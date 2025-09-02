Επιτέλους θα τραγουδήσω κομμάτι που έγραψα: Η καλλιτέχνιδα πίσω από το One Kiss της Dua Lipa

Ο Κάλβιν Χάρις είναι αναμφίβολα ένας θρύλος. Τα τελευταία καλοκαίρια έχει χαρίσει στον κόσμο ονειρικά τραγούδια που κάθε φορά διεκδικούν —και συχνά κατακτούν— τον τίτλο του Song of the Summer. Ένα από αυτά ήταν και η μουσική επιτυχία One Kiss της Dua Lipa. Όμως ο Χάρις δεν ήταν μόνος του κατά την δημιουργία του χιτ – ο λόγος για την πολυτάλαντη τραγουδίστρια από τον Καναδά Jessie Reyez.

Τι αποκάλυψε η Jessie Reyez

«Ορίστε ένα τραγούδι που ξέρετε, αλλά μάλλον δεν ξέρετε ότι το έγραψα εγώ», είπε η τραγουδίστρια σε πρόσφατη ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Τότε, άρχισε να παίζει το One Kiss της Dua Lipa.

«Όταν το πρωτοφτιάξαμε ήμασταν εγώ και ο Κάλβιν (σ.σ. Χάρις) στο δωμάτιο και χοροπηδούσα γύρω γύρω στο δωμάτιο σαν… αυτό είναι το vibe», είπε στη συνέχεια η Jessie Reyez.

«Κι αυτός ήταν εκεί και κουνούσε το κεφάλι του στον ρυθμό», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια η Jessie Reyez ανακοίνωσε ένα σπουδαίο νέο: η πρόσφατη συνεργασία της με τον Χάρις δεν θα οδηγήσει σε ακόμη ένα καλοκαιρινό χιτ για κάποιον άλλο καλλιτέχνη, αλλά (εικάζουμε) για την ίδια.

«Και απλά συνέβη μετά από τόσα πολλά χρόνια που γράφω κομμάτια για μεγαλύτερα ονόματα… Ο Κάλβιν αποφάσισε να κρατήσει τις δικές μου ηχογραφήσεις», είπε αρχικά γεμάτη ενθουσιασμό «Οπότε έχουμε αυτό το νέο τραγούδι που έρχεται πολύ σύντομα με τίτλο ‘Ocean’», ανακοίνωσε η τραγουδίστρια του **CUDN’T B ME**.