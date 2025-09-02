Γκράχαμ Γκριν: Πέθανε ο ηθοποιός του Dances with Wolves

Ο Καναδός ηθοποιός Γκράχαμ Γκριν, γνωστός για την εμβληματική του ερμηνεία ως Κίκινγκ Μπερντ στην ταινία Dances with Wolves (1990), πέθανε σε ηλικία 73 ετών έπειτα από μακρά ασθένεια, σύμφωνα με τον Guardian. Η είδηση του θανάτου του σκόπρισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στις κοινότητες των ιθαγενών λαών του Καναδά, από όπου καταγόταν.

Ποιος ήταν ο Γκράχαμ Γκριν

Ο Γκριν γεννήθηκε το 1952 στο Οντάριο και από νωρίς στράφηκε στην υποκριτική. Με την ταινία Dances with Wolves του Κέβιν Κόστνερ, όχι μόνο απέσπασε υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου, αλλά έγινε και σημείο αναφοράς για την παρουσία των αυτοχθόνων ηθοποιών στο Χόλιγουντ. Ο ίδιος πάλευε να αποδομήσει τα στερεότυπα που συχνά κυριαρχούσαν στην κινηματογραφική απεικόνιση των κοινοτήτων αυτών.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, εμφανίστηκε σε σημαντικές παραγωγές όπως The Green Mile, Die Hard with a Vengeance, Maverick, Thunderheart και Wind River. Η παρουσία του στην τηλεόραση ήταν επίσης πλούσια, με συμμετοχές σε σειρές που ανέδειξαν τη βαρύτητα και τη διακριτική του δύναμη ως ηθοποιού.

Οι διακρίσεις

Οι διακρίσεις του περιλάμβαναν βραβείο Grammy για Spoken Word Album for Children, τον Καναδικό Screen Award και, το 2025, το Governor General’s Performing Arts Award, την ύψιστη τιμή για την προσφορά του στις τέχνες στον Καναδά.

Ο θάνατός του σηματοδοτεί το τέλος μιας πορείας που έφερε στο διεθνές προσκήνιο τη φωνή και την κουλτούρα των ιθαγενών λαών του Καναδά, χαρίζοντας στο σινεμά χαρακτήρες αυθεντικούς, ζεστούς και αληθινούς.