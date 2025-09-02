newspaper
Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.09.2025 | 14:31
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Πειραιά – Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Σημαντική είδηση:
02.09.2025 | 12:56
Συνελήφθη 14χρονος για εμπρησμό κοντά στον προαστιακό στην Πάτρα– Αναζητούνται άλλοι 2
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Πέθανε ο ξενοδόχος Σπύρος Κοκοτός, ο δημιουργός του Elounda Beach
Ελλάδα 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:32

Πέθανε ο ξενοδόχος Σπύρος Κοκοτός, ο δημιουργός του Elounda Beach

Ο Σπύρος Κοκοτός μεταμόρφωσε το κρητικό ψαροχώρι σε διεθνή τουριστικό προορισμό

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
10 βήματα για να χάσετε τα κιλά των διακοπών

10 βήματα για να χάσετε τα κιλά των διακοπών

Spotlight

Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Κοκοτός, που δημιούργησε το πολυτελές θέρετρο στην Ελούντα, όταν έκανε τα πρώτα του βήματα να εξελιχθεί σε τουριστικό προορισμό από ένα ψαροχώρι στην βόρεια ακτή της Κρήτης.

Ο δημιουργός των πολυτελών ξενοδοχείων Elounda Beach, Elounda Bay, Elounda Mare, Porto Elounda και Elounda Peninsula είναι ευρύτερα γνωστός και αναγνωρισμένος για τη δημιουργία των πολυτελών ξενοδοχείων και θέρετρων.

Elounda Beach

Ο Σπύρος Κοκοτός την εποχή που θεμελιωνόταν το Elounda Beach

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media. «Ο καπετάν Σπύρος λάτρευε την ιστιοπλοΐα. Φέτος δεν πρόλαβε να πάει για ψάρεμα με τους φίλους του όπως πήγε πέρσι, τέτοιες μέρες. Προχθές το απόγευμα, στο νοσοκομείο, τραβήξαμε μαζί ένα βίντεο που λέγαμε για το ταξίδι που θα κάναμε «με τις κοπέλες μας», με το λατρεμένο σκαρί του, την «Ελιάνα». Η μαμά ήταν δίπλα του. Έφυγε ήσυχος», αναφέρει.

Τα πολυτελή θέρετρα

Ο αρχιτέκτονας Σπύρος Κοκοτός με τη γυναίκα του Ελιάνα, έβαλαν τα θεμέλια για τη δημιουργία της ιδέα του Elounda Beach.

Το 1981 δημιουργήθηκε το Elounda Mare που σήμερα συμπεριλαμβάνεται στα Relais & Chateau, την περίφημη λίστα με τα πιο αριστοκρατικά και πολυτελή ξενοδοχεία του κόσμου.

Το 1993 έφτιαξαν δίπλα του το Porto Elounda με bungalows ακριβώς εκεί που σκάει το κύμα και το 2002 προστίθεται ένα ακόμη, το Elounda Peninsula, ένα από τα πιο ακριβά ξενοδοχεία στη Μεσόγειο, αποκλειστικά με βίλες και σουίτες με ιδιωτικές πισίνες πάνω στη θάλασσα.

Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κρήτης

Σε ψήφισμά του ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κρήτης, αναφέρει: «Ο Σπύρος Κοκοτός ήταν ένας από  τους πρωτοπόρους ξενοδόχους της Κρήτης  με τεράστια συμβολή στην ποιοτική τουριστική ανάπτυξη του νησιού μας. Θα τον θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη και αγάπη. Ας  είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον  σκεπάσει».

Ο Σύνδεσμος, που συνεδρίασε εκτάκτως, αποφάσισε:

-Την έκφραση θερμών συλλυπητηρίων στην οικογένειά του.
-Τη δωρεά ποσού 100 ευρώ στη μνήμη του στο «Χαμόγελο του Παιδιού».
-Τη συμμετοχή μελών του Δ.Σ. στην εξόδιο ακολουθία.

Ομοίως και ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε στο Χ: «Με θλίψη αποχαιρετώ τον Σπύρο Κοκοτό. Έναν σπουδαίο αρχιτέκτονα και έναν περήφανο Κρητικό, που με τη δουλειά του συνέβαλε καθοριστικά στην αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού και στην ανάδειξη της Ελούντας σε σημείο αναφοράς».

Πηγή: OT

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
UBS: Οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να απαντήσουν σε 10 ερωτήσεις… οι απαντήσεις θα κρίνουν τις προοπτικές

UBS: Οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να απαντήσουν σε 10 ερωτήσεις… οι απαντήσεις θα κρίνουν τις προοπτικές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
10 βήματα για να χάσετε τα κιλά των διακοπών

10 βήματα για να χάσετε τα κιλά των διακοπών

Economy
Εθνική Τράπεζα: Οι 5+1 λόγοι που αυξάνεται ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

Εθνική Τράπεζα: Οι 5+1 λόγοι που αυξάνεται ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Financial Times: Η Ελλάδα αναστέλλει τη λειτουργία του 5% των σχολείων της – Μεγάλη μείωση των μαθητών
Αποκαρδιωτικά στοιχεία 02.09.25

