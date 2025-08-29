magazin
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Δήμος Αθηναίων: Σινεμά κάτω από τα αστέρια με παιδικές ταινίες μέχρι τον Οκτώβριο
Culture Live 29 Αυγούστου 2025 | 17:45

Δήμος Αθηναίων: Σινεμά κάτω από τα αστέρια με παιδικές ταινίες μέχρι τον Οκτώβριο

Από την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου ξεκινούν και πάλι οι δωρεάν προβολές παιδικών ταινιών στα προαύλια των σχολείων.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Mood Reset: Άλλαξε διάθεση σε μόλις 90 δευτερόλεπτα

Mood Reset: Άλλαξε διάθεση σε μόλις 90 δευτερόλεπτα

Spotlight

Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον κινηματογράφο πιο κοντά στα παιδιά, τις οικογένειες και της γειτονιές.  Το «ταξίδι» στη μαγεία της Μεγάλης Οθόνης θα διαρκέσει έως τις 5 Οκτωβρίου.

73 προβολές ταινιών μοιρασμένες σε 19 διαφορετικές ημερομηνίες.  Οι προβολές θα γίνουν σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών ανά σχολική μονάδα για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου.

1η μέρα προβολών (Πέμπτη 04/09)

107ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Θ. Ιωαννίδη 7-11, 7η Δημοτική Κοινότητα) – «Ο Μικρός Νικόλας πάει Διακοπές»

8ο Γυμνάσιο Αθηνών (Νικοπόλεως 33, Πατήσια, 6η Δημοτική Κοινότητα) – «Επικίνδυνες Ψαρικές Αποστολές»

59ο Γυμνάσιο – 59ο ΓΕΛ Αθηνών (Σεκούνδου 10, 5η Δημοτική Κοινότητα) – «Το Απίθανο ταξίδι του Μικρού Γκρίζλι»

144ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Χατζηαποστόλου & Μετοχίτη, 4η Δημοτική Κοινότητα) – «Ο Λούης και οι Εξωγήινοι»

2η μέρα προβολών (Παρασκευή 05/09)

12ο Γυμνάσιο – 12ο ΓΕΛ Αθηνών (Κειριαδών & Σφηττιών 1, 3η Δημοτική Κοινότητα) – «Ο Μικρός Πρίγκιπας»

117ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Μάχης Αναλάτου 70, 2η Δημοτική Κοινότητα) – «Γατοσυμμορία: η Αρχή»

4ο Γυμνάσιο – 6ο Εσπερινό Λύκειο (Σάμου 46, 1η Δημοτική Κοινότητα) – «Η Παρέα των Θαυμάτων»

111ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Γ. Κεδρινού & Δ. Τσέλιου, 7η Δημοτική Κοινότητα) – «Ο Απίθανος Μορίς»

3η μέρα προβολών (Σάββατο 06/09)

33ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Κρουσίου & Ευαγρίου, 6η Δημοτική Κοινότητα)– «Ο Μικρός Νικόλας και το Κυνήγι του Χαμένου Θησαυρού»

49ο Γυμνάσιο Αθηνών (Τσούντα 26, 5η Δημοτική Κοινότητα) – «Η Μικρή Γοργόνα»

67ο Γυμνάσιο Αθηνών (Λιοσίων 195, 4η Δημοτική Κοινότητα) – «Ο Σιρόκο και το Βασίλειο των Ανέμων»

76ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Κυκλώπων 6, 3η Δημοτική Κοινότητα) – «Τοσοδούλικα: Η Κοιλάδα των Χαμένων Μυρμηγκιών»

4η μέρα προβολών (Κυριακή 07/09)

4ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Κόνωνος & Θεαγένους & Αριστάρχου 24, 2η Δημοτική Κοινότητα) – «Γοριλομπελάδες»

71ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Γενναίου Κολοκοτρώνη 25, 1η Δημοτική Κοινότητα) – «Η Πεντάμορφη και το Τέρας»

56ο Γυμνάσιο Αθηνών (Αχαΐας 3, 7η Δημοτική Κοινότητα) – «Γάτες στο Μουσείο»

41ο Γυμνάσιο Αθηνών (Πάτμου 11-13, 6η Δημοτική Κοινότητα) – «Η Γιούκου και το Λουλούδι των Ιμαλαΐων»

5η μέρα προβολών (Δευτέρα 08/09)

112ο -132ο Δημοτικά Σχολεία Αθηνών (Ταϋγέτου 60, 5η Δημοτική Κοινότητα) – «Στην Κορυφή του Κόσμου»

59ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Δόρδου 37, 4η Δημοτική Κοινότητα) – «Αλαντίν»

9ο Γυμνάσιο – 9ο ΓΕΛ Αθηνών (Τρώων 2, 3η Δημοτική Κοινότητα) – «Το Άλλο με τον Τοτό το ξέρεις;»

6η μέρα προβολών (Τρίτη 09/09)

7ο Γυμνάσιο – 7ο ΓΕΛ Αθηνών (Πρατίνου 19 & Σπ. Μερκούρη, 2η Δημοτική Κοινότητα)–«Σταχτοπούτα»

4ο Γυμνάσιο – 6ο Εσπερινό Λύκειο Αθηνών (Σάμου 46, 1η Δημοτική Κοινότητα) – «Το Απίθανο Κοάλα»

57ο Γυμνάσιο Αθηνών (Αστραπόγιαννου 3, 7η Δημοτική Κοινότητα) – «Μουλάν»

8ο Γυμνάσιο Αθηνών (Νικοπόλεως 33, 6η Δημοτική Κοινότητα) – «Ο Πίνκι και οι Πειρατές»

7η μέρα προβολών (Τετάρτη 10/09)

59ο Γυμνάσιο – 59ο ΓΕΛ Αθηνών (Σεκούνδου 10, 5η Δημοτική Κοινότητα) – «Ουπς! Ο Νώε χάθηκε»

144ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Χατζηαποστόλου & Μετοχίτη, 4η Δημοτική Κοινότητα) – «Κοντορίτο»

12ο Γυμνάσιο – 12ο ΓΕΛ Αθηνών (Κειριαδών & Σφηττιών 1, 3η Δημοτική Κοινότητα) – «Ντάμπο»

117ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Μάχης Αναλάτου 70, 2η Δημοτική Κοινότητα)–«Εγώ το Ρομπότ»

8η μέρα προβολών (Παρασκευή 12/09)

71ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Γενναίου Κολοκοτρώνη 25, 1η Δημοτική Κοινότητα) – «Το Βιβλίο της Ζούγκλας»

111ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Γ. Κεδρινού & Δ. Τσέλιου, 7η Δημοτική Κοινότητα) – «Η Πεντάμορφη και το Τέρας»

19ο ΓΕΛ Αθηνών (Θήρας 45-47, 6η Δημοτική Κοινότητα) – «Ο Μικρός Νικόλας πάει Διακοπές»

25ο – 174ο Δημοτικά Σχολεία Αθηνών (Πανδοσίας 2, 5η Δημοτική Κοινότητα) – «Ο Λούης και οι Εξωγήινοι»

9η μέρα προβολών (Σάββατο 13/09)

60ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Αίμωνος 49 & Τηλεφάνους, 4η Δημοτική Κοινότητα) – «Κρουέλα»

1ο ΕΠΑΛ Αθηνών (Αχιλλέως 41, 3η Δημοτική Κοινότητα) – «Οι Φύλακες του Χρυσού Αυγού»

13ο Γυμνάσιο – 13ο ΓΕΛ Αθηνών (Αλφειωνίας 10-12 & Βουτσινά, 2η Δημοτική Κοινότητα) – «Η Μικρή Γοργόνα»

4ο Γυμνάσιο – 6ο Εσπερινό Λύκειο (Σάμου 46, 1η Δημοτική Κοινότητα) – «Τοσοδούλικα: Η Κοιλάδα των Χαμένων Μυρμηγκιών»

56ο Γυμνάσιο Αθηνών (Αχαΐας 3, 7η Δημοτική Κοινότητα) – «Μάγια η Μέλισσα»

10η μέρα προβολών (Κυριακή 14/09

8ο Γυμνάσιο Αθηνών (Νικοπόλεως 33, 6η Δημοτική Κοινότητα) – «Αλαντίν»

59ο Γυμνάσιο – 59Ο ΓΕΛ Αθηνών (Σεκούνδου 10, 5η Δημοτική Κοινότητα) – «Σταχτοπούτα»

144ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Χατζηαποστόλου & Μετοχίτη, 4η Δημοτική Κοινότητα) – «Ντάμπο»

