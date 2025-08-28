Αργεντινή: Στόχος διαδηλωτών ο Μιλέι – Του πέταξαν πέτρες και μπουκάλια
Ο Χαβιέρ Μιλέι απομακρύνθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας του και δεν τραυματίστηκε στην επίθεση που δέχτηκε με πέτρες και μπουκάλια από διαδηλωτές στην περιφέρεια του Μπουένος Αϊρες.
Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι έγινε στόχος χθες Τετάρτη από δυσαρεστημένους διαδηλωτές που άρχισαν να του πετούν πέτρες και μπουκάλια, αποδοκιμάζοντάς τον για ένα φερόμενο σκάνδαλο διαφθοράς που αφορούσε τη συνοδεία του, μεταδίδουν τα πρακτορεία Reuters και AFP (στη φωτογραφία του Reuters/Agustin Marcarian, επάνω, ο Μιλέι λίγο πριν δεχτεί την επίθεση).
Este plano de la huida de Milei en el conurbano es cine 🚬pic.twitter.com/RlKXn0rj7l
— mauro (@MauroFdz) August 27, 2025
Ο Μιλέι, ο οποίος επέβαινε σε όχημα της προεδρίας στην περιφέρεια του Μπουένος Αϊρες για να προωθήσει το κόμμα του ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Οκτωβρίου, απομακρύνθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας του και δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του Μανουέλ Αντόρνι.
Ο Αντόρνι έγραψε στην πλατφόρμα X ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación.
No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más…
— Manuel Adorni (@madorni) August 27, 2025
Με ασθενοφόρο
Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, τουλάχιστον μία γυναίκα, οπαδός του υπερφιλελεύθερου προέδρου, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο.
Πηγή: ΑΠΕ
