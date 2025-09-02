Φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι – Αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα

Φωτιά σε επιχείρηση εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για βιοτεχνία με υφάσματα και λευκά είδη που τυλίχθηκε στις φλόγες επί της οδού Χρυσοστόμου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν για την κατάσβεση 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Ο καπνός από τη φωτιά είναι ορατός από πολλές περιοχές της Αθήνας.

Υπάρχουν αναφορές ότι εντός της επιχείρησης βρίσκονταν εργαζόμενοι όταν εκδηλώθηκε η φωτιά καθώς και για εγκλωβισμένα άτομα σε παρακείμενα κτίρια.

Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Χρυσοστόμου από το ύψος της 25ης Μαρτίου μέχρι με την οδό Άνθιμου Γαζή.