63ο Γυμνάσιο Αθηνών (Αμφιπόλεως 52, 3η Δημοτική Κοινότητα) – «Επικίνδυνες Ψαρικές Αποστολές»

11η μέρα προβολών (Παρασκευή 19/09)

117ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Μάχης Αναλάτου 70, 2η Δημοτική Κοινότητα) – «Το Απίθανο ταξίδι του Μικρού Γκρίζλι»

71ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Γενναίου Κολοκοτρώνη 25, 1η Δημοτική Κοινότητα) – «Μουλάν»

57ο Γυμνάσιο Αθηνών (Αστραπόγιαννου 3, 7η Δημοτική Κοινότητα) – «Γοριλομπελάδες»

33ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ((Κρουσίου & Ευαγρίου, 6η Δημοτική Κοινότητα) – «Το Βιβλίο της Ζούγκλας»

12η μέρα προβολών (Σάββατο 20/09)

49ο ΓΕΛ Αθηνών (Αχαρνών 413, 5η Δημοτική Κοινότητα) – «Το Άλλο με τον Τοτό το ξέρεις;»

57ο – 61ο Δημοτικά Σχολεία Αθηνών (Διστόμου 67, 4η Δημοτική Κοινότητα) – «Γατοσυμμορία: η Αρχή»

12ο Γυμνάσιο – 12ο ΓΕΛ Αθηνών (Κειριαδών & Σφηττιών 1, 3η Δημοτική Κοινότητα) – «Ο Απίθανος Μορίς»

89ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Κρότωνος 4, 2η Δημοτική Κοινότητα) – «Κρουέλα»

13η μέρα προβολών (Κυριακή 21/09)

4ο Γυμνάσιο – 6ο Εσπερινό Λύκειο (Σάμου 46, 1η Δημοτική Κοινότητα) – «Αλαντίν»

111ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Γ. Κεδρινού & Δ. Τσέλιου, 7η Δημοτική Κοινότητα) – «Ο Μικρός Πρίγκιπας»

8ο Γυμνάσιο Αθηνών (Νικοπόλεως 33, 6η Δημοτική Κοινότητα) – «Γάτες στο Μουσείο»

59ο Γυμνάσιο – 59ο ΓΕΛ Αθηνών (Σεκούνδου 10, 5η Δημοτική Κοινότητα) – «Η Πεντάμορφη και το Τέρας»

14η μέρα προβολών (Παρασκευή 26/09)

144ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Χατζηαποστόλου & Μετοχίτη, 4η Δημοτική Κοινότητα) – «Η Μικρή Γοργόνα»

76ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Κυκλώπων 6, 3η Δημοτική Κοινότητα) – «Ο Πίνκι και οι Πειρατές»

13ο Γυμνάσιο – 13ο ΓΕΛ Αθηνών (Αλφειωνίας 10-12 & Βουτσινά, 2η Δημοτική Κοινότητα) – «Το Βιβλίο της Ζούγκλας»

71ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Γενναίου Κολοκοτρώνη 25, 1η Δημοτική Κοινότητα) – «Ντάμπο»

15η μέρα προβολών (Σαββάτο 27/09)

56ο Γυμνάσιο Αθηνών (Αχαΐας 3, 7η Δημοτική Κοινότητα) – «Σταχτοπούτα»

41ο Γυμνάσιο Αθηνών (Πάτμου 11-13, 6η Δημοτική Κοινότητα)–«Μουλάν»

49ο Γυμνάσιο Αθηνών (Τσούντα 26, 5η Δημοτική Κοινότητα) – «Η Παρέα των Θαυμάτων»

52ο Γυμνάσιο Αθηνών (Τριπόλεως & Πέτρας, 4η Δημοτική Κοινότητα) – «Ο Μικρός Νικόλας και το Κυνήγι του Χαμένου Θησαυρού»

16η μέρα προβολών (Κυριακή 28/09)

9ο Γυμνάσιο – 9ο ΓΕΛ Αθηνών (Τρώων 2, 3η Δημοτική Κοινότητα) – «Κρουέλα»

93ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Πυθέου 9 & Αγκύλης, 2η Δημοτική Κοινότητα) – «Αλαντίν»

4ο Γυμνάσιο – 6ο Εσπερινό Λύκειο Αθηνών (Σάμου 46, 1η Δημοτική Κοινότητα) – «Η Μικρή Γοργόνα»

