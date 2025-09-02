Ποιος είναι ο Άρθουρ Χάιλμπρον ο 38χρονος κληρονόμος της δυναστείας της Chanel;

Ο Άρθουρ Χάιλμπρον δείχνει να συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να αναλάβει σταδιακά τα ηνία μιας περιουσίας που υπολογίζεται σε 90 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg. Με πτυχίο από το Harvard Business School, εμπειρία στη Goldman Sachs και οικογενειακές ρίζες που πάνε πολύ πίσω, ο 38χρονος επιχειρηματίας έχει ήδη αναλάβει καίριες θέσεις στη Mousse Partners, το πανίσχυρο family office που διαχειρίζεται τις επενδύσεις της δυναστείας πίσω από τον οίκο Chanel.

Η πορεία του Χάιλμπρον μέσα στη Mousse ξεκίνησε το 2019, όταν ανέλαβε θέση διευθυντή, και συνεχίστηκε με την προαγωγή του σε managing director. Σήμερα μοιράζεται την ηγεσία του τμήματος private equity με τον Πολ Γιουν, ενώ φέτος προστέθηκε και στο διοικητικό συμβούλιο ενός από τα βασικά holding της Mousse, καλύπτοντας το κενό που άφησε ο θάνατος του επί χρόνια στελέχους της Chanel, Μισέλ Ρενά. Παράλληλα, συμμετέχει στο εποπτικό συμβούλιο της Rothschild & Co. – όπου η Mousse συμμετείχε στην ιδιωτικοποίηση της τράπεζας – και είναι διευθυντής στην Almacantar, εταιρεία real estate με μεγάλα έργα στο Λονδίνο.

H δυναστεία της Κοκό

Η οικογενειακή διάσταση είναι καθοριστική. Ο πατέρας του, Σαρλ Χάιλμπρον, ίδρυσε τη Mousse το 1991 και έκτοτε παραμένει πρόεδρος της. Είναι ετεροθαλής αδελφός των Αλέν και Ζεράρ Βερτχάιμερ, οι οποίοι κληρονόμησαν την Chanel ως εγγονοί του συνεταίρου της Γκαμπριέλ «Κοκό» Σανέλ. Τα δύο αδέλφια, σήμερα στην έβδομη δεκαετία της ζωής τους, έχουν περιουσία περίπου 45 δισ. δολάρια ο καθένας. Η μητέρα τους, Ελιάν Χάιλμπρον, υπήρξε η «μητριάρχης» της αυτοκρατορίας μέχρι τον θάνατό της το 2024.

Η Mousse Partners έχει τη φήμη ενός από τα πιο διακριτικά αλλά και πιο ισχυρά family offices στον κόσμο. Με παρουσία σε Νέα Υόρκη, Πεκίνο και Χονγκ Κονγκ, απασχολεί δεκάδες στελέχη προερχόμενα από κορυφαίες τράπεζες όπως JPMorgan και Wells Fargo. Την τελευταία δεκαετία, καθοριστικό ρόλο έχει παίξει η CIO Σούζι Κουόν Κοέν, πρώην επικεφαλής private equity στη Βόρεια Αμερική του κρατικού ταμείου της Σιγκαπούρης.

Οι επενδύσεις της Mousse είναι πολυδιάστατες: από startups στον τομέα της υγείας και της βιοτεχνολογίας, όπως οι Brightside Health και Evolved by Nature, μέχρι εταιρείες όπως η Brandtech Group και η Harmless Harvest. Το 2023 συμμετείχε μαζί με την κληρονόμο της L’Oréal σε επένδυση στον high-end οίκο μόδας The Row. Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι αποτυχίες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Beautycounter και τις ζημιές από τις συμμετοχές σε NetGem και Olaplex.

«Είμαστε μια πολύ διακριτική οικογένεια. Δεν μιλάμε ποτέ»

Παράλληλα, η οικογένεια έχει έντονη παρουσία στα γαλλικά media μέσω της Media-Participations, που δραστηριοποιείται σε εκδόσεις βιβλίων, κόμικς και ειδικευμένα μέσα. Με αυτόν τον τρόπο, οι Βερτχάιμερ ακολουθούν την πορεία άλλων Γάλλων μεγιστάνων όπως ο Μπερνάρ Αρνό, ιδιοκτήτης των Les Echos και Le Parisien, και η οικογένεια Πινό με τα Le Point και Point de Vue.

Αν και η Mousse δεν εμπλέκεται άμεσα στη λειτουργία της Chanel, η γεωγραφική εγγύτητα παραμένει συμβολική: τόσο η Mousse όσο και η Chanel στεγάζονται στον ίδιο ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη, στη λεγόμενη «Billionaires Row», όπου έχουν γραφεία ο Σαρλ και ο Άρθουρ Χάιλμπρον αλλά και ο Αλέν Βερτχάιμερ.

Το ζήτημα της διαδοχής είναι πλέον κεντρικό. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της UBS, όπως αναφέρει το άρθρο του Bloomberg, μόλις το ήμισυ των family offices διαθέτουν σαφές πλάνο διαδοχής, παρά το γεγονός ότι ο τομέας αυτός ελέγχει παγκοσμίως πάνω από 4 τρισ. δολάρια. Για τον Άρθουρ Χάιλμπρον, η σταδιακή ανάληψη περισσότερων ευθυνών φαίνεται να υποδηλώνει ότι θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην επόμενη φάση της οικογένειας που βρίσκεται πίσω από ένα από τα πιο ισχυρά brands πολυτελείας παγκοσμίως.

Όπως είχε πει ο Ζεράρ Βερτχάιμερ ήδη από το 2001: «Είμαστε μια πολύ διακριτική οικογένεια. Δεν μιλάμε ποτέ». Σήμερα, η σιωπή αυτή συνοδεύει τα πρώτα βήματα του Άρθουρ Χάιλμπρον στην κορυφή της δυναστείας Chanel.