Financial Times: Η Ελλάδα αναστέλλει τη λειτουργία του 5% των σχολείων της - Μεγάλη μείωση των μαθητών

Οι Financial Times γράφουν για τα κλεισίματα σχολείων στην Ελλάδα - Ο αριθμός των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 111.000 τα τελευταία επτά χρόνια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΕΔΔΑ: Ασφαλιστικά μέτρα για να μην προχωρήσει η απέλαση τεσσάρων προσφύγων
Απόφαση Πλεύρη 02.09.25

Νέο «όχι» από το ευρωπαϊκό δικαστήριο για την απέλαση προσφύγων - Εξέδωσε για δεύτερη φορά ασφαλιστικά μέτρα

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) εξέδωσε για δεύτερη φορά ασφαλιστικά μέτρα κατά της απέλασης τεσσάρων προσφύγων από την Ερυθραία

Σύνταξη
Στη φυλακή οδηγείται ο 36χρονος που συνελήφθη στον Ασπρόπυργο – Θεωρείται συνεργός του αρχιμαφιόζου «Έντικ»
Ελλάδα 02.09.25

Στη φυλακή οδηγείται ο 36χρονος που συνελήφθη στον Ασπρόπυργο – Θεωρείται συνεργός του αρχιμαφιόζου «Έντικ»

Ο 36χρονος, που συνελήφθη στον Ασπρόπυργο, κατηγορείται ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης λαθρεμπορίας τσιγάρων και κατά τις αρχές  φέρεται ως το "δεξί χέρι" του αρχιμαφιόζου «Έντικ»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Πώς εκχώρησαν σε επιχειρηματίες οικόπεδα – «φιλέτα» από ιδιοκτησία μονής
Σοκάρουν οι αποκαλύψεις 02.09.25

Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Πώς εκχώρησαν σε επιχειρηματίες οικόπεδα – «φιλέτα» από ιδιοκτησία μονής

Στις 14:00 αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη- Σε δύο ομάδες, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα απολογηθούν στον ανακριτή οι συλληφθέντες

Σύνταξη
Δήμος Αθηναίων Vs Κυβέρνησης – Η κλιμάκωση μιας αντιπαράθεσης με όχημα τη Βασιλίσσης Ολγας
Βασιλίσσης Ολγας 02.09.25

Δήμος Αθηναίων Vs Κυβέρνησης – Η κλιμάκωση μιας αντιπαράθεσης με όχημα τη Βασιλίσσης Ολγας

«Θα προχωρήσουμε» προαναγγέλλει ο Δούκας- Τα βλέμματα στραμμένα στον ΟΑΣΑ - Ανακοίνωση από τους εργαζόμενους του ΤΡΑΜ - Μιλούν στο in o αντιδήμαρχος Υποδομών και ο Συγκοινωνιολόγος Π. Παπαντωνίου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Θεσσαλονίκη: Σήμερα απολογείται η 45χρονη οδηγός – «Αν δεν φορούσαν ζώνη θα είχαμε θανατηφόρο τροχαίο»
Ελλάδα 02.09.25

Σήμερα απολογείται η 45χρονη οδηγός στη Θεσσαλονίκη - «Αν δεν φορούσαν ζώνη θα είχαμε θανατηφόρο τροχαίο»

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί η 45χρονη οδηγός της Porsche που προκάλεσε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, με τους επιβαίνοντες του άλλου οχήματος να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΚΕΔΕ:«Η Αυτοδιοίκηση δεν θα υποκύψει σε εκφοβισμούς»
Ξεκάθαρο μήνυμα 02.09.25

ΚΕΔΕ:«Η Αυτοδιοίκηση δεν θα υποκύψει σε εκφοβισμούς»

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΚΕΔΕ με αφορμή το περιστατικό, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, σε βάρος του Δημάρχου Αλοννήσου όπου μεταξύ άλλων τονίζει ότι «Η Αυτοδιοίκηση δεν θα υποκύψει σε εκφοβισμούς».

Σύνταξη
Ενοχλήσεις στο γόνατο ο Αντετοκούνμπο – Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του με Βοσνία
Eurobasket 02.09.25

Ενοχλήσεις στο γόνατο ο Αντετοκούνμπο – Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του με Βοσνία

Η συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παιχνίδι της Εθνικής με αντίπαλο τη Βοσνία θα κριθεί τελευταία στιγμή λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Εκτός ο Λαρεντζάκης.

Σύνταξη
Financial Times: Η Ελλάδα αναστέλλει τη λειτουργία του 5% των σχολείων της – Μεγάλη μείωση των μαθητών
Αποκαρδιωτικά στοιχεία 02.09.25

Financial Times: Η Ελλάδα αναστέλλει τη λειτουργία του 5% των σχολείων της - Μεγάλη μείωση των μαθητών

Οι Financial Times γράφουν για τα κλεισίματα σχολείων στην Ελλάδα - Ο αριθμός των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 111.000 τα τελευταία επτά χρόνια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΕΔΔΑ: Ασφαλιστικά μέτρα για να μην προχωρήσει η απέλαση τεσσάρων προσφύγων
Απόφαση Πλεύρη 02.09.25

Νέο «όχι» από το ευρωπαϊκό δικαστήριο για την απέλαση προσφύγων - Εξέδωσε για δεύτερη φορά ασφαλιστικά μέτρα

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) εξέδωσε για δεύτερη φορά ασφαλιστικά μέτρα κατά της απέλασης τεσσάρων προσφύγων από την Ερυθραία

Σύνταξη
Το καλοκαίρι των 879,5 εκατομμυρίων – Οι 11 ακριβότερες μεταγραφές ανά θέση (pic)
Ποδόσφαιρο 02.09.25

Το καλοκαίρι των 879,5 εκατομμυρίων – Οι 11 ακριβότερες μεταγραφές ανά θέση (pic)

Από τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ μέχρι την Παρί Σεν Ζερμέν, αυτές είναι οι σπουδαιότερες μεταγραφές του καλοκαιριού του 2025 που διαμόρφωσαν μια εντυπωσιακή 11άδα αξίας 879,5 εκατ. ευρώ!

Σύνταξη
Γαλλία: Μπαράζ συναντήσεων του Μπαϊρού πριν από την ψήφο εμπιστοσύνης – Έχει ελπίδες;
Απανωτά τετ-α-τετ 02.09.25

Μπαράζ συναντήσεων του Μπαϊρού πριν από την ψήφο εμπιστοσύνης στη Γαλλία - Έχει ελπίδες;

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται ο Φρανσουά Μπαϊρού, με τον Γάλλο πρωθυπουργό να επιχειρεί να σώσει την κυβέρνησή του εν όψει της ψήφου εμπιστοσύνης την ερχόμενη Δευτέρα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δαμάζοντας τα κύματα – Τρεις γυναίκες διασχίζουν τον Βόρειο Ατλαντικό με ένα ξύλινο καταμαράν
Ατρόμητες 02.09.25

Δαμάζοντας τα κύματα – Τρεις γυναίκες διασχίζουν τον Βόρειο Ατλαντικό με ένα ξύλινο καταμαράν

Το ντοκιμαντέρ Woman & the Wind είναι ένα ριζοσπαστικό ταξίδι στη θάλασσα, την αδελφότητα και την αφήγηση ιστοριών - Τρεις γυναίκες πάνω σε ένα καταμαράν αντιμετωπίζουν τη φύση απολαμβάνοντας την κάλμα της και τιθασεύοντας την αγριάδα της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραμπ: Το Ισραήλ χάνει τον πόλεμο των δημοσίων σχέσεων και τον έλεγχο του Κογκρέσο
Παραδοχή 02.09.25

Τραμπ: Το Ισραήλ χάνει τον πόλεμο των δημοσιών σχέσεων - Το ισραηλινό λόμπι δεν έχει τον έλεγχο του Κογκρέσο

Σε μία σπάνια δημόσια αιχμή κατά του Ισραήλ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι το Τελ Αβίβ είναι αντιμέτωπο με διεθνή απομόνωση που αγγίζει μέχρι και το Κογκρέσο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Στη φυλακή οδηγείται ο 36χρονος που συνελήφθη στον Ασπρόπυργο – Θεωρείται συνεργός του αρχιμαφιόζου «Έντικ»
Ελλάδα 02.09.25

Στη φυλακή οδηγείται ο 36χρονος που συνελήφθη στον Ασπρόπυργο – Θεωρείται συνεργός του αρχιμαφιόζου «Έντικ»

Ο 36χρονος, που συνελήφθη στον Ασπρόπυργο, κατηγορείται ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης λαθρεμπορίας τσιγάρων και κατά τις αρχές  φέρεται ως το "δεξί χέρι" του αρχιμαφιόζου «Έντικ»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Επιτέλους θα τραγουδήσω κομμάτι που έγραψα: Η καλλιτέχνιδα πίσω από το One Kiss της Dua Lipa
Βίντεο 02.09.25

Επιτέλους θα τραγουδήσω κομμάτι που έγραψα: Η καλλιτέχνιδα πίσω από το One Kiss της Dua Lipa

Η επί χρόνια συνεργάτιδα του Κάλβιν Χάρις, η Jessie Reyez, η οποία βρίσκεται πίσω από πολλές μουσικές επιτυχίες, μεταξύ άλλων και το One Kiss της Dua Lipa, ετοιμάζει μια νέα δική της κυκλοφορία με τον γνωστό παραγωγό

Σύνταξη
Ήρθε η ώρα να λάμψεις με το νέο TUDOR Royal
Τα Νέα της Αγοράς 02.09.25

Ήρθε η ώρα να λάμψεις με το νέο TUDOR Royal

Η TUDOR Royal είναι ένα κλασικό μοντέλο του οίκου, με σχεδιασμό κομψό και σπορ ταυτόχρονα. Το απόλυτο ρολόι που αποπνέει διακριτική φινέτσα και εντυπωσιακή πολυτέλεια για να ξεχωρίσεις και να λάμψεις!

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο