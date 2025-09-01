Αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη και του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα εξαιτίας των γκράφιτι κατά του Ισραήλ και των Ισραηλινών πολιτών στους δρόμους της Αθήνας.

Η υπουργός Τουρισμού έστειλε επιστολή στον δήμαρχο Αθηναίων ζητώντας να καθαρίσει τα γκράφιτι κατά των Ισραηλινών.

Εκφράζει την έντονη ανησυχία της σχετικά με την αρνητική εικόνα που μπορεί να διαμορφωθεί στο εξωτερικό για την πρωτεύουσα της χώρας. Τονίζει δε ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμο «να υπάρξουν άμεσες και ουσιαστικές πρωτοβουλίες» εκ μέρους του κ. Δούκα προκειμένου να προστατευτεί η εικόνα της πόλης και να διασφαλιστεί ότι η Αθήνα παραμένει μια ασφαλής και φιλόξενη πρωτεύουσα.

Η απάντηση του Χάρη Δούκα

Ο δήμαρχος Αθηναίων απάντησε υποστηρίζοντας ότι το υπουργείο Τουρισμού «θυμήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση τα γκράφιτι και το Ισραήλ, ταυτιζόμενο πλήρως με τις απόψεις του πρέσβη του Ισραήλ» και παρέθεσε φωτογραφίες με συνεργεία του δήμου Αθηναίων να σβήνουν τα συνθήματα και τα γκράφιτι.

Η ανάρτηση:

«Άλλο ένα Υπουργείο συμμετέχει στο κυβερνητικό μέτωπο κατά του δήμου της Αθήνας.

Σήμερα το απόγευμα με μεγάλη καθυστέρηση το Υπουργείο Τουρισμού θυμήθηκε τα γκράφιτι και το Ισραήλ, ταυτιζόμενο πλήρως με τις απόψεις του πρέσβη του Ισραήλ.

Καλοδεχούμενες και άλλες επιθέσεις των Υπουργείων τώρα που «γυρίζει».

ΥΓ. Στις εικόνες μπορείτε να δείτε την επιστολή του Υπουργείου Τουρισμού και τις φωτογραφίες που αποδεικνύουν τη συστηματική δουλειά που κάνει η Διεύθυνση Καθαριότητας για τον καθαρισμό των τοίχων και των μνημείων της Αθήνας».