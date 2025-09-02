Πέθανε ο ξενοδόχος Σπύρος Κοκοτός, ο δημιουργός του Elounda Beach

Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Κοκοτός, που δημιούργησε το πολυτελές θέρετρο στην Ελούντα, όταν έκανε τα πρώτα του βήματα να εξελιχθεί σε τουριστικό προορισμό από ένα ψαροχώρι στην βόρεια ακτή της Κρήτης.

Ο δημιουργός των πολυτελών ξενοδοχείων Elounda Beach, Elounda Bay, Elounda Mare, Porto Elounda και Elounda Peninsula είναι ευρύτερα γνωστός και αναγνωρισμένος για τη δημιουργία των πολυτελών ξενοδοχείων και θέρετρων.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media. «Ο καπετάν Σπύρος λάτρευε την ιστιοπλοΐα. Φέτος δεν πρόλαβε να πάει για ψάρεμα με τους φίλους του όπως πήγε πέρσι, τέτοιες μέρες. Προχθές το απόγευμα, στο νοσοκομείο, τραβήξαμε μαζί ένα βίντεο που λέγαμε για το ταξίδι που θα κάναμε «με τις κοπέλες μας», με το λατρεμένο σκαρί του, την «Ελιάνα». Η μαμά ήταν δίπλα του. Έφυγε ήσυχος», αναφέρει.

Τα πολυτελή θέρετρα

Ο αρχιτέκτονας Σπύρος Κοκοτός με τη γυναίκα του Ελιάνα, έβαλαν τα θεμέλια για τη δημιουργία της ιδέα του Elounda Beach.

Το 1981 δημιουργήθηκε το Elounda Mare που σήμερα συμπεριλαμβάνεται στα Relais & Chateau, την περίφημη λίστα με τα πιο αριστοκρατικά και πολυτελή ξενοδοχεία του κόσμου.

Το 1993 έφτιαξαν δίπλα του το Porto Elounda με bungalows ακριβώς εκεί που σκάει το κύμα και το 2002 προστίθεται ένα ακόμη, το Elounda Peninsula, ένα από τα πιο ακριβά ξενοδοχεία στη Μεσόγειο, αποκλειστικά με βίλες και σουίτες με ιδιωτικές πισίνες πάνω στη θάλασσα.

Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κρήτης

Σε ψήφισμά του ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κρήτης, αναφέρει: «Ο Σπύρος Κοκοτός ήταν ένας από τους πρωτοπόρους ξενοδόχους της Κρήτης με τεράστια συμβολή στην ποιοτική τουριστική ανάπτυξη του νησιού μας. Θα τον θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη και αγάπη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

Ο Σύνδεσμος, που συνεδρίασε εκτάκτως, αποφάσισε:

-Την έκφραση θερμών συλλυπητηρίων στην οικογένειά του.

-Τη δωρεά ποσού 100 ευρώ στη μνήμη του στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

-Τη συμμετοχή μελών του Δ.Σ. στην εξόδιο ακολουθία.

Ομοίως και ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε στο Χ: «Με θλίψη αποχαιρετώ τον Σπύρο Κοκοτό. Έναν σπουδαίο αρχιτέκτονα και έναν περήφανο Κρητικό, που με τη δουλειά του συνέβαλε καθοριστικά στην αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού και στην ανάδειξη της Ελούντας σε σημείο αναφοράς».

Με θλίψη αποχαιρετώ τον Σπύρο Κοκοτό. Έναν σπουδαίο αρχιτέκτονα και έναν περήφανο Κρητικό, που με τη δουλειά του συνέβαλε καθοριστικά στην αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού και στην ανάδειξη της Ελούντας σε σημείο αναφοράς. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του! — Kostis Hatzidakis (@K_Hatzidakis) September 2, 2025

Πηγή: OT