Συμφωνία με Τσίπρα ότι χρειάζεται πρωτοβουλία
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Σωκράτης Φάμελλος: Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο – Συμφωνία με Τσίπρα ότι χρειάζεται πρωτοβουλία

Ο Σωκράτης Φάμελλος μίλησε για την ανάγκη «η κυβέρνηση να φύγει το συντομότερο», για το πακέτο του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τις πολιτικές πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα.

Σύνταξη
Ρόδος: Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 200 χλμ./ώρα – Παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και STOP
Ελλάδα 01.09.25

Ρόδος: Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 200 χλμ./ώρα – Παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και STOP

Ο άνδρας δεν είχε σταματήσει σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και τράπηκε σε φυγή αναπτύσσοντας ιλιγγιώδη ταχύτητα στη Ρόδο - Μετά από μήνες εντοπίστηκε και συνελήφθη το περασμένο Σάββατο

Σύνταξη
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ροκάρει ένα Victoria’s Secret σύνολο που φόρεσε για πρώτη φορά η Ναόμι Κάμπελ
«Man's Best Friend» 01.09.25

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ροκάρει ένα Victoria’s Secret σύνολο που φόρεσε για πρώτη φορά η Ναόμι Κάμπελ

Σύμφωνα με τον στιλίστα της Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Τζάρετ Έλνερ, ένα από τα looks της στο μουσικό βίντεο του «Tears», ήταν ένα σετ εσωρούχων που η Ναόμι Κάμπελ φόρεσε το 2003.

Σύνταξη
Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση – Πάνω από 8.000 σελίδες η δικογραφία
Ελλάδα 01.09.25

Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση – Πάνω από 8.000 σελίδες η δικογραφία

Σε δύο ομάδες, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα απολογηθούν στον ανακριτή οι συλληφθέντες για τις βαριές ποινικές διώξεις που τους άσκησε σήμερα ο εισαγγελέας.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: «Κλειδώνει» η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Γ. Γεραπετρίτης 01.09.25

«Κλειδώνει» η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν - «Συνέπειες αν εμποδιστούν οι εργασίες για την πόντιση καλωδίου»

O υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε πως είναι βάσιμο το ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντηση των δύο ηγετών από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου.

Σύνταξη
Η νέα γενιά influencers δεν είναι άνθρωποι – Η άνοδος του AI στα social media
AI 01.09.25

Η νέα γενιά influencers δεν είναι άνθρωποι – Η άνοδος του AI στα social media

Όμως η στροφή αυτή έχει αφήσει κάποιους ανθρώπους influencers, ιδίως εκείνους που δεν θέλουν να χρησιμοποιούν AI στη διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου, και τις ομάδες τους να φοβούνται για εκτόπιση ή περιθωριοποίηση.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
«Υπήρξα τραγική μητέρα»: Η Ρόμπιν Ράιτ για τη νέα ζωή στην Αγγλία, τον Σον Πεν και ένα «διάολο» – «Η Αμερική είναι χάος»
«Ελεύθερη» 01.09.25

«Υπήρξα τραγική μητέρα»: Η Ρόμπιν Ράιτ για τη νέα ζωή στην Αγγλία, τον Σον Πεν και ένα «διάολο» – «Η Αμερική είναι χάος»

Σε νέα συνέντευξή της στους Sunday Times η Ρόμπιν Ράιτ αποκαλύπτει γιατί μετανιώνει ως μητέρα, το λόγο που εγκατέλειψε τις ΗΠΑ, τη σχέση της με τον Σον Πεν και το νέο έρωτα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο Ντέσερς
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο Ντέσερς

Ο Σίριλ Ντέσερς αποτελεί και επίσημα το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού, με το Νιγηριανό επιθετικό να υπογράφει τριετές συμβόλαιο με τους «πράσινους».

Σύνταξη
Πάτρα: Ξεσπούν οι γονείς του 25χρονου εθελοντή που κατηγορείται για εμπρησμό
Καφκικός ήρωας 01.09.25

Πάτρα: Ξεσπούν οι γονείς του 25χρονου εθελοντή που κατηγορείται για εμπρησμό

Μεγάλες διαστάσεις παίρνει μέρα με τη μέρα, η κατακραυγή για την άδικη προφυλάκιση των δυο νέων, που συμμετείχαν στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Πάτρα και κατηγορούνται για εμπρησμό

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χιλή
Χωρίς διακοπή αγώνα! 01.09.25

Τραγωδία στη Χιλή

Θάνατος φιλάθλου στη διάρκεια του ντέρμπι Κόλο-Κόλο – Ουνιβερσιδάδ δε Τσίλε

Γιώργος Μαζιάς
Εθνική ομάδα: Οι 19 αθλητές με τους οποίους θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο
Στίβος 01.09.25

Οι 19 αθλητές με τους οποίους θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα το Τόκιο

Αυτή είναι η ελληνική αποστολή για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου (13-21/9) στο Τόκιο, μετά τις τελευταίες προσθαφαιρέσεις από τη World Athletics και τις εθνικές ομοσπονδίες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο