Αργεντινός δικαστής απαγορεύει τη δημοσίευση των ηχογραφήσεων της Καρίνα Μιλέι εν μέσω σκανδάλου

Έξι ημέρες πριν από τις κρίσιμες εκλογές στο Μπουένος Άιρες, ομοσπονδιακός δικαστής στην Αργεντινή απαγόρευσε στους δημοσιογράφους να δημοσιεύσουν τις ηχογραφήσεις της αδελφής του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι και γενικής γραμματέως της προεδρίας, Καρίνα, εν μέσω σκανδάλου δωροδοκίας, όπως μετέφερε το Bloomberg.

Η εντολή εκδόθηκε τη Δευτέρα μετά από καταγγελία της κυβέρνησης Μιλέι που καταγγέλλει «παράνομη επιχείρηση πληροφοριών με σκοπό την αποσταθεροποίηση της χώρας εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας», σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου Μανουέλ Αντόρνι στο X.

El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral. Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar… — Manuel Adorni (@madorni) September 1, 2025

Την Παρασκευή, ο δημοσιογράφος Μάουρο Φεντερίκο του τοπικού καναλιού streaming Carnaval δημοσίευσε δύο σύντομα αποσπάσματα της Καρίνα, τα οποία περιέγραψε ως «άκρη του παγόβουνου» ενός πολύ μεγαλύτερου θησαυρού ηχογραφήσεων, συνολικής διάρκειας 50 λεπτών, που θα δημοσιευόταν τις επόμενες ημέρες.

Σε ένα από αυτά, η Καρίνα φέρεται να περιγράφει τις πολλές ώρες εργασίας, ενώ σε ένα άλλο προτρέπει στην ενότητα. Τα αποσπάσματα «ηχογραφήθηκαν παράνομα» μέσα στο προεδρικό μέγαρο Casa Rosada, ανέφερε ο Αντόρνι στην ανάρτησή του. Η δικαστική απαγόρευση ισχύει για πολίτες και δημοσιογράφους ακόμα και στα κοινωνικά δίκτυα.

Πως ξεκίνησε το σκάνδαλο Μιλέι

Η υπόθεση ξέσπασε στις 20 Αυγούστου, όταν ο Φεντερίκο δημοσίευσε ηχογραφήσεις του Ντιέγκο Σπανιουόλο, ενός πρώην κυβερνητικού αξιωματούχου, ο οποίος φέρεται να περιγράφει ένα σχέδιο δωροδοκίας που αφορούσε μια κυβερνητική σύμβαση για την αγορά φαρμάκων από την εθνική υπηρεσία αναπηρίας της Αργεντινής.

Ο Σπανιουόλο ανέφερε τα ονόματα της Καρίνα και του κορυφαίου βοηθού της, Εδουάρδο «Λούλε» Μενέμ , στις ηχογραφήσεις.

Ο Μιλέι απέλυσε τον Σπανιουόλο την επόμενη μέρα, αλλά περίμενε σχεδόν μια εβδομάδα πριν δηλώσει σε μια προεκλογική εκδήλωση ότι «όλα όσα λέει είναι ψέματα». Κατά τη διάρκεια της ίδιας εκδήλωσης, διαδηλωτές πέταξαν πέτρες στον πρόεδρο, ενώ την επόμενη μέρα ξέσπασαν και άλλες βίαιες συγκρούσεις σε μια ξεχωριστή προεκλογική εκδήλωση με επικεφαλής την Καρίνα.

Τι ζήτησε η κυβέρνηση στην καταγγελία της

Στην καταγγελία που υπέβαλε το υπουργείο Ασφάλειας της Αργεντινής, η κυβέρνηση ζητά να γίνουν έρευνες στο κανάλι streaming, στην κατοικία του Φεντερίκο και σε αυτές πολλών άλλων δημοσιογράφων που κατηγορούνται ότι προσπάθησαν να βοηθήσουν την αντιπολίτευση πριν από τις περιφερειακές και εθνικές ενδιάμεσες εκλογές. Η καταγγελία ζητά την κατάσχεση υπολογιστών, τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών και USB sticks.

Ο ηγέτης των νεοφιλελεύθερων αντιμετωπίζει μια κρίσιμη τοπική ψηφοφορία την Κυριακή στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, η οποία θεωρείται από τους επενδυτές ως προάγγελος των εθνικών ενδιάμεσων εκλογών στις 26 Οκτωβρίου.

Η επαρχία του Μπουένος Άιρες, η μεγαλύτερη της Αργεντινής σε πληθυσμό, είναι προπύργιο της περονιστικής αντιπολίτευσης με ηγέτη την πρώην πρόεδρο Κριστίνα Φερνάντες ντε Κίρσνερ.