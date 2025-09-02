magazin
02.09.2025
Συνελήφθη 14χρονος για εμπρησμό κοντά στον προαστιακό στην Πάτρα– Αναζητούνται άλλοι 2
Επιτέλους θα τραγουδήσω κομμάτι που έγραψα: Η καλλιτέχνιδα πίσω από το One Kiss της Dua Lipa
02 Σεπτεμβρίου 2025

Επιτέλους θα τραγουδήσω κομμάτι που έγραψα: Η καλλιτέχνιδα πίσω από το One Kiss της Dua Lipa

Η επί χρόνια συνεργάτιδα του Κάλβιν Χάρις, η Jessie Reyez, η οποία βρίσκεται πίσω από πολλές μουσικές επιτυχίες, μεταξύ άλλων και το One Kiss της Dua Lipa, ετοιμάζει μια νέα δική της κυκλοφορία με τον γνωστό παραγωγό

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Κάλβιν Χάρις είναι αναμφίβολα ένας θρύλος. Τα τελευταία καλοκαίρια έχει χαρίσει στον κόσμο ονειρικά τραγούδια που κάθε φορά διεκδικούν —και συχνά κατακτούν— τον τίτλο του Song of the Summer. Ένα από αυτά ήταν και η μουσική επιτυχία One Kiss της Dua Lipa. Όμως ο Χάρις δεν ήταν μόνος του κατά την δημιουργία του χιτ – ο λόγος για την πολυτάλαντη τραγουδίστρια από τον Καναδά Jessie Reyez.

YouTube thumbnail

Τι αποκάλυψε η Jessie Reyez

«Ορίστε ένα τραγούδι που ξέρετε, αλλά μάλλον δεν ξέρετε ότι το έγραψα εγώ», είπε η τραγουδίστρια σε πρόσφατη ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Τότε, άρχισε να παίζει το One Kiss της Dua Lipa.

«Όταν το πρωτοφτιάξαμε ήμασταν εγώ και ο Κάλβιν (σ.σ. Χάρις) στο δωμάτιο και χοροπηδούσα γύρω γύρω στο δωμάτιο σαν… αυτό είναι το vibe», είπε στη συνέχεια η Jessie Reyez.

«Κι αυτός ήταν εκεί και κουνούσε το κεφάλι του στον ρυθμό», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια η Jessie Reyez ανακοίνωσε ένα σπουδαίο νέο: η πρόσφατη συνεργασία της με τον Χάρις δεν θα οδηγήσει σε ακόμη ένα καλοκαιρινό χιτ για κάποιον άλλο καλλιτέχνη, αλλά (εικάζουμε) για την ίδια.

«Και απλά συνέβη μετά από τόσα πολλά χρόνια που γράφω κομμάτια για μεγαλύτερα ονόματα… Ο Κάλβιν αποφάσισε να κρατήσει τις δικές μου ηχογραφήσεις», είπε αρχικά γεμάτη ενθουσιασμό «Οπότε έχουμε αυτό το νέο τραγούδι που έρχεται πολύ σύντομα με τίτλο ‘Ocean’», ανακοίνωσε η τραγουδίστρια του **CUDN’T B ME**.

Τράπεζες
UBS: Οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να απαντήσουν σε 10 ερωτήσεις… οι απαντήσεις θα κρίνουν τις προοπτικές

UBS: Οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να απαντήσουν σε 10 ερωτήσεις… οι απαντήσεις θα κρίνουν τις προοπτικές

Vita.gr
Economy
Εθνική Τράπεζα: Οι 5+1 λόγοι που αυξάνεται ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

Εθνική Τράπεζα: Οι 5+1 λόγοι που αυξάνεται ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

inWellness
inTown
