Κάλεσμα του δήμου Αθηναίων για συγκέντρωση σχολικών ειδών

Η νέα σχολική χρονιά είναι προ των πυλών. Ο Δήμος Αθηναίων, μέσα από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), καλεί τους πολίτες να φέρουν σχολικά είδη και να στηρίξουν τα παιδιά των ωφελούμενων οικογενειών του φορέα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής, οι κεντρικές εγκαταστάσεις του Κ.Υ.Α.Δ.Α., στην οδό Πειραιώς 35, θα παραμείνουν ανοιχτές για αυτόν τον σκοπό, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 09.00 έως τις 14.00.

Μιλώντας για τη δράση αυτή, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε: «Όλα τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο με τα ίδια εφόδια και τις ίδιες ελπίδες. Η ισότητα ξεκινάει από τη σχολική τσάντα. Με τη δράση συγκέντρωσης σχολικών ειδών στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειες που δοκιμάζονται. Η δύναμη της πόλης μας είναι η αλληλεγγύη της. Μέσα από αυτήν την προσπάθεια, στέλνουμε το μήνυμα ότι καμία μαθήτρια και κανένας μαθητής δεν πρέπει να μένει πίσω».

Η Πρόεδρος του Κ.Υ.Α.Δ.Α., Μίνα Φούντζουλα δήλωσε: «Το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων βρίσκεται και φέτος στο πλευρό των ευάλωτων οικογενειών της πόλης. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε σε κάθε παιδί την πρόσβαση στα απαραίτητα αγαθά, ώστε να επιτραπεί η ισότιμη, απρόσκοπτη και ενθουσιώδης συμμετοχή όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία».

Τι χρειάζεται

Οι πολίτες μπορούν να συμμετάσχουν στη δράση, προσφέροντας σχολικά είδη, όπως τσάντες, βιβλία, τετράδια, σχολικά βοηθήματα και γραφική ύλη. Κάθε προσφερόμενο προϊόν, είτε καινούργιο είτε μεταχειρισμένο, θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, ούτως ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Τα είδη, που πρόκειται να συγκεντρωθούν, θα διατεθούν για την υποστήριξη του έργου του Κοινωνικού Βιβλιοχαρτοπωλείου του Κ.Υ.Α.Δ.Α., το οποίο αναλαμβάνει διαχρονικά την κάλυψη των σχετικών αναγκών των ωφελούμενων οικογενειών του φορέα, μέσω της προσφοράς ειδών σχολικών και γραφείου, βιβλίων και παιχνιδιών.

Σημειώνεται ότι το Κοινωνικό Βιβλιοχαρτοπωλείο, το οποίο στεγάζεται στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών (Δομοκού 2 & Φιλαδελφείας, έναντι Στ. Λαρίσης) δέχεται δωρεές σε συναφή είδη (σχολικές τσάντες, βιβλία, γραφική ύλη, αλλά και παιχνίδια) καθημερινά, Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-15.00