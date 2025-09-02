Διευρύνεται μέρα με τη μέρα, η κατακραυγή για την άδικη προφυλάκιση των δυο νέων, που ενώ συμμετείχαν στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Πάτρα, βρέθηκαν να κατηγορούνται για εμπρησμό στην περιοχή Γηροκομείο.

Η κατηγορία εις βάρος τους βασίζεται φωτογραφίες και μία μαρτυρία ενός ερασιτέχνη φωτογράφου, ο οποίος ανέφερε ότι ο 25χρονος σκύβει στο χωράφι δευτερόλεπτα προτού ξεσπάσει η φωτιά.

Ωστόσο το πόρισμα της Πυροσβεστικής διαψεύδει αυτές τις αρχικές εντυπώσεις και επιβεβαιώνει ότι η φωτιά στο συγκεκριμένο σημείο προκλήθηκε από καύτρες του πύρινου μετώπου που έκαιγε σε κοντινή απόσταση και μεταφέρθηκαν από τον αέρα.

Από την πρώτη στιγμή ο 25χρονος και ο 21χρονος φίλος του, μαζί και άλλοι μάρτυρες τονίζουν ότι βρίσκονταν στην περιοχή ως εθελοντές για να βοηθήσουν στην κατάσβεση της φωτιάς.

Το ίδιο επισημαίνει και ο πατέρας του 25χρονου, ο Θεόδωρος Παπανικολάου, μιλώντας στο MEGA.

Πάτρα: Πήγε να σβήσει τη φωτιά, λέει ο πατέρας του 25χρονου

«Τα παιδιά γύρισαν από τα πανεπιστήμια που σπουδάζουν και ετοιμάζονταν να πάνε μια εκδρομή. Αλλά τους πρόλαβε η φωτιά που ξεκίνησε την Τρίτη. Μέχρι τα ξημερώματα της Τετάρτης ήταν εκεί. Ήταν οι γιοι μου και ο φίλος τους. Ενώ πήγαμε μαζί και εγώ έφυγα, μου είπαν ότι θα έρθουν και εκείνοι αλλά τελικά δεν ήρθαν, πήγαν αγοράσαν νερά κάτω από τα Συχαινά και τα μοίρασαν», είπε ο κ. Παπανικολάου.

«Και βρέθηκαν εκεί που βρέθηκε και ο φωτογράφος από τα εκατοντάδες μέτρα με έναν τηλεφακό. Υποστήριζαν τους πυροσβέστες τα παιδιά. Βγήκαν δύο φωτογραφίες. Ο ένας από τους δυο μάρτυρες του είπε να πάει να σβήσει ένα μέρος που είχε πέσει ένα κουκουνάρι. Με το που πλησίασαν τους είπαν «φύγετε» γιατί θα καείτε, και έφυγαν τρέχοντας.

Και ο φωτογράφος από τα 550 μέτρα με τον τηλεφακό, είδαν ένα παιδί να σκύβει και με το που φεύγει τρέχοντας να πιάνει φωτιά. Και υπέθεσαν ότι έβαλε φωτιά. Η φωτιά ήταν στα 100-150 μέτρα και κατέβαινε. Υπάρχουν 2 άτομα ως μάρτυρες ο ένας είχε και το όμορο χωράφι τον κράτησαν 6 ώρες να καταθέσει», σημείωσε.

«Υπήρξε παραπληροφόρηση ότι το παιδί μου πέταξε το κινητό για να μην υπάρχουν στοιχεία. Η ασφάλεια το είχε το κινητό»

«Υπήρξε παραπληροφόρηση ότι το παιδί μου πέταξε το κινητό για να μην υπάρχουν στοιχεία. Η ασφάλεια το είχε το κινητό από την πρώτη στιγμή. Έδωσαν στην ανακρίτρια λανθασμένα στοιχεία. Είναι προσωρινά κρατούμενος για εμπρησμό με βάση την φωτογραφία. Έχουν ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, περιμένουμε και μετά θα κάνουμε αίτηση αποφυλάκισης. Έχουμε εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη και πιστεύουμε ότι θα κάνει το σωστό», συμπλήρωσε ο κ. Παπανικολάου.