57ο Γυμνάσιο Αθηνών (Αστραπόγιαννου 3, 7η Δημοτική Κοινότητα)– «Ο Πίνκι και οι Πειρατές»

17η μέρα προβολών (Παρασκευή 03/10)

19ο ΓΕΛ Αθηνών (Θήρας 45-47, 6η Δημοτική Κοινότητα) – «Η Πεντάμορφη και το Τέρας»

49ο Γυμνάσιο Αθηνών (Τσούντα 26, 5η Δημοτική Κοινότητα) – «Ντάμπο»

52ο ΓΕΛ Αθηνών (Καπανέως 54, 4η Δημοτική Κοινότητα) – «Το Βιβλίο της Ζούγκλας»

18η μέρα προβολών (Σαββάτο 04/10)

12ο Γυμνάσιο – 12ο ΓΕΛ Αθηνών (Κειριαδών & Σφηττιών 1, 3η Δημοτική Κοινότητα) – «Μουλάν»

117ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Μάχης Αναλάτου 70, 2η Δημοτική Κοινότητα) – «Ο Σιρόκο και το Βασίλειο των Ανέμων»

71ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Γενναίου Κολοκοτρώνη 25, 1η Δημοτική Κοινότητα)– «Σταχτοπούτα»

19η μέρα προβολών (Κυριακή 05/10)

111ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Γ. Κεδρινού & Δ. Τσέλιου, 7η Δημοτική Κοινότητα) – «Εγώ το Ρομπότ»

8ο Γυμνάσιο Αθηνών (Νικοπόλεως 33, 6η Δημοτική Κοινότητα) – «Κρουέλα»

59ο Γυμνάσιο – 59ο ΓΕΛ Αθηνών (Σεκούνδου 10, 5η Δημοτική Κοινότητα)– «Η Γιούκου και το Λουλούδι των Ιμαλαΐων»

Πληροφορίες

Η ώρα των προβολών θα είναι 20:30 μέχρι και τις 19 Σεπτεμβρίου, ενώ από τις 20 Σεπτεμβρίου θα είναι στις 20:00. Η ώρα προσέλευσης θα είναι μισή ώρα νωρίτερα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε δέκα μήνες ανόδου, «δοκίμασε» το σερί η Γαλλία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε δέκα μήνες ανόδου, «δοκίμασε» το σερί η Γαλλία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Mood Reset: Άλλαξε διάθεση σε μόλις 90 δευτερόλεπτα

Mood Reset: Άλλαξε διάθεση σε μόλις 90 δευτερόλεπτα

World
SAFE: Μεγάλη ζήτηση για το αμυντικό ταμείο – Έπιασε το όριο των 150 δισ.

SAFE: Μεγάλη ζήτηση για το αμυντικό ταμείο – Έπιασε το όριο των 150 δισ.

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Box Office 2025: Οι πρωταθλητές, τα αουτσάιντερ και τα «παλτά» – Νοσταλγία, βαμπίρ και ασθενείς με μπέρτα
Ξέρω τι είδες φέτος το καλοκαίρι 29.08.25

Box Office 2025: Οι πρωταθλητές, τα αουτσάιντερ και τα «παλτά» – Νοσταλγία, βαμπίρ και ασθενείς με μπέρτα

To καλοκαίρι του 2025 έφερε σκορ και μεγάλες ήττες στο παγκόσμιο box office και ακόμη και ο Σούπερμαν δεν κατάφερε να μείνει αλώβητος από την αδιαφορία του κοινού. Ο Guardian κάνει έναν απολογισμό για το κινηματογραφικό κύπελλο. Κάποιοι το σήκωσαν, άλλοι το πρόδωσαν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φεστιβάλ Βενετίας: Το κοινό χειροκροτούσε όρθιο επί 6 λεπτά την Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου
InView 29.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Το κοινό χειροκροτούσε όρθιο επί 6 λεπτά την Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου

Το φιλμ, που σύμφωνα με τον σκηνοθέτη αποτελεί μια αντανάκλαση των όσων «συμβαίνουν σήμερα» στην κοινωνία, έλαβε θριαμβευτική υποδοχή στο Φεστιβάλ Βενετίας. Δάκρυα συγκίνησης για την Έμα Στόουν.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Χρήστος Λεοντής: «Είπα στον Σταμάτη, «κάνε ό,τι θέλεις, ό,τι σου κατεβάσει η κούτρα!»
«Αριστοφάνεια» στο Ηρώδειο 29.08.25

Ο Χρήστος Λεοντής μας μιλά για τα «Αριστοφάνεια» στο Ηρώδειο και τη συνέργασία του με τον Σταμάτη Κραουνάκη

Ο επί σκηνής παρουσιαζόμενος Αριστοφάνης, σχολιάζει την επικαιρότητα της εποχής του, που ενδεχομένως μπορεί να σας θυμίζει κάτι από το σήμερα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ειδικοί τέχνης απαντούν στον Τραμπ: «Όταν οι κυβερνήσεις αστυνομεύουν τα μουσεία, αστυνομεύουν τη φαντασία»
Smithsonian 29.08.25

Ειδικοί τέχνης απαντούν στον Τραμπ: «Όταν οι κυβερνήσεις αστυνομεύουν τα μουσεία, αστυνομεύουν τη φαντασία»

Ο Λευκός Οίκος βάζει στο στόχαστρο εκθέματα του Smithsonian, με τον Τραμπ να κατηγορεί τα μουσεία ότι «μιλούν υπερβολικά για τη δουλεία», προκαλώντας αντίδραση καλλιτεχνών και ακαδημαϊκών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Πολύ σύντομα, η ανθρωπότητα θα κληθεί να λογοδοτήσει»: Ο Γιώργος Λάνθιμος φέρνει την Παλαιστίνη στο Φεστιβάλ Βενετίας
«Ζούμε σε δυστοπία» 28.08.25

«Πολύ σύντομα, η ανθρωπότητα θα κληθεί να λογοδοτήσει»: Ο Γιώργος Λάνθιμος φέρνει την Παλαιστίνη στο Φεστιβάλ Βενετίας

Την ώρα που άλλοι δημιουργοί επιλέγουν τη σιωπή ή την αισχρή διπλωματία, ο Γιώργος Λάνθιμος στέκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας στο Φεστιβάλ Βενετίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Μουσείο Βαν Γκογκ απειλείται με λουκέτο, αλλά η ολλανδική κυβέρνηση απαντά «σας δώσαμε ήδη χρήματα»
«Εκτενή έρευνα» 28.08.25

Το Μουσείο Βαν Γκογκ απειλείται με λουκέτο, αλλά η ολλανδική κυβέρνηση απαντά «σας δώσαμε ήδη χρήματα»

Το Μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ απειλείται με οριστικό κλείσιμο, εκτός εάν το ολλανδικό κράτος τηρήσει τη συμφωνία του 1962 με τον ανιψιό του Βίνσεντ βαν Γκογκ, παρέχοντας τα απαραίτητα κονδύλια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φράνσις Φορντ Κόπολα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Αν ο Βέρνερ έχει όρια, δεν ξέρω ποια είναι αυτά
Ζωντανός Θρύλος 28.08.25

Φράνσις Φορντ Κόπολα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Αν ο Βέρνερ έχει όρια, δεν ξέρω ποια είναι αυτά

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα παρέδωσε το τιμητικό βραβείο του Χρυσού Λέοντα στον θρυλικό σκηνοθέτη Βέρνερ Χέρτζογκ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας 2025

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φεστιβάλ Βενετίας: Διαδηλωτές άνοιξαν πανό για τη Γάζα πριν την έναρξη της εκδήλωσης
InShorts 28.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Διαδηλωτές άνοιξαν πανό για τη Γάζα πριν την έναρξη της εκδήλωσης

Μέλη μιας συλλογικότητας από την περιοχή της ιταλικής πόλης συγκεντρώθηκαν μπροστά στο Μέγαρο των Φεστιβάλ, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και πανό με τα συνθήματα «Free Palestine» και «Stop the Genocide».

Σύνταξη
Ο αλγόριθμος του Netflix «σκοτώνει» την πρωτοτυπία – Ταινίες για όλους, που δεν μένουν σε κανέναν
Τεχνητή Νοημοσύνη 28.08.25

Ο αλγόριθμος του Netflix «σκοτώνει» την πρωτοτυπία – Ταινίες για όλους, που δεν μένουν σε κανέναν

Με προϋπολογισμούς εκατοντάδων εκατομμυρίων, αλλά σενάρια που μοιάζουν βγαλμένα από «αλγοριθμική μηχανή», το Netflix κατηγορείται ότι παράγει εύπεπτες αλλά «άχρωμες» ταινίες στον βωμό των δεδομένων και της μαζικής απήχησης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΕΕ: Με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θέλει να ανοικοδομήσει την Ουκρανία
Αντιδρά η Μόσχα 29.08.25

Με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θέλει να ανοικοδομήσει την Ουκρανία η ΕΕ

«Προωθούμε ενέργειες σχετικά με τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να συμβάλουμε στην άμυνα και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΕ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Από μοντέλο, σκλάβα του σεξ: Η Κλόε Άιλινγκ απήχθη για να δημοπρατηθεί στο dark web – Ο εφιάλτης και η αλήθεια
«Ψεύτρα» 29.08.25

Από μοντέλο, σκλάβα του σεξ: Η Κλόε Άιλινγκ απήχθη για να δημοπρατηθεί στο dark web – Ο εφιάλτης και η αλήθεια

Η Κλόε Άιλινγκ έζησε έναν εφιάλτη. Το μοντέλο που απήχθη από το Μιλάνο για να πουληθεί σαν σκλάβα του σεξ επέζησε αλλά κατηγορήθηκε ως ψεύτρα. Το BBC θυμίζει τη σκληρή ιστορία της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Τουρκία διακόπτει τους οικονομικούς δεσμούς με το Ισραήλ – Καταγγέλλει το Τελ Αβίβ για γενοκτονία
Διπλωματικό πόλεμος 29.08.25

Η Τουρκία διακόπτει τους οικονομικούς δεσμούς με το Ισραήλ – Καταγγέλλει το Τελ Αβίβ για γενοκτονία

Σε περαιτέρω ρήξη με το Ισραήλ προχωρά η Τουρκία λόγω της Γάζας. Καταγγέλλοντας το Τελ Αβίβ για γενοκτονία των Παλαιστινίων, διακόπτει όλους τους οικονομικούς δεσμούς και κλείνει τον εναέριο χώρο της.

Σύνταξη
Η σπαρακτική ιστορία της Μαριάνθης: Ένα εγκαταλελειμμένο άλογο που υπέφερε αβοήθητο
Ελλάδα 29.08.25

Η σπαρακτική ιστορία της Μαριάνθης: Ένα εγκαταλελειμμένο άλογο που υπέφερε αβοήθητο

Η Μαριάνθη είναι ένα άλογο που βρέθηκε να ζει σε συνθήκες εξαθλίωσης και ακραίας παραμέλησης, εγκαταλελειμμένο σε ένα χωράφι μετά τον θάνατο του ανθρώπου που τη φρόντιζε

Σύνταξη
Φρίκη στην Ινδία: Οργισμένο «κοπάδι» από μαϊμούδες επιτέθηκε και σκότωσε άνδρα [βίντεο]
Κόσμος 29.08.25

Φρίκη στην Ινδία: Οργισμένο «κοπάδι» από μαϊμούδες επιτέθηκε και σκότωσε άνδρα (βίντεο)

Το περιστατικό προκάλεσε έντονο πανικό στο χωριό Σαπούρ, αναδεικνύοντας την επικινδυνότητα της αυξανόμενης παρουσίας άγριων ζώων στις κατοικημένες περιοχές στην Ινδία

Σύνταξη
Ο Τσέφεριν φρενάρει La Liga και Serie A
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Ο Τσέφεριν φρενάρει La Liga και Serie A

Ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν διαφωνεί με τον ορισμό αγώνων σε άλλη ήπειρο και εξήγησε τους λόγους. Αντίθετος και ο επίτροπος αθλητισμού της ΕΕ: «Προδοσία»

Βάιος Μπαλάφας
ΗΠΑ: Η Ουάσιγκτον δεν δίνει βίζα σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους εν όψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Πόλεμος στη Γάζα 29.08.25

ΗΠΑ: Η Ουάσιγκτον δεν δίνει βίζα σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους εν όψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Υπόμνημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ υποστηρίζει ότι η Παλαιστινιακή Αρχή επρόκειτο να κηρύξει ανεξαρτησία της Παλαιστίνης, δυσκολεύοντας τις «διπλωματικές προσπάθειες» των ΗΠΑ να λήξει ο πόλεμος στη Γάζα.

