Αργεντινή: Η Βουλή απέρριψε το βέτο Μιλέι στην αύξηση αναπηρικών συντάξεων και επιδομάτων

Η κάτω Βουλή του κοινοβουλίου στην Αργεντινή απέρριψε χθες Τετάρτη το βέτο που άσκησε ο πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι σε νόμο με σκοπό να δίνονται επιδόματα και οι συντάξεις ανθρώπων με αναπηρία και μένει πλέον να εκφραστεί η Γερουσία.

Ωστόσο η Βουλή δεν ξεπέρασε το προεδρικό βέτο όσον αφορά την αύξηση των συντάξεων ευρύτερα.

Ο επίμαχος νόμος, που εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο τον Ιούλιο, κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης ως τη βοήθεια σε ανθρώπους με αναπηρία, ώστε να λάβουν καθυστερούμενα επιδόματα υγείας και συντάξεις, εγγυώμενος πληρωμές ως τον Δεκέμβριο του 2027.

Ακόμη, αποκαθιστά την ποσόστωση ανθρώπων με αναπηρία όσον αφορά τις προσλήψεις στον κρατικό μηχανισμό, την οποία αψηφά η κυβέρνηση Μιλέι.

Για να ξεπεραστεί το προεδρικό βέτο, απαιτείτο απόλυτη πλειοψηφία δυο τρίτων. Επιτεύχθηκε: 172 μέλη του σώματος ψήφισαν υπέρ της ακύρωσής του, 73 τάχθηκαν κατά και 2 απείχαν στο σώμα των 257 εδρών.

Αν η Γερουσία δεν απορρίψει το βέτο του ακραίου φιλελεύθερου, ακροδεξιού προέδρου, θα παραμείνει σε ισχύ, αναφέρει το ΑΠΕ. Απαιτείται και σε αυτό το σώμα πλειοψηφία δυο τρίτων.

Ο Χαβιέρ Μιλέι, που ανέλαβε την εξουσία τον Δεκέμβριο του 2023, αντέτεινε ότι οι νόμοι περί κατάστασης έκτακτης ανάγκης που θα ωφελούσαν ανάπηρους και χαμηλοσυνταξιούχους θα έβλαπταν το πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα της κυβέρνησής του, που επιτεύχθηκε με θεραπεία σκληρής λιτότητας το 2024, για πρώτη φορά από το 2010.

Κατά εκτίμηση της επιτροπής προϋπολογισμού του κοινοβουλίου, οι νόμοι θα είχαν δημοσιονομικό αντίκτυπο κυμαινόμενο μεταξύ του 0,22 και του 0,42% του ΑΕΠ.

Στην κάτω Βουλή πάντως δεν επιτεύχθηκε ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων για να ξεπεραστεί άλλο προεδρικό βέτο, για τις αυξήσεις των χαμηλότερων συντάξεων, με νόμο που ψηφίστηκε επίσης τον Ιούλιο.

Προέβλεπε αύξηση των συντάξεων κατά 7,2% και πριμ περίπου 100 δολαρίων για όσους παίρνουν την κατώτερη σύνταξη, ή περίπου 260 δολάρια τον μήνα, κάτω από το ένα τρίτο της αξίας του καλαθιού βασικών προϊόντων για τους ηλικιωμένους στο κράτος της Λατινικής Αμερικής.