Σύνταξη
Γαλλία – Γερμανία: Η «προσάραξη σε ξέρα» των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης
Γαλλία - Γερμανία 29.08.25

Η «προσάραξη σε ξέρα» των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης - Μήπως ο δρόμος προς την άβυσσο άνοιξε;

Η Γαλλία βυθίζεται στο χάος και την οικονομική κρίση. Η Γερμανική οικονομία, που παραδοσιακά θεωρείται η «ατμομηχανή» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βιώνει μια παρατεταμένη περίοδο στασιμότητας. Το κοινωνικό κράτος κινδυνεύει να βρεθεί στο… απόσπασμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Αηδιασμένη» η Μελόνι από τη δημοσίευση φωτογραφιών της ίδιας και άλλων γυναικών σε πορνογραφικό ιστότοπο
Άκρατος μισογυνισμός 29.08.25

«Αηδιασμένη» η Μελόνι από τη δημοσίευση φωτογραφιών της ίδιας και άλλων γυναικών σε πορνογραφικό ιστότοπο

Η ιταλική πλατφόρμα Phica κλείνει μετά τη διανομή παραποιημένψν εικόνων της πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι και πολλών άλλων επιφανών γυναικών

Σύνταξη
«Έξω οι φασίστες από τον Λευκό Οίκο»: Ο Νιλ Γιανγκ επιτίθεται σε Τραμπ και δισεκατομμυριούχους με νέο τραγούδι
«Μεγάλο έγκλημα» 29.08.25

«Έξω οι φασίστες από τον Λευκό Οίκο»: Ο Νιλ Γιανγκ επιτίθεται σε Τραμπ και δισεκατομμυριούχους με νέο τραγούδι

Ο Νιλ Γιανγκ, ένας από τους πλέον επιδραστικούς και πολιτικοποιημένους καλλιτέχνες της ροκ, επιστρέφει με το Big Crime. Στους στίχους του επιτίθεται ανοιχτά στο «φασισμό» του Ντόναλντ Τραμπ και της ελίιτ των δισεκατομμυριούχων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νέα ήθη στη διαιτησία με οδηγία της ΚΕΔ
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Νέα ήθη στη διαιτησία με οδηγία της ΚΕΔ

Η ΚΕΔ (Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο) ζητεί από τους διαιτητές να συνεργάζονται με τους αρχηγούς των ομάδων και να κάνουν χειραψία με τους προπονητές, πριν από τη σέντρα των αγώνων

Βάιος Μπαλάφας
«Είναι σε σοκ, δεν θυμάται αν οδηγούσε αυτή» – Τι λένε οι δικηγόροι της 45χρονης οδηγού της Porsche
Ελλάδα 29.08.25

«Είναι σε σοκ, δεν θυμάται αν οδηγούσε αυτή» - Βίντεο ντοκουμέντο από την πορεία της Porsche

Η οδηγός της Porsche που παρέσυρε το άλλο αυτοκίνητο υποστηρίζει ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου, αλλά μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο - «Είναι ακόμα σε σοκ» λένε οι δικηγόροι της

Σύνταξη
Αλλαγή πολιτικής: Ο Λανουά τιμωρεί διαιτητές με το… καλημέρα
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Αλλαγή πολιτικής: Ο Λανουά τιμωρεί διαιτητές με το… καλημέρα

Ο πρώτος που μπήκε στο «ψυγείο» από τον Γάλλο αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά είναι ο Πολυχρόνης (Πιερίας), σε αντίθεση με πέρσι που οι πρώτες «καμπάνες» ακούστηκαν στο τέλος του πρώτου γύρου

Βάιος Μπαλάφας
Box Office 2025: Οι πρωταθλητές, τα αουτσάιντερ και τα «παλτά» – Νοσταλγία, βαμπίρ και ασθενείς με μπέρτα
Ξέρω τι είδες φέτος το καλοκαίρι 29.08.25

Box Office 2025: Οι πρωταθλητές, τα αουτσάιντερ και τα «παλτά» – Νοσταλγία, βαμπίρ και ασθενείς με μπέρτα

To καλοκαίρι του 2025 έφερε σκορ και μεγάλες ήττες στο παγκόσμιο box office και ακόμη και ο Σούπερμαν δεν κατάφερε να μείνει αλώβητος από την αδιαφορία του κοινού. Ο Guardian κάνει έναν απολογισμό για το κινηματογραφικό κύπελλο. Κάποιοι το σήκωσαν, άλλοι το πρόδωσαν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
Απόρρητο